Блок питания: как афганцы приняли российскую помощь

В Кабул прибыла первая партия российской гуманитарной помощи, сформированная МЧС и доставленная спецбортами Минобороны России. Военные привезли в страну продукты, медикаменты и товары первой необходимости. Как россиян встречали в аэропорту — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: ТАСС/Лейла Тураянова
Гуманитарная помощь доставляется спецрейсами, которыми россиян вывозят из Афганистана на родину
На весь экран
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
На первом этапе в афганскую столицу доставили 36 т грузов
На весь экран
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В дальнейшем из России прибудет еще две партии товаров первой необходимости и продуктов
На весь экран
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Всего российские власти планируют поставить в Афганистан более 100 т гуманитарной помощи
На весь экран
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
По словам посла РФ в Афганистане Дмитрия Жирнова, талибы (движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) гарантировали, что она будет распределена среди нуждающихся
На весь экран
Фото: ТАСС/Лейла Тураянова
Российский посол заявил также о готовности вывезти всех зачисленных в российские вузы афганцев, которые выразят такое желание
На весь экран
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
На спецрейсы уже записалось почти 900 студентов
На весь экран
Фото: ТАСС/Лейла Тураянова
Стране грозит гуманитарная катастрофа. По словам главы миссии ООН в Афганистане Деборы Лайонс, в стране «парализована экономика, не работает банковская система, на 40% сократился объем ВВП, в больницах не хватает лекарств, люди не получают зарплату, в магазинах нет товаров первой необходимости, не хватает продовольствия, растут цены на топливо — список бед нескончаем…»
На весь экран
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Талибы встречали россиян с приветственными плакатами
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.