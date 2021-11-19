Блок питания: как афганцы приняли российскую помощь

Стране грозит гуманитарная катастрофа. По словам главы миссии ООН в Афганистане Деборы Лайонс, в стране «парализована экономика, не работает банковская система, на 40% сократился объем ВВП, в больницах не хватает лекарств, люди не получают зарплату, в магазинах нет товаров первой необходимости, не хватает продовольствия, растут цены на топливо — список бед нескончаем…»