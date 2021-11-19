Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Армия
Минобороны запустило спецпроект к годовщине наступательной операции «Уран»
Общество
Певицу Марину Хлебникову госпитализировали после пожара в Москве
Армия
В ВС России начался День ракетных войск и артиллерии
Мир
Байден подтвердил рассмотрение вопроса о бойкоте Олимпиады в Пекине
Мир
В ФРГ заявили о нежелании РФ вести встречи в нормандском формате
Мир
Турецкие СМИ сообщили о смерти Гюлена
Мир
Саакашвили отправят в военный госпиталь в Гори
Общество
Путин посмертно наградил спасшую утопавших девушку из Екатеринбурга
Общество
Госдума рассмотрит поправки по МРОТу и прожиточному минимуму до 24 ноября
Общество
В нескольких районах Москвы началась первая метель
Сюжет:

Блок питания: как афганцы приняли российскую помощь

В Кабул привезли продукты, медикаменты и товары первой необходимости
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Доставка российской гуманитарной помощи в Кабул
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В Кабул прибыла первая партия российской гуманитарной помощи, сформированная МЧС и доставленная спецбортами Минобороны России. Военные привезли в страну продукты, медикаменты и товары первой необходимости. Как россиян встречали в аэропорту — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Доставка российской гуманитарной помощи в Кабул
Фото: ТАСС/Лейла Тураянова
Гуманитарная помощь доставляется спецрейсами, которыми россиян вывозят из Афганистана на родину
На весь экран
Доставка российской гуманитарной помощи в Кабул
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
На первом этапе в афганскую столицу доставили 36 т грузов
На весь экран
Доставка российской гуманитарной помощи в Кабул
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В дальнейшем из России прибудет еще две партии товаров первой необходимости и продуктов
На весь экран
Доставка российской гуманитарной помощи в Кабул
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Всего российские власти планируют поставить в Афганистан более 100 т гуманитарной помощи
На весь экран
Доставка российской гуманитарной помощи в Кабул
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
По словам посла РФ в Афганистане Дмитрия Жирнова, талибы (движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) гарантировали, что она будет распределена среди нуждающихся
На весь экран
Доставка российской гуманитарной помощи в Кабул
Фото: ТАСС/Лейла Тураянова
Российский посол заявил также о готовности вывезти всех зачисленных в российские вузы афганцев, которые выразят такое желание
На весь экран
Доставка российской гуманитарной помощи в Кабул
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
На спецрейсы уже записалось почти 900 студентов
На весь экран
Доставка российской гуманитарной помощи в Кабул
Фото: ТАСС/Лейла Тураянова
Стране грозит гуманитарная катастрофа. По словам главы миссии ООН в Афганистане Деборы Лайонс, в стране «парализована экономика, не работает банковская система, на 40% сократился объем ВВП, в больницах не хватает лекарств, люди не получают зарплату, в магазинах нет товаров первой необходимости, не хватает продовольствия, растут цены на топливо — список бед нескончаем…»
На весь экран
Доставка российской гуманитарной помощи в Кабул
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Талибы встречали россиян с приветственными плакатами
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021