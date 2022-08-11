Реклама
Прямой эфир
Мир
Латвия объявила Россию страной — «спонсором терроризма»
Мир
В МО заявили о ликвидации половины личного состава двух бригад ВСУ
Экономика
В Венгрии подтвердили возобновление прокачки нефти по «Дружбе»
Общество
Парламентарии предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей
Армия
Российские десантники осуществили захват опорного пункта ВФУ
Мир
МИД РФ назвал обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ актом ядерного терроризма
Мир
Боррель призвал европейцев быть готовыми «заплатить» за поддержку Украины
Армия
Опубликованы кадры работы вертолетов Ми-28 в ходе спецоперации РФ
Мир
Турция отказалась подключаться к санкциям против РФ в области энергетики
Мир
Москва назвала шовинизмом призывы прекратить выдачу россиянам шенгенских виз
Мир
Politico призвало Зеленского признать факты преступлений ВСУ
Мир
Германии предсказали проблемы из-за пересохшего Рейна

МИД РФ упрекнул США в агрессивных действиях ВВС в Афганистане

0
Фото: REUTERS/Ali Khara
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действия Военно-воздушных сил (ВВС) США в Афганистане носят агрессивный характер. Об этом 11 августа заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«Ситуация в Афганистане не дает оснований для самоуспокоения»
Посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов — о террористической угрозе, положении соотечественников в республике и сотрудничестве Москвы и Душанбе

Так он прокомментировал недавние заявления американской стороны о том, что лидер «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) Айман аз-Завахири был ликвидирован в Кабуле.

«Агрессивные действия ВВС США, вторгнувшихся на суверенную территорию Афганистана, вызывают ряд серьезных вопросов. Например, кто предоставил воздушное пространство для нанесения авиаудара по Кабулу, на ком будет лежать ответственность в случае сопутствующих жертв мирного населения при осуществлении подобных акций?» — сказал Нечаев на брифинге.

1 августа стало известно, что США ликвидировали главаря террористической группировки «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири. Эту информацию подтвердил президент страны Джо Байден. Он сообщил, что лидер группировки был обнаружен разведкой в Кабуле, при его ликвидации другие лица не пострадали.

Комментируя эту новость, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что радикальное движение «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) нарушило свои обязательства, «принимая и укрывая» в Кабуле аз-Завахири.

2 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут впредь проводить антитеррористические операции в Афганистане, если в этом будет необходимость.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022