МИД РФ упрекнул США в агрессивных действиях ВВС в Афганистане

Действия Военно-воздушных сил (ВВС) США в Афганистане носят агрессивный характер. Об этом 11 августа заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

Так он прокомментировал недавние заявления американской стороны о том, что лидер «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) Айман аз-Завахири был ликвидирован в Кабуле.

«Агрессивные действия ВВС США, вторгнувшихся на суверенную территорию Афганистана, вызывают ряд серьезных вопросов. Например, кто предоставил воздушное пространство для нанесения авиаудара по Кабулу, на ком будет лежать ответственность в случае сопутствующих жертв мирного населения при осуществлении подобных акций?» — сказал Нечаев на брифинге.

1 августа стало известно, что США ликвидировали главаря террористической группировки «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири. Эту информацию подтвердил президент страны Джо Байден. Он сообщил, что лидер группировки был обнаружен разведкой в Кабуле, при его ликвидации другие лица не пострадали.

Комментируя эту новость, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что радикальное движение «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) нарушило свои обязательства, «принимая и укрывая» в Кабуле аз-Завахири.

2 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут впредь проводить антитеррористические операции в Афганистане, если в этом будет необходимость.