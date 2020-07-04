Токсичные гости: почему США активизировались в Центральной Азии

В Узбекистане с двухдневным визитом побывали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и главный исполнительный директор Корпорации финансирования международного развития США Адам Бойлер. Встреча была посвящена ситуации в Афганистане. В этот же день госсекретарь США Майк Помпео онлайн пообщался с главами МИД Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в рамках формата Центральная Азия плюс США («С5+1»). В последнее время администрация Трампа всё большее внимание уделяет этому региону, который называют «подбрюшьем России». Чем объясняется такой интерес Вашингтона и удастся ли американцам потеснить Москву и Пекин в Центральной Азии — в материале «Известий».

С виртуальным визитом пожаловал

«Госсекретарь США Майк Помпео принял участие в виртуальном диалоге высокого уровня в формате «С5+1» вместе с главами МИД Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Госсекретарь подтвердил приверженность США данной дипломатической платформе ради общих интересов в сфере безопасности, включая мир в Афганистане, а также для развития региональных связей и торговли», — сообщается на сайте американского Госдепартамента.

Помпео выразил «неизменную поддержку США независимости, суверенитету и территориальной целостности центральноазиатских стран», отметив также усилия Вашингтона по «наращиванию экономической устойчивости и связей стран Центральной Азии».

В этот же день в Узбекистан с двухдневным визитом прибыли спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и главный исполнительный директор Корпорации финансирования международного развития США Адам Бойлер. Центральной темой стало обсуждение ситуации в Афганистане. К этой же теме было приковано внимание и во время онлайн-общения.

м1 Фото: Global Look Press/Xinhua/Sayed Mominzadah

Американцы активно пытаются добиться того, чтобы Центральная Азия поддержала сторону США в афганском урегулировании , уверена политолог, специалист по постсоветскому пространству Галия Ибрагимова. Публикации о том, что Россия якобы поддерживает мирные соглашения с афганским радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), чтобы не допустить долгосрочного пребывания американских военных в Афганистане, также нацелены на это .

«На фоне разгоревшегося скандала они пытаются помешать посредническим усилиям России, отодвинуть Москву, вывести на первый план Центральную Азию, а также отодвинуть в президентской кампании Дональда Трампа и усилить Джо Байдена», — рассказала эксперт «Известиям». По ее мнению, страны региона, возможно, и не против сотрудничества с США, но они понимают, что ситуация в Афганистане складывается иначе, чем это представляется из Америки. «Центральноазиатские республики предпочли бы, чтобы в этом процессе мирного урегулирования в Афганистане участвовали все заинтересованные стороны, включая Россию, все страны, граничащие с Афганистаном, США. У Москвы есть рычаги, методы коммуникации с разными участниками конфликта, она пользуется авторитетом в Афганистане», — отметила специалист.

В последнее время Россия принимает активное участив в афганском урегулировании. Она была одним из инициаторов прямых переговоров между Кабулом и «Талибаном», раунды которых проходили в Москве. На этих встречах в качестве наблюдателей участвовали, в частности, американские представители.

м2 Освобожденные талибы в Кабуле, Афганистан Фото: REUTERS/Mohammad Ismail

В целом Вашингтон никогда не терял интерес к Центральной Азии, полагает руководитель Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Эдуард Соловьев. « США стараются не упускать из вида этот регион. Особенно теперь, в условиях, когда выявлена определенная тенденция взаимоотношений с Китаем. В самой Центральной Азии особенно на фоне вывода американских войск из Афганистана особого оптимизма это не вызывает », — рассказал эксперт «Известиям».

Зачастили в гости

В конце прошлого года в Нур-Султан на встречу с главами МИД Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении прилетал помощник госсекретаря США Дэвид Хейл. Он заявил, что хочет придать формату «Центральная Азия плюс США» новый импульс и оживить сотрудничество. Американцы также обещали увеличить инвестиции и усилить экономическое сотрудничество.

В феврале этого года американский госсекретарь посетил Казахстан и Узбекистан. Помимо этого, США обнародовали новую стратегию в Центральной Азии, которая обновляется каждые пять лет. На этот раз Вашингтон впервые признал самодостаточность этих республик и «геостратегическую значимость Центральной Азии», невзирая на развитие ситуации в Афганистане, а также то, что Китай и Россия «продолжат активно развивать свои контакты с регионом».

Вашингтон рассматривает пять бывших советских республик как органичную часть мусульманского мира, не обращая внимания на то, что эти государства остаются светскими, они долгое время находились в составе СССР, огромное влияние на них оказала русскоязычная культура. Москва считает это попытками увести регион из-под ее влияния.

v3 Визит Дэвида Хейла в Казахстан Фото: Официальный сайт президента Республики Казахстан/akorda.kz

При этом потеснить Россию и Китай из региона американцам будет непросто. США приходится считаться с тем, что Москва сохраняет роль самой влиятельной силы в Центральной Азии, а что касается экономического и ресурсного потенциала Пекина в этом регионе, то он гораздо больше американского .

Афганистан превыше всего

В 1990-е годы американцы поддержали независимость в государствах Центральной Азии, которые едва вышли из-под контроля Москвы. Стали создавать альтернативную транспортную и энергетическую инфраструктуры, чтобы не зависеть от российских поставок. Они говорили о больших инфраструктурных проектах, в которых предполагалось участие Центральной Азии.

В частности, речь идет об американских концепциях типа «Большая Центральная Азия» и «Большой Ближний Восток», а также планах по созданию транспортного коридора «Новый шелковый путь» между Южной и Центральной Азией. Дальше слов дело не шло. При этом проекты были больше нацелены на стабилизацию в Афганистане, а также давали возможность Вашингтону конкурировать с Москвой и Пекином.

В 2000-е регион превратился в плацдарм для транзита в Афганистан американских невоенных грузов. Администрация Дональда Трампа решила обратиться к формату «С5+1» спустя два года пребывания президента в Белом доме. Поводом для этого стало обострение ситуации в Афганистане.

Учитывая планы американского лидера сократить военное присутствие США в регионе, Трамп решил найти государства, которые могли бы принять участие в инфраструктурном развитии региона. У каждой из стран «С5+1» есть свои интересы в Афганистане. В частности, экономические интересы есть у Казахстана, Туркменистан имеет довольно тесные торговые связи со страной, а Киргизия и Таджикистан строят линию электропередачи CASA-1000, планируя экспортировать электроэнергию.

м4 Военнослужащие армии США осматривают взорванную машину НАТО в провинции Кандагар, Афганистан, 2017 год Фото: REUTERS/Ahmad Nadeem