Автоматная замена: РФ готова поставить оружие Эр-Рияду вместо США

В США заявили о пересмотре отношений с Саудовской Аравией из-за решения ОПЕК+ сократить добычу нефти . Представитель Госдепа Нед Прайс обвинил королевство в том, что оно действует «не в интересах американцев», поскольку решение картеля приведет к еще большему росту цен на энергоносители этой зимой . Меры, которыми сенаторы США предложили наказать Эр-Рияд, включают запрет на поставку вооружений, запчастей и вывод систем ПВО. В Совфеде «Известиям» сказали, что Россия готова выступить альтернативой США и нарастить поставки оружия в Саудовскую Аравию . Тем не менее опрошенные эксперты считают, что на отмену контрактов Вашингтон всё же не решится, так как это может привести к еще большему разрыву в отношениях и потере крупнейшего на Ближнем Востоке рынка вооружений.

Переоценка в деле

5 октября страны ОПЕК+ и Россия договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в день . Это в два раза больше, чем прогнозировали аналитики. В ответ в администрации Джо Байдена сообщили: отношения с Эр-Риядом, стратегическим союзником Вашингтона в регионе, ждет «переоценка» .

Сразу после заявления картеля глава комитета по международным отношениям сената США Боб Менендес подчеркнул, что Штаты «должны немедленно заморозить все аспекты сотрудничества с Саудовской Аравией» , кроме того, это «абсолютно необходимо». В Эр-Рияде, однако, настаивают, что решение было чисто экономическим и направлено на сдерживание рецессии .

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«Идея о том, что Саудовская Аравия сделала это, чтобы навредить США или каким-либо образом участвовать в политической жизни, абсолютно неверна», — заявил госминистр иностранных дел Адель аль-Джубейр.

Министр энергетики королевства Абдель Азиз бин Салман аль-Сауд добавил: «Мы обеспокоены в первую очередь интересами Королевства Саудовская Аравия» .

По его словам, ОПЕК+ должен действовать активнее, поскольку центральные банки стран Запада перешли к борьбе с инфляцией с помощью более высоких процентных ставок — это увеличивает вероятность глобальной рецессии. Она же, в свою очередь, может снизить спрос на нефть и, соответственно, ее стоимость.

По данным Международного валютного фонда, чтобы бюджет Саудовской Аравии был безубыточным, мировые цены на нефть должны находиться на уровне около $79 за баррель. В сентябре 2022 года цены упали до $85 за баррель, хотя еще в феврале–марте доходили до $139.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном 11 октября также заявил, что решения ОПЕК+ не направлены против кого-либо , а лишь на то, «чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках».

Как уточнил в своей статье для Al Arabiya профессор Бахрейнского экономического центра Омар аль-Убайдли, «решение ОПЕК имеет долгосрочную перспективу» в отличие от краткосрочных политических интересов американских сенаторов перед выборами в конгресс, которые намечены на 8 ноября.

Автоматная замена Встреча президентов РФ Владимира Путина и ОАЭ Мухаммеда бен Зайда Аль Нахайяна в Санкт-Петербурге, 11 октября 2022 года Фото: Global Look Press/Kremlin Pool

« ОПЕК правильно рассудила, что если они не вмешаются, чтобы остановить падение, произойдет новый обвал нефтяных инвестиций — это приведет к новым скачкам цен на нефть через несколько лет . Это было бы плохой новостью для всех, особенно для импортеров нефти, — уточнил эксперт. — Сокращение добычи отражало совпадение долгосрочных интересов как экспортеров, так и импортеров, включая США и ЕС».

Однако в конгрессе США продолжают настаивать, что сделка ОПЕК+ и действия Саудовской Аравии как неформального лидера картеля были направлены если не против Вашингтона, то точно в пользу Москвы.

Рычаги давления США

Один из главных способов наказать Эр-Рияд за неудобную Вашингтону сделку — дипломатическая блокада. Она уже фактически началась . Так, например, помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф объявила о визите в регион. При этом она посетит Кувейт, Египет, Катар и ОАЭ, не останавливаясь в Саудовской Аравии.

Демократы в конгрессе, судя по их заявлениям, одним дипломатическим бойкотом не ограничатся: многие настаивают на принятии законопроекта «NOPEC», который позволит министерству юстиции подавать иски против стран ОПЕК+ и их государственных нефтяных компаний в соответствии с антимонопольным законодательством США.

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30 сентября сенаторы Бетти Макколлум и Адам Шифф представили «Закон имени Джамаля Хашогги о защите диссидентов и журналистов». Согласно инициативе, Госдеп сможет вводить визовые ограничения в отношении лиц, действующих от имени иностранного правительства или угрожающих диссидентам и журналистам.

Еще одна антисаудовская мера — «Закон о напряженном партнерстве» , которую 5 октября представили сенаторы во главе с Томом Малиновски. Она предполагает, что все военные США, а также всё оборудование и системы ПВО будут выведены из Саудовской Аравии и ОАЭ. По мнению авторов инициативы, нет причин защищать нефтяные месторождения «стран, которые активно работают против нас» . Политики также обвинили КСА и ОАЭ в пособничестве России: «Если Саудовская Аравия Аравия и ОАЭ хотят помочь [президенту РФ Владимиру] Путину, они должны рассчитывать на его защиту».

Впрочем, это не первый раз, когда конгрессмены требуют прекратить поставки оружия КСА. В связи с началом военной кампании в Йемене в 2015 году американские политики несколько раз предпринимали попытки ограничить экспорт американского оружия Саудовской Аравии.

Но вплоть до 2019 года США продолжали поставлять КСА оружие: так, ВВС королевства получили 30 истребителей F-15SA, без предварительного одобрения в конгрессе была разрешена поставка в Саудовскую Аравию 59 тыс. управляемых авиабомб.

Сразу после вступления в должность Байден приостановил выполнение военных контрактов, заключенных Дональдом Трампом. В частности, под заморозку попали поставки 3 тыс. авиабомб малого диаметра GBU-39 Small Diameter Bomb I компании Boeing общей стоимостью $290 млн и 7 тыс. высокоточных управляемых авиационных бомб Paveway IV компании Raytheon Technologies на $478 млн.

США имеют пять военных баз в Саудовской Аравии, в стране находится порядка 3 тыс. американских военных.

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Системное охлаждение

РФ готова нарастить поставки вооружений странам Персидского залива вместо США и рассчитывает, что государства региона не поддадутся давлению Вашингтона , заявил «Известиям» первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

— Если США продолжат угрожать сорвать поставки вооружений в страны Персидского залива, Россия спокойно готова заменить американских поставщиков на этом рынке. Страны эти платежеспособные и могли увидеть наше оружие в действии в Сирии, — пояснил сенатор.

Саудовская Аравия — крупнейший в мире импортер вооружений и крупнейший клиент американского ВПК. На КСА приходилось до 25% экспорта вооружений США в 2015–2019 годах.

19 февраля 2021 года российский кабмин подписал с Саудовской Аравией межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве . В феврале издание National Interest писало, что Эр-Рияд планирует закупить у России ЗРК С-400 «Триумф» и истребители Су-35. Официального подтверждения этой информации не было.

Владимир Джабаров также отметил, что системы ПРО, поставленные США, показали свою малую эффективность во время обстрелов территории Саудовской Аравии хуситами из Йемена.

Отношения Вашингтона и Эр-Рияда можно описать как системное похолодание, такие периоды разлада уже были, но потом связи восстанавливались , пояснил «Известиям» экс-посол РФ в Саудовской Аравии, зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

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— Трещина пошла еще в 2001 году, после терактов в США, когда американцы пальцем указали на саудовцев и обвинили их в предательстве, — уточнил он.

Тем не менее, по его словам, точек соприкосновения у Эр-Рияда и Вашингтона всё же больше, чем раздражающих элементов . В частности, речь идет о большой зависимости КСА от поставок современных технологий и вооружений.

— Свыше 80% вооружений в КСА — американские. Соответственно, им нужны запчасти. Это потенциальный рычаг давления на Эр-Рияд . Но вряд ли военно-промышленный комплекс США станет отказываться от столь перспективного рынка: на Саудовскую Аравию приходится 53% из всех поставок американского оружия в регион, это доминирующий закупочный центр на всем Ближнем Востоке, — отметил Андрей Бакланов.

Он добавил: рынок вооружений очень подвижный, на нем большая конкуренция. Заменить США может, в частности, Франция — 44% оружейного экспорта республики в 2021 году пришлось на страны Ближнего Востока (€5,2 млрд из €11,7 млрд).

— Так что Вашингтон ведет опасную игру, рискуя остаться без такого важного закупщика, — резюмировал Андрей Бакланов.

Востоковед Елена Супонина считает, что до реального разрыва в отношениях Эр-Рияда и Вашингтона не дойдет .

— В 2018 году США уже ввели в одностороннем порядке ограничения, тогда это касалось вывода крупных американских инвестиций из Саудовской Аравии на фоне убийства Джамаля Хашогги. Но и тогда полного разрыва не произошло. Вряд ли сейчас США заинтересованы в этом, — отметила эксперт в беседе с «Известиями».

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Во время предвыборной кампании в 2020 году Байден обещал сделать Саудовскую Аравию изгоем на фоне истории о причастности королевского дома к убийству обозревателя Washington Post Хашогги. Журналист был убит в саудовском консульстве в Стамбуле в 2018-м.

Соединенные Штаты в качестве меры по наказанию КСА также могут поднять досье по убийству Хашогги или возобновить рассмотрение претензий по терактам 11 сентября, и в обоих случаях обвинить во всем Саудовскую Аравию , сказал «Известиям» президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

— США заявлениями в прессе, по сути, сами отрезали пути отступления, потому Саудовская Аравия оказалась загнанной в угол. И это положение подтолкнуло Эр-Рияд и другие страны Залива искать альтернативы: в частности, нарастить сотрудничество с Россией, — пояснил эксперт.

Он заключил: ни одна арабская страна не ввела против РФ санкции, и это тоже показатель.

«Известия» направили запросы в МИД Саудовской Аравии и посольства РФ и США Эр-Рияде.