 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Наука
Россия приступила к проектированию собственной космической станции
Мир
Башар Джаафари стал новым сирийским послом в России
Спорт
Карякин стал победителем соревнований по блицу на турнире «Шахматные звезды»
Мир
В NASA заявили о желании продлить программу перекрестных полетов с РФ
Мир
Virgin Atlantic решила закрыть рейсы в Гонконг из-за невозможности летать над РФ
Мир
Глава TotalEnergies назвал введение потолка цен на нефть из РФ плохой идеей
Мир
Глава делегации РФ в Вене предостерег США от поставок дальнобойного оружия Киеву
Мир
Дипломат Гаврилов заявил о подстрекательстве Киева Западом к отказу от переговоров
Мир
В Лондоне выступили против участия России в расследовании по «Северным потокам»
Мир
ЕС планирует официально запустить 17 октября тренировочную миссию для ВСУ
Мир
Умерла итальянский модельер Франка Фенди
/

Бочки над i: почему ОПЕК+ решила резко снизить объемы нефтедобычи

Как это повлияет на котировки
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупнейшее с 2020 года снижение объемов нефтедобычи странами ОПЕК+ стабилизирует мировые цены на нефть и выгодно участникам картеля, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Организация по итогам заседания министерского комитета 5 октября приняла решение сократить производство черного золота в ноябре на 2 млн баррелей в сутки. На фоне новости стоимость Brent поднялась выше отметки $93 за бочку. В ближайший месяц цена может вырасти до $100 за баррель, спрогнозировали аналитики.

Денежный поворот: в кабмине ждут сокращения нефтегазовых доходов в 2023–2025-м
Какой будет казна в ближайшую трехлетку

Игра на понижение

Страны ОПЕК+ на заседании министерского мониторингово комитета 5 октября приняли решение снизить добычу нефти в ноябре на 2 млн баррелей в сутки. Об этом сказано в коммюнике по итогам встречи. Исходя из этого решения в 2022 году Россия добудет порядка 530 млн т нефти и газового конденсата, в 2023-м — 490 млн т, прокомментировал итоги встречи вице-премьер РФ Александр Новак.

За базу отсчета ОПЕК+ возьмет согласованные на август уровни, квота России в рамках организации будет сокращена с 11 млн баррелей в сутки до 10,5 млн. Решение альянса связано с необходимостью балансировки рынка и снижением темпов роста мировой экономики, пояснил Александр Новак.

Цена на нефть

Нефтяные котировки отреагировали на решение альянса ростом — перед заседанием декабрьские фьючерсы Brent торговались в районе $90 за баррель, а к 19:00 мск поднялись выше отметки в $93 за бочку, следует из данных торгов ICE.

Крупнейшее с 2020 года сокращение добычи странами ОПЕК+ и было принято для стабилизации мировых цен на нефть, сказал «Известиям» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Бочки над i
Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Снижение производства и подорожание черного золота выгодны для всех экспортеров ресурса, так как они смогут на этом фоне увеличить свою выручку, добавил он. В связи с решением ОПЕК+ в ближайшее время можно ожидать роста котировок Brent до уровня $95–100 за баррель, считает аналитик.

Большая икра: чем ЕС ответит России на принятие в состав новых субъектов
Брюссель принципиально согласовал восьмой пакет санкций

— Для России это решение имеет особое значение, так как 5 октября Еврокомиссия приняла восьмой пакет ограничительных мер в отношении РФ, в который включен потолок цен на российскую нефть. Из-за этого решения РФ, возможно, придется увеличивать дисконт для своих импортеров нефти, соответственно, чем выше цены, тем больше получит российский бюджет, — отметил Владимир Чернов.

Ранее СМИ писали, что страны-члены ЕС близки к согласованию двухэтапного подхода к установлению верхнего предела мировых цен на российскую нефть, который разрабатывается в рамках стран «большой семерки». При этом президент РФ Владимир Путин заверил, что при введении ограничения цен на энергоносители из России поставки будут прекращены.

Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти в ноябре было ожидаемым, но при этом не было понимания, насколько снизят квоты, отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

США пытались отговорить ОПЕК+ от резкого снижения добычи нефти, но их проигнорировали, — добавил эксперт.

По данным CNN, администрация президента США Джо Байдена вела полномасштабную кампанию давления на ОПЕК+ в попытке отговорить ближневосточные страны от резкого сокращения добычи нефти. Отмечалось, что такой шаг может привести к росту цен на бензин в Штатах в «опасное» для американского президента время накануне выборов.

Бочки над i
бензин
Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Jianguo

После объявления решения Белый дом заявил, что Джо Байден разочарован «близоруким» решением ОПЕК+. Также в Штатах сообщили о готовности выпустить на рынок в ноябре дополнительные 10 млн баррелей нефти из стратегического резерва. Впрочем, как отметил Владислав Антонов, эта мера не сможет оказать значительного влияния на рынок и котировки продолжат рост.

В ОПЕК+ понимают, что если ограничение цен на российскую нефть со стороны стран «большой семерки» окажется успешным, то это может также сыграть и против них тем, что снизит стоимость топлива, подчеркнул Владислав Антонов.

Баррельная карта: аналитики ожидают скорого восстановления цен на нефть до $100
Когда это произойдет и какие факторы могут помешать росту котировок

Ценовые факторы

То, что еще до начала заседания ОПЕК+ обсуждалась идея сокращения добычи, отражает обеспокоенность нефтяного альянса снижением цен на нефть, отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Согласно данным торгов ICE, в сентябре стоимость Brent составляла более $95 за баррель, а в июле — $110. Одним из ключевых факторов снижения нефтяных котировок было ожидание сокращения спроса из-за рецессии в экономике западных стран и ситуации с COVID-19 в Китае, отметил Александр Потавин. Как писали СМИ, Поднебесная остается одной из немногих стран, которая придерживается политики «нулевой терпимости» к коронавирусу и ограничивает его распространение через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными.

Еще один из основных факторов, повлиявших на нефтяные котировки, — показатель инфляции и потребительской активности в основных экономиках, добавил начальник управления аналитических исследований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров. Как писали «Известия», укрепление доллара сдерживает рост нефтяных котировок. Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз подряд подняла базовую ставку на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3–3,25% годовых — это максимальный уровень с финансового кризиса 2008 года.

Бочки над i
сша
Фото: REUTERS/Chris Wattie

— ФРС готова повышать ставку до тех пор, пока инфляция не снизится до приемлемых уровней, даже невзирая на предстоящую слабость в экономике. Этот фактор сейчас оказывает наибольшее давление на нефтяные цены, — добавил Александр Потавин.

Мягкая просадка: Всемирный банк прочит России падение ВВП всего на 4,5%
Предыдущий июньский прогноз был почти в два раза хуже

По мнению Владислава Антонова, сейчас на рынок черного золота оказывают давление геополитические факторы — санкции и вооруженные конфликты. Рестрикции против России снижают предложение, и цены сразу подскакивают вверх, отметил эксперт.

При этом надо учитывать, что ОПЕК+ в реальной добыче сейчас сильно недобирает до разрешенных квот, поэтому решение альянса не означает сокращения фактических объемов добычи на эту величину, отметил Дмитрий Александров. Но рынкам подан сигнал: производители готовы бороться за поддержание цен в условиях повышенных рисков снижения спроса и давления со стороны крепнущего доллара США, считает эксперт.

В сентябре сообщалось, что страны ОПЕК+ отстают от плана по росту добычи на 3,58 млн баррелей в сутки.

С учетом октябрьского решения ценовая волатильность будет сохраняться из-за множества факторов неопределенности, но колебания могут сместиться на более высокий уровень, возможно постепенное закрепление котировок выше $95 за баррель Brent, заключил Дмитрий Александров.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022