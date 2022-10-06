Бочки над i: почему ОПЕК+ решила резко снизить объемы нефтедобычи

Крупнейшее с 2020 года снижение объемов нефтедобычи странами ОПЕК+ стабилизирует мировые цены на нефть и выгодно участникам картеля , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Организация по итогам заседания министерского комитета 5 октября приняла решение сократить производство черного золота в ноябре на 2 млн баррелей в сутки. На фоне новости стоимость Brent поднялась выше отметки $93 за бочку. В ближайший месяц цена может вырасти до $100 за баррель, спрогнозировали аналитики.

Игра на понижение

Страны ОПЕК+ на заседании министерского мониторингово комитета 5 октября приняли решение снизить добычу нефти в ноябре на 2 млн баррелей в сутки . Об этом сказано в коммюнике по итогам встречи. Исходя из этого решения в 2022 году Россия добудет порядка 530 млн т нефти и газового конденсата, в 2023-м — 490 млн т, прокомментировал итоги встречи вице-премьер РФ Александр Новак.

За базу отсчета ОПЕК+ возьмет согласованные на август уровни, квота России в рамках организации будет сокращена с 11 млн баррелей в сутки до 10,5 млн . Решение альянса связано с необходимостью балансировки рынка и снижением темпов роста мировой экономики, пояснил Александр Новак.

Нефтяные котировки отреагировали на решение альянса ростом — перед заседанием декабрьские фьючерсы Brent торговались в районе $90 за баррель, а к 19:00 мск поднялись выше отметки в $93 за бочку , следует из данных торгов ICE.

Крупнейшее с 2020 года сокращение добычи странами ОПЕК+ и было принято для стабилизации мировых цен на нефть, сказал «Известиям» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

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Снижение производства и подорожание черного золота выгодны для всех экспортеров ресурса, так как они смогут на этом фоне увеличить свою выручку, добавил он. В связи с решением ОПЕК+ в ближайшее время можно ожидать роста котировок Brent до уровня $95–100 за баррель, считает аналитик.

— Для России это решение имеет особое значение, так как 5 октября Еврокомиссия приняла восьмой пакет ограничительных мер в отношении РФ, в который включен потолок цен на российскую нефть. Из-за этого решения РФ, возможно, придется увеличивать дисконт для своих импортеров нефти, соответственно, чем выше цены, тем больше получит российский бюджет, — отметил Владимир Чернов.

Ранее СМИ писали, что страны-члены ЕС близки к согласованию двухэтапного подхода к установлению верхнего предела мировых цен на российскую нефть, который разрабатывается в рамках стран «большой семерки». При этом президент РФ Владимир Путин заверил, что при введении ограничения цен на энергоносители из России поставки будут прекращены.

Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти в ноябре было ожидаемым, но при этом не было понимания, насколько снизят квоты , отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

— США пытались отговорить ОПЕК+ от резкого снижения добычи нефти, но их проигнорировали , — добавил эксперт.

По данным CNN, администрация президента США Джо Байдена вела полномасштабную кампанию давления на ОПЕК+ в попытке отговорить ближневосточные страны от резкого сокращения добычи нефти. Отмечалось, что такой шаг может привести к росту цен на бензин в Штатах в «опасное» для американского президента время накануне выборов.

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После объявления решения Белый дом заявил, что Джо Байден разочарован «близоруким» решением ОПЕК+ . Также в Штатах сообщили о готовности выпустить на рынок в ноябре дополнительные 10 млн баррелей нефти из стратегического резерва . Впрочем, как отметил Владислав Антонов, эта мера не сможет оказать значительного влияния на рынок и котировки продолжат рост .

В ОПЕК+ понимают, что если ограничение цен на российскую нефть со стороны стран «большой семерки» окажется успешным, то это может также сыграть и против них тем, что снизит стоимость топлива, подчеркнул Владислав Антонов.

Ценовые факторы

То, что еще до начала заседания ОПЕК+ обсуждалась идея сокращения добычи, отражает обеспокоенность нефтяного альянса снижением цен на нефть , отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Согласно данным торгов ICE, в сентябре стоимость Brent составляла более $95 за баррель, а в июле — $110. Одним из ключевых факторов снижения нефтяных котировок было ожидание сокращения спроса из-за рецессии в экономике западных стран и ситуации с COVID-19 в Китае , отметил Александр Потавин. Как писали СМИ, Поднебесная остается одной из немногих стран, которая придерживается политики «нулевой терпимости» к коронавирусу и ограничивает его распространение через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными.

Еще один из основных факторов, повлиявших на нефтяные котировки, — показатель инфляции и потребительской активности в основных экономиках , добавил начальник управления аналитических исследований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров. Как писали «Известия», укрепление доллара сдерживает рост нефтяных котировок. Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз подряд подняла базовую ставку на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3–3,25% годовых — это максимальный уровень с финансового кризиса 2008 года.

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— ФРС готова повышать ставку до тех пор, пока инфляция не снизится до приемлемых уровней, даже невзирая на предстоящую слабость в экономике. Этот фактор сейчас оказывает наибольшее давление на нефтяные цены, — добавил Александр Потавин.

По мнению Владислава Антонова, сейчас на рынок черного золота оказывают давление геополитические факторы — санкции и вооруженные конфликты. Рестрикции против России снижают предложение, и цены сразу подскакивают вверх, отметил эксперт.

При этом надо учитывать, что ОПЕК+ в реальной добыче сейчас сильно недобирает до разрешенных квот, поэтому решение альянса не означает сокращения фактических объемов добычи на эту величину , отметил Дмитрий Александров. Но рынкам подан сигнал: производители готовы бороться за поддержание цен в условиях повышенных рисков снижения спроса и давления со стороны крепнущего доллара США, считает эксперт.

В сентябре сообщалось, что страны ОПЕК+ отстают от плана по росту добычи на 3,58 млн баррелей в сутки .