Мягкая просадка: Всемирный банк прочит России падение ВВП всего на 4,5%

Всемирный банк в докладе об экономике рынков Европы и Центральной Азии изменил собственный прогноз относительно падения ВВП России. Еще в июне организация предсказала падение российской экономики на 8,9%. Но по итогам сентября прогноз был существенно скорректирован. По оценке Всемирного банка, в 2022 году падение ВВП составит 4,5%, в 2023 году — минус 3,6%, а в 2024 году — плюс 1,6%. Более благоприятный прогноз объясняется подорожанием энергоносителей и фискальными мерами, несмотря на продолжение конфликта на Украине и вероятность новых антироссийских санкций. Насколько оправдан данный прогноз, что будет с доходами, расходами и сбережениями граждан и что ждет малый бизнес — выясняли «Известия».

Ожидаемый сценарий

Снижение прогноза падения ВВП России с 8,9% до 4,5% — это закономерный результат, Всемирный банк просто немного запаздывает в своих корректировках , полагает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

— Наши внутренние экономические органы и другие международные организации уже давно скорректировали это прогнозное значение, так как цены на энергоносители оказались лучше ожидаемых. Произошла стабилизация финансовых рынков, и были приняты некоторые фискальные меры. Кроме того, импорт в Россию сильно упал, что на самом деле тоже способствовало более оптимистичному росту ВВП. Возможно, падение ВВП России в 2022 году будет меньше 4,5%. Во всяком случае Минфин и Минэкономразвития прогнозируют 2,9%. Думаю, что 3–3,5% — вполне реалистичный прогноз, — объясняет экономист.

Мягкая просадка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Спикер отмечает, что Всемирный банк сильнее скорректировал прогноз на 2023 год, ухудшив его с −2% до −3,6%.

— Здесь есть сильное расхождение. Правительство России планирует всего −0,8%. Думаю, что реальность получится более оптимистичной, чем прогноз Всемирного банка, потому что меры фискальной поддержки бизнеса и ослабление денежно-кредитной политики должны немного снизить негативное влияние глобального кризиса и геополитических рисков на ВВП России. В результате мы, вероятно, будем иметь −1% или −2% ВВП в 2023 году, — добавляет он.

По оценке эксперта, говоря о доходах населения и перспективах сбережений, нужно брать во внимание показатель инфляции, который в 2022 году составит от 12 до 14%.

— На 2023–2025 годы планируется существенное снижение инфляции, стабилизация ожидается в 2024–2025 годах на уровне 4–4,5%, — продолжает он. — Так как с 2023 года мы будем иметь более умеренный уровень инфляции, неизбежное падение реальных доходов населения будет не таким значительным: согласно прогнозу Минэкономразвития в 2022 году оно составит 2% . В 2023 году планируется прирост реальных доходов населения примерно на 2%. На мой взгляд, показатель скорее будет ближе к нулю или даже немного снизятся. Главное, что, скорее всего, с 2023 года нам удастся избежать заметного падения реальных доходов населения. Но это произойдет, если получится удержать стабильными финансовую систему и бюджет, избежать катаклизмов в экономике (к примеру, остановки производства крупных компаний).

Существенного падения сбережений граждан не произойдет, считает Александр Абрамов.

Мягкая просадка1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— В условиях санкционного давления и приближающейся глобальной рецессии 2023 года норма сбережений будет расти, доходность сбережений будет немного ниже инфляции. Это делает наиболее перспективными формами сбережения скорее банковские депозиты и отчасти государственные бумаги, чем инвестиции в рискованные активы. А вот ситуация с малым и средним бизнесом менее определенная. Мы наблюдаем довольно мягкую денежно-кредитную политику, что благоприятно для бизнеса. Правительство предусмотрело различные формы поддержки, в числе которых льготное кредитование программ, связанных с приоритетными направлениями экономического развития. Бизнес будет пользоваться и фискальной, и кредитной поддержкой, что можно отнести к плюсам. К большим минусам относится состояние инвестиционного климата, риски повышения налогов и другие процессы, связанные с текущей ситуации. Пока непонятно, что пересилит: меры поддержки или всё-таки риски инвестиционного климата , — резюмирует собеседник «Известий».

Фактор перекоса

В целом прогноз Всемирного банка по снижению ВВП России на этот год близок к нижней границе нашего прогноза (минус 3,5–4,5%), утверждает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— На будущий год ждем продолжения отрицательной динамики — здесь больше факторов неопределенности, но пока оцениваем его в 3,3–3,7%. Спад экономики оказался более мягким и растянутым во времени, чем предполагалось в первые месяцы после начала военного конфликта на Украине и введения жестких санкций , — уточнила она.

По мнению эксперта, в этом году сильнее всего пострадали импорт и потребление домашних хозяйств.

Мягкая просадка2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— В то же время поддержку экономике оказывали высокие цены на энергоресурсы и увеличение бюджетных расходов, в том числе на социальные выплаты и льготные кредиты. В будущем году, как ожидается, условия для экспорта ухудшатся из-за вступления в силу новых санкций и стагнации/рецессии в мировой экономике, и чистый экспорт будет давать отрицательный вклад в динамику ВВП, — подчеркивает аналитик.

В то же время, отмечает собеседница издания, потребительский спрос, скорее всего, будет оставаться слабым.

— При этом бизнес, не связанный с ОПК, будет сокращать инвестиции на фоне высокой неопределенности, резко усилившейся после объявления частичной мобилизации и присоединения новых территорий , — продолжает она. — Хотя увеличение бюджетных расходов может дать некоторый стимул экономике, он, скорее всего, будет в основном сфокусирован в ОПК и крупных инфраструктурных проектах, в то время как повышение налоговой нагрузки может ограничивать восстановление экономической активности в частном секторе.

Важный вывод Всемирного банка — это скорое снижение потенциальных темпов роста российской экономики из-за потери доступа России к передовым технологиям, рынкам капитала, миграционного оттока и частичной мобилизации, резюмирует Ольга Беленькая.

Относительная устойчивость

Благодаря устойчивому росту цен на энергоносители российская экономика лучше переживает ситуацию, чем остальной мир, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Мягкая просадка3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Россия за счет переориентирования на азиатский рынок и высоких цен на нефть и газ стабильно пережидает кризис даже в условиях жестких санкций. База российского бюджета пополняется в основном за счет реализации энергоносителей. Когда рынок стабилен и развивается планомерно, такой расклад тормозит развитие страны. Однако в периоды кризисов и пертурбаций достигается стабильность экономики. Так было в 2020 году, так происходит и сейчас, — объясняет эксперт.

В то же время, по мнению аналитика, Россия даже в условиях искусственной изоляции от остального мира не может не испытывать влияния падения глобальной экономики.

— В частности, речь о рецессии в США, чей государственный долг впервые перевалил за порог в $31 трлн, а также о странах ЕС, которые испытывают трудности из-за собственных санкций. Рецессия затронет как глобальную экономику, так и — неизбежно — Россию. Задача сейчас — нивелировать возможные последствия за счет поддержки населения и поддержания покупательского спроса, — заключает Екатерина Косарева.

С ней согласен и научный сотрудник Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Николай Кондрашов.

— Пересмотр Всемирным банком данных по динамике ВВП сделан, конечно, в нужную сторону: данные по ВВП за первое полугодие говорят о том, что падение будет ограниченным. Сентябрьский макроэкономический опрос Банка России дает оценку в −4,2% в 2022 году и −1,8% в 2023 году. Мы ожидаем, что падение ВВП в 2022 году составит 3,6%. Экономический спад, понятно, соответствующим образом сказывается на доходах и расходах населения. Доходы, правда, снизятся несколько меньше — за счет поддержки государства, — считает он.

По мнению аналитика, уход многих зарубежных компаний из России открывает новые возможности для развития отечественного бизнеса, в том числе малого.

Мягкая просадка4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— При этом государство тоже заинтересовано в этом, поскольку ему важна наискорейшая реструктуризация экономики, — добавляет Кондрашов.

А судьи кто

Всемирный банк — это, наверное, самая консервативная в своих суждениях организация, уверен исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Уже все аналитики пришли к выводу, что прогнозы падения ВВП РФ были гораздо хуже реальности. И вот наконец Всемирный банк сократил свои прогнозы с 8,9% до 4,5%. В данном случае больше доверия к Минэкономразвития, которое прогнозирует снижение ВВП РФ на 2,9%. Минэкономразвития России делает прогнозы по ВВП в рублях. А Всемирный банк делает прогнозы по ВВП РФ в долларах. За 2022 год рубль укрепился к доллару на 21%. То есть ВВП РФ, заработная плата и пенсии в долларах автоматически выросли на 21%. Получается, что Всемирный банк всё еще ожидает падения ВВП РФ в рублях на 25,5% Очевидно, этого не произойдет, — говорит он.

Эксперт полагает, что аналитики Всемирного банка по итогам 2022 года могут с удивлением зафиксировать рост ВВП России на 18% в долларах.

— Скорректировав этот рост на инфляцию по итогам года в 14%, можно всё еще получить рост реального ВВП РФ в 4% в долларах по итогам 2022 года, — добавил он.

По мнению Артема Тузова, такие расчеты на практике ничего не говорят о силе или слабости российской экономики.

— Находясь в рублевой зоне, лучше ориентироваться на прогнозы Минэкономразвития, — рекомендует он.