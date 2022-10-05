Мягкая просадка: Всемирный банк прочит России падение ВВП всего на 4,5%
Всемирный банк в докладе об экономике рынков Европы и Центральной Азии изменил собственный прогноз относительно падения ВВП России. Еще в июне организация предсказала падение российской экономики на 8,9%. Но по итогам сентября прогноз был существенно скорректирован. По оценке Всемирного банка, в 2022 году падение ВВП составит 4,5%, в 2023 году — минус 3,6%, а в 2024 году — плюс 1,6%. Более благоприятный прогноз объясняется подорожанием энергоносителей и фискальными мерами, несмотря на продолжение конфликта на Украине и вероятность новых антироссийских санкций. Насколько оправдан данный прогноз, что будет с доходами, расходами и сбережениями граждан и что ждет малый бизнес — выясняли «Известия».
Ожидаемый сценарий
Снижение прогноза падения ВВП России с 8,9% до 4,5% — это закономерный результат, Всемирный банк просто немного запаздывает в своих корректировках, полагает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.
— Наши внутренние экономические органы и другие международные организации уже давно скорректировали это прогнозное значение, так как цены на энергоносители оказались лучше ожидаемых. Произошла стабилизация финансовых рынков, и были приняты некоторые фискальные меры. Кроме того, импорт в Россию сильно упал, что на самом деле тоже способствовало более оптимистичному росту ВВП. Возможно, падение ВВП России в 2022 году будет меньше 4,5%. Во всяком случае Минфин и Минэкономразвития прогнозируют 2,9%. Думаю, что 3–3,5% — вполне реалистичный прогноз, — объясняет экономист.
Спикер отмечает, что Всемирный банк сильнее скорректировал прогноз на 2023 год, ухудшив его с −2% до −3,6%.
— Здесь есть сильное расхождение. Правительство России планирует всего −0,8%. Думаю, что реальность получится более оптимистичной, чем прогноз Всемирного банка, потому что меры фискальной поддержки бизнеса и ослабление денежно-кредитной политики должны немного снизить негативное влияние глобального кризиса и геополитических рисков на ВВП России. В результате мы, вероятно, будем иметь −1% или −2% ВВП в 2023 году, — добавляет он.
По оценке эксперта, говоря о доходах населения и перспективах сбережений, нужно брать во внимание показатель инфляции, который в 2022 году составит от 12 до 14%.
— На 2023–2025 годы планируется существенное снижение инфляции, стабилизация ожидается в 2024–2025 годах на уровне 4–4,5%, — продолжает он. — Так как с 2023 года мы будем иметь более умеренный уровень инфляции, неизбежное падение реальных доходов населения будет не таким значительным: согласно прогнозу Минэкономразвития в 2022 году оно составит 2%. В 2023 году планируется прирост реальных доходов населения примерно на 2%. На мой взгляд, показатель скорее будет ближе к нулю или даже немного снизятся. Главное, что, скорее всего, с 2023 года нам удастся избежать заметного падения реальных доходов населения. Но это произойдет, если получится удержать стабильными финансовую систему и бюджет, избежать катаклизмов в экономике (к примеру, остановки производства крупных компаний).
Существенного падения сбережений граждан не произойдет, считает Александр Абрамов.
— В условиях санкционного давления и приближающейся глобальной рецессии 2023 года норма сбережений будет расти, доходность сбережений будет немного ниже инфляции. Это делает наиболее перспективными формами сбережения скорее банковские депозиты и отчасти государственные бумаги, чем инвестиции в рискованные активы. А вот ситуация с малым и средним бизнесом менее определенная. Мы наблюдаем довольно мягкую денежно-кредитную политику, что благоприятно для бизнеса. Правительство предусмотрело различные формы поддержки, в числе которых льготное кредитование программ, связанных с приоритетными направлениями экономического развития. Бизнес будет пользоваться и фискальной, и кредитной поддержкой, что можно отнести к плюсам. К большим минусам относится состояние инвестиционного климата, риски повышения налогов и другие процессы, связанные с текущей ситуации. Пока непонятно, что пересилит: меры поддержки или всё-таки риски инвестиционного климата, — резюмирует собеседник «Известий».
Фактор перекоса
В целом прогноз Всемирного банка по снижению ВВП России на этот год близок к нижней границе нашего прогноза (минус 3,5–4,5%), утверждает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
— На будущий год ждем продолжения отрицательной динамики — здесь больше факторов неопределенности, но пока оцениваем его в 3,3–3,7%. Спад экономики оказался более мягким и растянутым во времени, чем предполагалось в первые месяцы после начала военного конфликта на Украине и введения жестких санкций, — уточнила она.
По мнению эксперта, в этом году сильнее всего пострадали импорт и потребление домашних хозяйств.
— В то же время поддержку экономике оказывали высокие цены на энергоресурсы и увеличение бюджетных расходов, в том числе на социальные выплаты и льготные кредиты. В будущем году, как ожидается, условия для экспорта ухудшатся из-за вступления в силу новых санкций и стагнации/рецессии в мировой экономике, и чистый экспорт будет давать отрицательный вклад в динамику ВВП, — подчеркивает аналитик.
В то же время, отмечает собеседница издания, потребительский спрос, скорее всего, будет оставаться слабым.
— При этом бизнес, не связанный с ОПК, будет сокращать инвестиции на фоне высокой неопределенности, резко усилившейся после объявления частичной мобилизации и присоединения новых территорий, — продолжает она. — Хотя увеличение бюджетных расходов может дать некоторый стимул экономике, он, скорее всего, будет в основном сфокусирован в ОПК и крупных инфраструктурных проектах, в то время как повышение налоговой нагрузки может ограничивать восстановление экономической активности в частном секторе.
Важный вывод Всемирного банка — это скорое снижение потенциальных темпов роста российской экономики из-за потери доступа России к передовым технологиям, рынкам капитала, миграционного оттока и частичной мобилизации, резюмирует Ольга Беленькая.
Относительная устойчивость
Благодаря устойчивому росту цен на энергоносители российская экономика лучше переживает ситуацию, чем остальной мир, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.
— Россия за счет переориентирования на азиатский рынок и высоких цен на нефть и газ стабильно пережидает кризис даже в условиях жестких санкций. База российского бюджета пополняется в основном за счет реализации энергоносителей. Когда рынок стабилен и развивается планомерно, такой расклад тормозит развитие страны. Однако в периоды кризисов и пертурбаций достигается стабильность экономики. Так было в 2020 году, так происходит и сейчас, — объясняет эксперт.
В то же время, по мнению аналитика, Россия даже в условиях искусственной изоляции от остального мира не может не испытывать влияния падения глобальной экономики.
— В частности, речь о рецессии в США, чей государственный долг впервые перевалил за порог в $31 трлн, а также о странах ЕС, которые испытывают трудности из-за собственных санкций. Рецессия затронет как глобальную экономику, так и — неизбежно — Россию. Задача сейчас — нивелировать возможные последствия за счет поддержки населения и поддержания покупательского спроса, — заключает Екатерина Косарева.
С ней согласен и научный сотрудник Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Николай Кондрашов.
— Пересмотр Всемирным банком данных по динамике ВВП сделан, конечно, в нужную сторону: данные по ВВП за первое полугодие говорят о том, что падение будет ограниченным. Сентябрьский макроэкономический опрос Банка России дает оценку в −4,2% в 2022 году и −1,8% в 2023 году. Мы ожидаем, что падение ВВП в 2022 году составит 3,6%. Экономический спад, понятно, соответствующим образом сказывается на доходах и расходах населения. Доходы, правда, снизятся несколько меньше — за счет поддержки государства, — считает он.
По мнению аналитика, уход многих зарубежных компаний из России открывает новые возможности для развития отечественного бизнеса, в том числе малого.
— При этом государство тоже заинтересовано в этом, поскольку ему важна наискорейшая реструктуризация экономики, — добавляет Кондрашов.
А судьи кто
Всемирный банк — это, наверное, самая консервативная в своих суждениях организация, уверен исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.
— Уже все аналитики пришли к выводу, что прогнозы падения ВВП РФ были гораздо хуже реальности. И вот наконец Всемирный банк сократил свои прогнозы с 8,9% до 4,5%. В данном случае больше доверия к Минэкономразвития, которое прогнозирует снижение ВВП РФ на 2,9%. Минэкономразвития России делает прогнозы по ВВП в рублях. А Всемирный банк делает прогнозы по ВВП РФ в долларах. За 2022 год рубль укрепился к доллару на 21%. То есть ВВП РФ, заработная плата и пенсии в долларах автоматически выросли на 21%. Получается, что Всемирный банк всё еще ожидает падения ВВП РФ в рублях на 25,5% Очевидно, этого не произойдет, — говорит он.
Эксперт полагает, что аналитики Всемирного банка по итогам 2022 года могут с удивлением зафиксировать рост ВВП России на 18% в долларах.
— Скорректировав этот рост на инфляцию по итогам года в 14%, можно всё еще получить рост реального ВВП РФ в 4% в долларах по итогам 2022 года, — добавил он.
По мнению Артема Тузова, такие расчеты на практике ничего не говорят о силе или слабости российской экономики.
— Находясь в рублевой зоне, лучше ориентироваться на прогнозы Минэкономразвития, — рекомендует он.