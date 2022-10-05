Обменным путем: курс валют посчитают по-новому

Центральный банк разработал альтернативные способы установки курса иностранных валют по отношению к рублю. Дополнительными источниками станут банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов. Для чего нужен такой механизм, как он будет работать и как отразится на курсе российской валюты, выясняли «Известия».

Альтернативные источники

Банк России разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Как пояснил регулятор, их цель — более точное отражение ситуации на рынках.

«Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов», — уточняется в сообщении.

Обменным путем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Решение аналитики объясняют рисками остановки биржевой торговли долларами США и евро. Российский регулятор допускает такой вариант и готовит участников валютного рынка к негативному для валютного рынка сценарию развития событий.

— ЦБ России совершенно справедливо исходит из того, что есть риск санкционной блокировки работы Национального клирингового центра (НКЦ). Без него невозможно осуществление сделок на бирже и, соответственно, определение биржевого курса. И необходимо заранее предусмотреть на этот случай механизмы для установления официального курса рубля к доллару, евро, юаню, — указывает главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

Риски блокировки

Сейчас валютные курсы формируются на основе сделок, заключенных на Московской бирже, при этом используются данные по сделкам с расчетами «на завтра». Пока торги ведутся, Центробанк опирается на данные биржевых торгов, ориентируясь на сделки, заключенные с 10:00 до 15:30 по московскому времени. Альтернативные способы установки курса понадобятся, если Запад введет санкции против Национального клирингового центра, который обеспечивает биржевые торги.

Ранее в этом году уже были прекращены торги японской иеной, британским фунтом, швейцарским франком. Поэтому готовность ЦБ поддержать торги выглядит оправданно , указывает Сергей Коныгин, старший экономист инвестиционного банка «Синара».

Новые способы оценки коснутся курсов доллара США, евро и китайского юаня.

Обменным путем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Валютный курс будет устанавливаться на основе сделок банков (между банками и с клиентами), которые, в свою очередь, сдают отчетность в ЦБ РФ. В случае, если не будет данных ни от Мосбиржи, ни от банков, регулятор будет учитывать данные о сделках, заключенных на цифровых платформах внебиржевых торгов , — поясняет вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.

В крайнем случае, если и эти данные станут недоступны (а ЦБ рассматривает и такую крайнюю меру), не исключена установка курса по предыдущему дню.

Снижение волатильности

В то же время аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал «Известиям», что дополнительные процедуры установления курсов валют необходимы для стабилизации и снижения волатильности на валютном рынке.

— Среди плюсов можно выделить возможность изменения курсов валют, невзирая на ситуацию на международном валютном рынке. Стабилизация курсов также необходима для планирования и прогнозируемого ведения бизнеса, — сказал он.

Обменным путем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Эксперт также не исключил, что дополнительные процедуры могли ввести, чтобы снизить влияние геополитических факторов на курсообразование. Новые меры, по его мнению, будут действовать до тех пор, пока влияние геополитики на курсы валют не сойдет на нет.

Влияние на курс

Эксперты указывают на то, что, таким образом, показатель курса валют остается вполне рыночным. Однако многое будет зависеть от конкретной методики учета информации по сделкам и установления общего курса. Ведь разброс цен на различных площадках, независимых друг от друга, может быть очень большим. Возможно, будет браться средневзвешенный курс с учетом объемов по определенным ценам. Пока технология данного процесса ЦБ не определена, отмечает Марк Гойхман из TeleTrade.

Новая методика расчета не должна существенно повлиять на курс рубля, поскольку крупнейшие участники на валютном рынке — это импортеры, экспортеры и кредитные организации. Новых участников, скорее всего, не добавится.

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— Игроки останутся теми же, принципы формирования паритета валют останутся теми же: всё зависит от баланса спроса и предложения. Другой вопрос, что курсы валют могут измениться в связи с мировой рецессией, которая практически неизбежно ждет глобальную экономику в 2023 году. Примерно в это же время Центробанк может ввести альтернативные принципы формирования валютного курса. По времени эти события могут совпасть , — отмечает управляющий партнер УК GLS Invest Эдуард Бугров.