«Американцы только говорят с нами, но на практике ничего не делают»‎

Условий для возобновления работы ближневосточного «‎квартета»‎ нет, эта платформа для урегулирования палестино-израильского конфликта фактически прекратила деятельность. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль . По его словам, главная причина этого — противоречия в отношениях между участниками «‎квартета»‎ — Россией, США и ЕС. Посол также отметил, что визит президента Джо Байдена в Иерусалим не привел к каким-либо подвижкам в урегулировании конфликта Палестины и Израиля и реальных шагов со стороны США не было. Политический диалог с израильтянами тем не менее есть, но касается «‎косметических вопросов»‎ — кардинальных перемен от «‎слабого правительства, готовящегося к выборам»‎, Палестина не ожидает, уточнил дипломат.

«Все арабские страны подчеркнули право палестинцев на свое государство»‎

— Как Палестина оценивает итоги визита президента США Джо Байдена в регион? Ожидаете ли вы каких-либо позитивных сдвигов в отношениях Палестины с Израилем после этого?

— Визит президента Байдена был крайне важен для всего региона. Конечно, мы не ставили на то, что глава Белого дома будет обсуждать освобождение Палестины, но эта тема так или иначе была затронута во время встречи Байдена с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Наш президент на этой встрече поднял все вопросы: создание двух государств, урегулирование вопроса с нелегальными еврейскими поселениями, урегулирование статуса Иерусалима и другое. Президент Байден также затрагивал вопрос о создании двух государств . Более того, даже премьер-министр Израиля заявил об этом плане, но оба политика сказали, что время сейчас для этого неподходящее.

Президент Аббас на это ответил: решать вопрос, искать какое-то решение нужно вне зависимости от того, подходящее ли это, с точки зрения Израиля, время.

Стоит отметить, что президент Байден, отправившись в Восточный Иерусалим, не взял с собой никого из израильтян . Во время его визита в больницу в Иерусалиме не было ни одного израильского флага (Джо Байден стал первым американским президентом, посетившим Восточный Иерусалим за пределами Старого города. — «‎Известия»‎).

В общих оценках этот визит был нужен для проговаривания позиций, однако по основным вопросам, например по открытию американского консульства в Восточном Иерусалиме, реальных подвижек нет (в 2018 году администрация бывшего президента Дональда Трампа закрыла консульство в Восточном Иерусалиме после того, как признала город столицей Израиля. С тех пор Палестина неоднократно обращалась к администрации Белого дома с просьбой открыть в восточной части Иерусалима американское консульство. — «‎Известия»‎).

То же самое по поводу открытия палестинского представительства в Вашингтоне. Американцы только говорят с нами об этом, но на практике ничего не делают .

Американцы только говорят Президент Израиля Исаак Херцог беседует с президентом США Джо Байденом и госсекретарем США Энтони Блинкеном во время посещения Центра памяти жертв Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме, 13 июля 2022 года Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

— Есть ли подвижки с исключением Организации освобождения Палестины (ООП) из списка террористических формирований?

— В 1987 году конгресс США объявил ООП террористической. Сейчас к онгресс продолжает считать ООП террористической организацией, хотя мы просили и просим США исключить ее из этого списка.

Эти вопросы не были решены во время визита Байдена. Главный посыл его поездки был в том, чтобы посетить регион физически и подчеркнуть приверженность США решению о двух государствах . Даже если это будет небыстрым процессом.

Главные заявления прозвучали во время визита Байдена в Джидду. Все ожидали, что произойдет очередная «‎нормализация»‎ отношений между Израилем и странами Залива, но этого не случилось . Наоборот, все арабские страны, в первую очередь Саудовская Аравия, подчеркнули право палестинцев на свое государство и выразили приверженность урегулированию конфликта по Арабской мирной инициативе . Все участники саммита из стран Персидского залива, а также Иордании, Египта, Бахрейна, Ирака, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ говорили о необходимости найти решение палестинской проблемы через создание двух государств. Решение этого конфликта может сформировать новое видение региона.

Надо сказать, что после визита Байдена США решили оказать финансовую поддержку в размере $300 млн Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) и еще $100 млн иерусалимским больницам. Я это к тому, что мы видим какие-то небольшие шаги США на палестинском направлении, но основные, фундаментальные вопросы пока так и остаются без ответа .

Американцы только говорят Фото: REUTERS/Mussa Qawasma

«‎Все эти подвижки с Израилем носят косметический характер»‎

— А что сейчас происходит в отношениях Израиля и Палестины? Есть ли политический диалог? Изменилось ли что-либо после того, как премьером чуть меньше месяца назад стал Яир Лапид?

— Израиль готовится к выборам. Их правительство действует осторожно, это очевидно слабый кабинет, живущий в ожидании голосования.

Политические связи с ними, конечно, есть . Мы обсуждали ряд вопросов о погранпереходах, о перемещении рабочих и другие . Мы смогли договориться с Израилем об открытии переходов для палестинцев — теперь они будут открыты круглосуточно. Также обсудили упрощение правил ведения бизнеса для палестинцев и даже договорились провести в ближайшем будущем заседание палестинско-израильского совместного экономического комитета.

Все эти подвижки с Израилем носят косметический характер , а в основе подлинного урегулирования лежит все-таки политическое решение. Мы понимаем, что нынешнее слабое израильское правительство не в состоянии делать какие-либо прорывные шаги на этом направлении . Хотя Яир Лапид, ставший новым премьером, на встрече с Байденом говорил, что считает решение о создании двух государств лучшим вариантом. Но на практике, поскольку правительство слабо, а на носу выборы, этот кабинет не сможет реализовать эти меры.

Американцы только говорят Президент Палестины Махмуд Аббас и президент США Джо Байден во время встречи в президентском комплексе в Вифлееме на оккупированном Израилем Западном берегу, 15 июля 2022 года Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

— Обсуждали ли представители США во время визита Байдена новый план по урегулированию конфликта с Израилем, новую «‎сделку века»‎?

— Нет, ничего такого не было. Ранее были разговоры, что конфликт может быть урегулирован не напрямую через диалог Израиля с Палестиной, а через израильские договоренности с арабскими странами . Но встреча в Джидде показала: никакой нормализации пока нет. Официально глава МИД Саудовской Аравии заявил, что нормализации с Израилем нет и что Эр-Рияд не ведет никаких секретных переговоров по этому вопросу. Все арабские политики подчеркнули важность палестинского вопроса как краеугольного для региона.

«Условий для возобновления работы ближневосточного «‎квартета»‎ нет‎»‎

— В нашей прошлой беседе в апреле вы отмечали, что страны Запада оказывают давление на Палестину с тем, чтобы она разорвала отношения с Россией. Изменились ли отношения между Палестиной и РФ на фоне конфликта на Украине?

— Нет, палестино-российские отношения носят стратегический характер . В середине мая в Москве побывал глава Исполкома ООП, министр по гражданским делам Палестины Хусейн аш-Шейх, он встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Продолжаются контакты на высшем уровне между президентом Путиным и президентом Махмудом Аббасом. Наши отношения не то чтобы хорошие — они отличные . Всё развивается в положительном направлении. Кроме того, мы будем рады видеть президента Путина в Палестине в любое время .

Американцы только говорят Глава Исполкома ООП, министр по гражданским делам Палестины Хусейн аш-Шейх и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве, 18 января 2021 года Фото: РИА Новости/МИД РФ

— Как конфликт России и Запада сказался на работе ближневосточного «‎квартета», в который входят Россия, США, ЕС и ООН‎? Продолжает ли функционировать эта платформа палестино-израильского диалога?