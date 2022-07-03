Затмевающий Запад: новый премьер Израиля готовится встречать Байдена

В Израиле в ночь с 30 июня на 1 июля сменился премьер — вместо Нафтали Беннета кресло на ближайшие полгода занял Яир Лапид. Также определилась дата внеочередных выборов — 1 ноября. Лапид первым среди израильских политиков обвинил Россию «в агрессии» на Украине и в целом занимает более прозападную позицию. Через две недели в еврейское государство прибудет Джо Байден. Опрошенные «‎Известиями»‎ эксперты считают, что несмотря на сближение израильского истеблишмента с США, страна не присоединится к санкциям против России.

Премьер на полгода

Обозреватель New York Times Изабель Кершнер вспоминает как в 2013 году Яира Лапида, только-только избранного в парламент, спросили: не собирается ли он стать премьер-министром после следующих выборов. «Полагаю, что да», — ответил политик, в то время более известный как журналист и автор-песенник. Его ответ получил резкую реакцию в израильских СМИ, где его высмеивали за дерзость и поверхностность.

Через месяц Лапид стал министром финансов в кабинете Биньямина Нетаньяху, начал социальные реформы и снизил влияние ортодоксальных партий на экономику страны. В конце того года Jerusalem Post признала его «самым влиятельным евреем мира‎»‎ (в том же рейтинге премьер Нетаньяху получил только третье место).

И вот, спустя почти 10 лет, Яир Лапид стал 14-м премьер-министром Израиля. Правда, занимать этот пост он будет только до ноября — когда состоятся внеочередные выборы. Пока не назначен новый глава МИД, Лапид по сути повторяет опыт Нетаньяху и занимает одновременно должности и министра иностранных дел, и премьера.

Затмевающий Запад Яир Лапид и Нафтали и Беннет Фото: REUTERS/Abir Sultan

Теперь уже бывший глава правительства Нафтали Беннет стал заместителем Лапида. Беннет же заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах, а в прощальной речи отметил: «‎мы доказали, что люди с очень разными взглядами могут работать вместе‎».

Говоря об «‎очень разных взглядах‎»‎ экс-премьер не преувеличивает: в его коалиции собрались восемь партий, представляющие весь политический спектр Израиля: и ультраправые из «‎Ямина»‎, и левоцентристы из «‎Еш-Атид»‎, и арабская полит-сила «‎Раам» и другие‎. Эта коалиция, несмотря на разность позиций, смогла продержаться целый год и принять бюджет страны — то, что на протяжении двух с половиной лет не мог сделать кабинет Биньямина Нетаньяху.

Команда Беннета-Лапида начала разваливаться с апреля, когда потеряла большинство (61 место из 120) в парламенте. В июне внутренний раскол только усилился на фоне спора о законопроекте о поддержке еврейских поселенцев. Нафтали Беннет — глава партии «‎Ямина»‎, основу электората которой как раз и составляют жители незаконных, с точки зрения международного права, поселений на палестинских территориях. Потому политик решил пожертвовать правительством, но не своими политическими и религиозными (в данном случае это одно и то же) взглядами. Премьер распустил кнессет и объявил очередные выборы — уже пятые за 3,5 года.

— Новый премьер-министр сегодня по большому счету выполняет техническую роль до следующих выборов. Естественно, если не произойдет форс-мажор, например в виде витка противостояния с Ираном, — пояснил «‎Известиям»‎ сотрудник отдела изучения Израиля Института востоковедения РАН Сергей Мелконян.

Затмевающий Запад Кнессет Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Однако термин «хромая утка» по отношению к Лапиду не применим: политик уже в первый день своего премьерства показал, что будет работать в полную силу и провел встречу с главой израильской спецслужбы ШАБАК.

К выборам снова будет тупик

За год у власти Лапид и Беннет вышли с разным опытом: первый набрал больше политических очков, а второй практически полностью растерял членов своей и без того малочисленной партии. Опросы в эти дни показывают, что партия Нетаньяху «‎Ликуд»‎ лидирует, сейчас она крупнейшая в парламенте. Партия Лапида «Еш Атид» уверенно идет второй. На выборах 2021 года она получила 17 мест, на будущих выборах, согласно прогнозам, она получит 20-22. «‎Ямина»‎ Нафтали Беннета потеряла трех депутатов и теперь рискует не пройти избирательный порог в четыре мандата.

Судя по опыту предыдущих четырех выборов, ни одна партия не может получить абсолютное большинство (61 место), потому ей в любом случае придется договариваться с другими.

Предыдущие правительства Нетаньяху опирались на более мелкие правые и религиозные партии, однако на последних выборах в 2021 году эта схема не сработала — из «Ликуда» ушли несогласные с курсом Нетаньяху депутаты и создали свою партию «Новая надежда».

Затмевающий Запад Агитационные баннеры в Тель-Авиве перед выборами в марте 2021 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Jamal Awad

Принцип «‎кто угодно, только не Нетаньяху»‎ сработал на выборах 2021 года лучше и объединил в одной коалиции сразу восемь политических сил.

«‎Несмотря на возросший политический статус Лапида, текущий избирательный сценарий подтверждает: на предстоящих выборах мы снова зайдем в тупик, когда ни один из блоков не получит 61 место для гарантированного большинства‎», считает эксперт итальянского Института изучения международной политики (ISPI) Анна Мария Багаини.



1 июля Нетаньяху пожелал Лапиду «‎тихого»‎ премьерского срока, однако отверг его предложение возродить традиционные встречи премьера и лидера оппозиции по вопросам безопасности.

Курс на Запад и санкции

Экс-глава кабинета Нафтали Беннет успел посетить РФ дважды — в ноябре прошлого года, когда он встретился с Владимиром Путиным в Сочи, и в марте нынешнего. Тогда Беннет стал первым мировым лидером, посетившим Москву после 24 февраля (не считая экс-премьера Пакистана Имрана Хана, которые приехал в РФ 24 февраля), а израильские СМИ сообщали об особых теплых отношениях между главами двух стран.

У Лапида с Россией таких отношений, по всей видимости, нет. В качестве главы МИД он бывал с визитом в РФ только один раз, в сентябре 2021-го. В марте этого года политик резко осудил спецоперацию России на Украине, заявив, что «‎‎этому нет оправдания». В ответ на жесткие заявления политика МИД РФ вызвал посла Израиля в Москве Александра Бен-Цви.

Затмевающий Запад Встреча Сергея Лаврова и Яира Лапида в Москве, сентябрь 2021 года Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

«Высказывания главы израильского внешнеполитического ведомства вызывают сожаление и неприятие. Плохо завуалирована попытка воспользоваться ситуацией вокруг Украины, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от одного из самых застарелых неурегулированных конфликтов — палестино-израильского», — говорилось в заявлении МИД РФ.



Биньямин Нетаньяху на фоне острых заявлений Лапида и Беннета по ситуации на Украине призвал правительство «меньше говорить о том, о чем им не нужно говорить, и больше заниматься экзистенциальными угрозами безопасности», имея в виду Иран и его ядерную программу.

Израиль, несмотря на осуждение действий Москвы, не присоединился к западным санкциям против России. Хотя Яир Лапид и уточнил, что его страна «‎не станет путем для обхода санкций»‎.

— Новое руководство не будет подвергать пересмотру уже сформированную политику — она уже была согласована, — подчеркнул в беседе с «‎Известиями»‎ Сергей Мелконян. — Несмотря на резкие заявления действующего премьер-министра Лапида в адрес России, он был вынужден признать ее особую роль в поддержании стабильности на израильской границе.



Израиль и РФ с 2018 года по линии военных сотрудничают по Сирии. Однако за последние полгода это сотрудничество оказалось на грани разрыва, кульминацией стал авиаудар Израиля по аэропорту Дамаска в июне этого года. Он разрушил взлетно-посадочную полосу, фактически заблокировав главный аэропорт Сирии. РФ решительно осудила авиаудар, а СМИ сообщили о готовности Москвы поднять этот вопрос в Совбезе ООН.

Затмевающий Запад Повреждения в международном аэропорту Дамаска после израильского авиаудара, июнь 2022 года Фото: REUTERS/SANA

В этом смысле, уточнил эксперт, вырабатывая свою политику в отношении России, Израиль исходит, в первую очередь, из своих национальных интересов — в данном случае они не пересекаются с интересами его союзников. Более того, подобный шаг возымеет негативный эффект.



— Не думаю, что речь пойдет о радикальном изменении структуры поставок из Израиля на Украину или политики в отношении к России. Тем более, что присоединение Израиля к западным санкциям ничего не решило бы, и на Украине это понимают тоже, — пояснил эксперт «‎Известиям»‎.

Президент и основатель Израильского института региональной внешней политики (Mitvim) Нимрод Горен отмечает, что Лапиду за год на посту удалось добиться значительных дипломатических прорывов, в частности, наладить отношения с Турцией. В июне он был с визитом в Анкаре, став первым за 15 лет главой израильского МИД, посетившим Турцию. Ровно год назад в июне 2021 года политик побывал в ОАЭ впервые с момента нормализации отношений двух стран.

— В сфере внешней политики ему удалось наладить отношения и с Иорданией, и с другими странами арабского мира. Однако он не продвинулся в решении вопроса о двух государствах с палестинцами, и это ограничило его дипломатические достижения на нескольких фронтах, — заявил Нимрод Горен «Известиям‎»‎.

Затмевающий Запад Яир Лапид и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пожимают друг другу руки во время пресс-конференции в Анкаре, Турция, 23 июня 2022 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Depo Photos

Президент России Владимир Путин пока не поздравил Яира Лапида со вступлением в должность премьера.

Визит Байдена не внесет изменений

В июле Израиль наряду с Саудовской Аравией должен посетить президент США Джо Байден. Поздравляя Яира Лапида со вступлением в должность премьера, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил: «‎‎у Израиля нет лучшего друга, чем Соединенные Штаты».

— Мы с президентом с нетерпением ожидаем дальнейшего укрепления нашего жизненно важного двустороннего партнерства во время его визита в Израиль в июле и в последующий период, — подчеркнул Блинкен.



По оценке Сергея Мелконяна, в двусторонней повестке США и Израиля будет доминировать не Россия, а иранская проблема, которая рассматривается в еврейском государстве в качестве основной угрозы.

Затмевающий Запад Президент США Джо Байден Фото: REUTERS/Nacho Doce

Эксперт также не считает, что российско-украинский фактор будет играть какую-либо серьезную роль на предстоящих выборах.

— Во-первых, данная проблема не стоит на повестке общественно-политической жизни сегодня. В этом смысле запрос со стороны общества, который могут удовлетворить кандидаты, по большому счету отсутствует. Во-вторых, несмотря на недовольство части израильского общества российской политикой, осознание важности поддержания отношений с РФ сохраняется, — уточнил Сергей Мелконян.

А в-третьих, заключил эксперт, основные проблемы, которые вынуждают Израиль на выборы, уже традиционно связаны с внутренними вопросами.