Премьер и спектакли: почему в Израиле развалилась коалиция

В Израиле 21 июня развалилась правящая коалиция: премьер-министр Нафтали Беннет отказался от дальнейших усилий по умиротворению восьми партий, входящих в единое правительство. 27 июня в кнессет внесут законопроект о роспуске и назначат очередные парламентские выборы — уже пятые за последние три года. Опрошенные «‎Известиями»‎ эксперты считают, что смена правительства не приведет к смене внешнеполитического вектора Израиля — на отношения с Вашингтоном и Москвой, равно как и на отношения с Палестиной, этот шаг в обозримой перспективе не повлияет.

Почему коалиция развалилась

Союз восьми партий был создан ровно год назад: 13 июня 2021 года нынешний глава МИД Яир Лапид заручился поддержкой 61 депутата из 120 — то есть собрал необходимое большинство, чтобы сместить премьера Биньямина Нетаньяху и завершить его 12-летнее правление.

По ротационному соглашению, первые два года (до августа 2023 года) возглавлять правительство должен был глава ультраправой партии «‎Ямина»‎ Нафтали Беннет, а Лапид на эти два года получал кресло главы МИД. До ротации, как и предсказывал год назад ушедший в оппозицию Нетаньяху, правительство не досидело.

При этом свой премьерский мандат Яир Лапид всё же получит, но только на полгода: с 25 июня и до проведения выборов политик будет премьер-министром переходного правительства. А нынешний премьер Беннет получит чин заместителя главы правительства и будет отвечать за иранское направление.

В апреле этого года коалиция потеряла большинство: член правой партии Беннета «Ямина» Идит Силман объявила о своем уходе, оставив правительство с 60 мандатами в 120-местном кнессете.

В конце апреля и начале мая в Израиле прошла волна терактов, начались столкновения израильской полиции с палестинцами в Иерусалиме и Дженине. На фоне обострения арабская партия Раам‎ пригрозила выйти из коалиции в знак протеста, однако разногласия в итоге удалось замять.

В июне еще одна волна протестов внутри коалиции лишила Беннета возможности продлить действие закона о поселенцах, и это стало последней каплей: правый премьер посчитал роспуск правительства меньшим злом, нежели отмену выплат поселенцам.



Бывший премьер-министр Израиля Барак Эхуд (1999–2001) написал, что «‎два честных и смелых человека за год сделали то, что Нетаньяху не удалось сделать за три года». Эхуд, очевидно, имеет в виду принятие бюджета страны: кабинет Нетаньяху не мог утвердить его три с половиной года, с марта 2018-го до начала 2021-го. И это стало одной из главных причин развала его правой коалиции.



Президент и основатель Израильского института региональной внешней политики (Mitvim) Нимрод Горен заявил «‎Известиям»‎, что коалиция внесла «‎значительные и положительные изменения по сравнению с Нетаньяху‎»‎.

В сфере внешней политики, отметил эксперт, коалиции удалось наладить отношения с Турцией и Иорданией, восстановить союз Израиля с либеральными демократами в США, восстановить отношения с Палестиной и улучшить связи со странами арабского мира.

— Однако коалиция не продвинулась в решении вопроса о двух государствах с палестинцами, и это ограничило его дипломатические достижения на нескольких фронтах. С точки зрения внутренней политики, достижений было меньше, — констатировал политолог.

Сотрудник отдела изучения Израиля Института востоковедения РАН Сергей Мелконян считает, что за год больших результатов фиксировать не приходится.

— Их главный результат — оттеснили на год Нетаньяху. По вопросам внутренней, а еще больше внешней политики во многом сохранялась преемственность. Иными словами, революции не произошло. Это касается как отношений с Россией и США, так и ближневосточного вектора, — пояснил эксперт.



Советник экс-премьера Ариэль Бульштейн в беседе с «‎Известиями»‎ оценил работу правительства «‎‎на двойку». Причем это, по его признанию, «‎‎оценка с натяжкой».

— По всем объективным показателям, они не сумели привнести какие-либо позитивные сдвиги, а скорее остановили положительные процессы, которые были до их прихода к власти. Но и сам факт создания правительства, которое зависело на 100% от антиизраильской партии исламистов (речь идет о партии Раам), — это было не просто недопустимо, а, на мой взгляд, аморально. Ни одно израильское правительство до этого не шло на такой шаг, — уточнил политик.

Он добавил, что «‎рад тому, что этот кабинет завершил свою работу‎».

Научный сотрудник ближневосточного совета по глобальным вопросам Омар Рахман заметил, что в отношении палестинцев правительство Беннета-Лапида мало чем отличалось от своего предшественника.

— Оно продолжало заниматься незаконным строительством поселений, этническими чистками и общим притеснением палестинцев. На самом деле в 2021 году было убито больше палестинцев, чем в предыдущем, — уточнил эксперт.

По его словам, арабская партия Раам, входившая в коалицию, была относительно незначительной с точки зрения фактического влияния на политику — и потому была недовольна. Лидер партии Мансур Аббас прямо заявил: если они присоединятся к новому правительству, то «хотят иметь влияние в следующей коалиции».

Что будет после развала

«‎Это вечер хороших новостей для миллионов граждан Израиля»,‎ — написал о развале коалиции Нетаньяху. Согласно последним опросам, коалиция экс-премьера, если бы выборы состоялись уже завтра, получила бы 59 мандатов, а союз Лапида-Беннета — только 55.

Выборы, как сообщают израильские СМИ, могут состояться 25 октября, после религиозных праздников. Как пояснил Ариэль Бульштейн, в Израиле нет официальной даты старта предвыборной кампании, каждая партия сама устанавливает сроки. «‎Ликуд»‎ нужно будет время, чтобы провести внутрипартийные праймериз. И только после этого можно будет заняться избирательной кампанией, уточнил политик.

Шансы Нетаньяху на возвращение в кресло премьера традиционно велики, считает Сергей Мелконян.

— Согласно всем опросам за последний год, возглавляемая им партия «Ликуд» набирает больше всех мандатов. Сам Нетаньяху рассматривается более предпочтительным кандидатом на должность премьер-министра. Однако здесь важны не абсолютные показатели. Такого единоличного перевеса у «Ликуда» в 61 место нет. Поэтому традиционные и потенциальные союзники по возможной коалиции также должны набрать достаточно голосов. В противном случае придется договариваться с тем же Лапидом или Беннеттом. По последним опросам, «Ликуд» может получить 36 мест. В сумме с его партнерами количество мест составляет 60, — отметил эксперт.

Он добавил: ситуация к выборам может измениться из-за внешних условий, например из-за усиления противостояния с Ираном. «‎‎Однако в целом усталость общества от политической неопределенности формирует запрос на стабильность», резюмировал Сергей Мелконян.



Израильский политолог Зеэв Ханин также считает, что повторяется сценарий предыдущих четырех раундов выборов. Будущее правительства зависит от одного-двух мандатов, абсолютного большинства ни у Нетаньяху, ни у его противников нет, пояснил эксперт «‎Известиям»‎.

Яир Лапид между тем настроен бороться и продолжать намеченный его коалицией курс. Политик написал в Twitter: «‎‎Нам нужно решить проблему высокой стоимости жизни, вести борьбу с Ираном, ХАМАС и Хезболлой»‎.

Внешняя политика после выборов

По мнению Нимрода Горена, о внешней политике Израиля можно будет говорить только после выборов, поскольку она сильно зависит от состава правительства.

— Главный вопрос: будет ли это правительство «ястребиным» крайне правым или же оно будет включать в себя центристов и левых в качестве ключевого компонента, — сказал эксперт.

Его коллега Зеэв Ханин, напротив, отмечает, что внешняя политика Израиля достаточно последовательна, радикальных изменений после смены кабинета год назад не было, правительство вело тот же курс.

— ‎Многое в отношениях с Россией, как и сейчас, будет строиться на принципе взаимности. От того, что мы услышим от Москвы, будет зависеть и то, что будет говорить Израиль», — заключил политолог.

Премьер Нафтали Беннет за год дважды побывал с визитами в России и, как пишут израильские СМИ, смог установить теплые отношения с президентом Владимиром Путиным. Несмотря на то что и Беннет, и Лапид достаточно жестко выступили с осуждением российской спецоперации на Украине — а после и с осуждением заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова о еврейском происхождении Гитлера, — Израиль не присоединился к санкциям против РФ и не закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов.