Остановись, сомнение: как на отношения РФ и Израиля повлияет ссора из-за Гитлера

Россия рассчитывает, что кризис в отношениях с Израилем не скажется на сотрудничестве двух стран, заявили «‎Известиям»‎ в Госдуме . Там считают, что « ‎Израилю следует жестче реагировать на проявления неонацизма », в особенности в странах Восточной Европы.‎ В самом Израиле считают иначе: действия РФ скажутся на уровне взаимодействия, например, в Сирии , заявили «‎Известиям»‎ в аппарате экс-премьера Нетаньяху. Эксперты всё же сходятся во мнении, что глубокого кризиса не будет , сотрудничество в Сирии с Россией выгодно прежде всего Израилю и арабским странам, которые не хотят усиления роли Ирана в регионе.

Восточное похолодание

1 мая глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому каналу Mediaset заявил, что Адольф Гитлер, возможно, имел еврейские корни .

«‎Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят», — приводит расшифровку интервью сайт российского МИДа.

Реплика министра последовала в ответ на слова журналиста о том, что президент Украины Владимир Зеленский «‎‎считает денацификацию бессмысленной, поскольку он еврей».

Лавров уточнил, что на Украине «принимали законы, поощряющие нацистскую теорию и практику» и там «пышно расцветают» милитаристы и нацисты .

Остановись, сомнение Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД Израиля Яир Лапид назвал заявления российского министра непростительными и возмутительными , а также подчеркнул, что «‎‎обвинять евреев в антисемитизме — это вопиющий уровень расизма в отношении евреев». Посла РФ Анатолия Викторова вызвали в МИД еврейского государства для «‎дачи разъяснений»‎. Подробностей беседы ни российская, ни израильская сторона не предоставили, но Лапид отметил, что с послом состоялся «очень жесткий разговор».

В МИД РФ позже в Twitter написали, что «обратили внимание на антиисторические высказывания главы МИД Израиля Яира Лапида, которые во многом объясняют курс на поддержку нынешним правительством Израиля неонацистского режима в Киеве».

На сайте российского министерства была опубликована статья, в которой МИД пояснял: «Еврейское происхождение президента — не гарантия защиты от разгула неонацизма в стране».

Владимир Зеленский, по мнению МИД РФ, «спекулирует на своих корнях» и «прикрывается происхождением сам и прикрывает им натуральных неонацистов , духовных и кровных наследников палачей своего народа».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал такие заявления со стороны российского министерства оскорбительными‎».

Арабское совпадение

Заявление Лаврова вызвало большой резонанс в израильском обществе. Еще одна причина в том, что речь министра прозвучала в Неделю памяти: 28 апреля в Израиле отмечали День памяти жертв холокоста, а 4 мая — день памяти жертв терактов.

И именно 4 мая, по сообщениям арабских СМИ, в Москве принимали делегацию ХАМАС , который в Израиле признан террористической организацией.

Новостной портал Donia Al-Watan написал, что в российскую столицу 4 мая приехали замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук и двое высокопоставленных представителей движения Фатхи Хамад и Хусам Бадран. Эту информацию также опубликовал ТАСС. На сайте МИД РФ анонса встречи не было.

— На наших взаимоотношениях это (конфликт. — «Известия») не скажется, на то и существуют МИД с обеих сторон, чтобы проблемные вопросы обозначать , — пояснил «‎Известиям» зампред комитета ГД по обороне Андрей Красов. — Если перелистать страницы истории немного назад, в 30-е годы XX века вернуться, мы увидим, как к власти приходил Гитлер, с чьего молчаливого согласия, а где-то и при финансовой поддержке.

Депутат считает, что аналогичная ситуация произошла на Украине, где «к власти пришли сторонники неонацизма‎»‎ . Потому, уточняет политик, позиция Израиля по осуждению «растущего неонацизма в Восточной Европе‎»‎ должна быть «‎намного жестче»‎, поскольку «преступно забывать о жертвах еврейского народа во время Второй мировой войны»‎.

После того как Россия по приглашению президента Сирии Башара Асада отправила в республику своих военных для подавления ячеек ИГИЛ (запрещена в РФ) в 2015 году, Израиль создал «механизм разрешения конфликтов» — его еще называют «‎деконфликтинг»‎ — совместно с РФ, чтобы предотвратить непреднамеренные столкновения во время израильских ударов по иранским целям и поставкам оружия в Сирию .

В основе механизма — линия оперативной связи между российской авиабазой Хмеймим в Сирии и израильским командно-штабным комплексом «Кирия» в Тель-Авиве.

По мнению Андрея Красова, несмотря на градус скандала отношения РФ с Израилем по Сирии не пострадают, поскольку они отвечают интересам обеих стран.

Во время встречи глав Израиля и РФ в Сочи в октябре 2021 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет договорились о продолжении существующего между странами взаимодействия по Сирии .

Красные линии Израиля

Между тем советник экс-премьера Израиля Ариэль Бульштейн сказал «‎Известиям»‎, что заявления главы МИД России и последовавшие сообщения на сайте министерства «‎переходят все красные линии»‎.

— Но когда сразу после этого в Москве официально принимают делегацию ХАМАС, которая ответственна за убийства сотен израильтян, то неминуемо создается впечатление, что Россия намеренно идет на разрыв отношений и с Израилем, и со всем цивилизованным миром, разрушая всё то, что было построено в недалеком прошлом, — заявил политик.

По его мнению, «‎‎результаты такого подхода могут быть далеко идущими и плачевными — как на сирийском направлении, так и вне его».

Однако опрошенные «‎Известиями»‎ эксперты полагают, что Израиль не пойдет на сворачивание сотрудничества с Россией по Сирии , которое успешно развивалось с 2015 года, поскольку уменьшение роли РФ неизбежно приведет к усилению Ирана.

— Разрыв по Сирии — это прогнозируемый вариант развития событий, но маловероятно, что РФ и Израиль «столкнутся» в САР . Не думаю, что нынешний кризис станет катализатором этого, поскольку Россия играет важную роль не только для безопасности Израиля, в особенности в районе Голан, но вполне устраивает целый ряд арабских стран, которые недовольны тем, что с уходом РФ из Сирии увеличится география иранского присутствия в Сирии, — заявил «Известиям»‎ политолог Роланд Биджамов.

Остановись, сомнение Бронетехника военной полиции РФ в Сирии REUTERS/Kemal Aslan

Он уверен, что в ближайшее время споры будут урегулированы, в Израиле есть стороны, которые считают, что «эскалация недопустима и реакция правительства страны была агрессивной‎» ‎.

Израильский политолог Зеэв Ханин также считает, что отношения Израиля и РФ будут осложнены, но это не скажется на сирийском направлении.

— Текущий кризис больше имеет отношение к внутренним интересам России . Да, отношения РФ и Израиля знавали и лучшие времена, но похоже на то, что в эскалации в Москве не заинтересованы, — уточнил эксперт в беседе с «‎Известиями». ‎

По его словам, в Израиле заявление Сергея Лаврова повлияло на общественное мнение «‎‎самым тяжелейшим образом».

— Если до этого в израильском обществе готовы были принимать — при всем сочувствии к украинцам — что этот конфликт не совсем наша тема, то своим заявлением глава МИД РФ сделал так, что это теперь наша тема, которую все обсуждают, — резюмировал политолог.

Откуда Гитлер

Сообщения о еврейском происхождении Гитлера циркулируют в медиасфере с 1950-х годов, однако документальных подтверждений этому нет . Известно, что отец Гитлера Алоис родился вне брака, а имя деда неизвестно. Это давало почву для разговоров о том, что дед фюрера мог быть евреем, а сам Гитлер — vierteljude («на четверть еврей‎»). ‎

В 1953 году были опубликованы мемуары личного адвоката Гитлера Ганса Франка, в которых он предполагал, что Алоис, рожденный незамужней женщиной по имени Мария Шиккельгрубер, был внебрачным ребенком Леопольда Франкенбергера — тот был евреем, в семье которого она работала горничной. Впоследствии фрау Шиккельгрубер вышла замуж за Иоганна Георга Хидлера — его фамилия позднее превратилась в «Гитлер». И именно эту фамилию взял себе фюрер.

Другие утверждали, что биологический отец Алоиса был также дедом матери Гитлера, Клары Пёцль, что делает Адольфа продуктом кровосмесительного брака.