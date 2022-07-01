Неправильный нейтралитет: Киев нашел новый способ давить на Израиль

Украина грозит отменить безвизовый режим для израильтян из-за политики в отношении беженцев. Если договориться не удастся, разрешение на въезд понадобится тысячам паломников, отправляющимся в украинскую Умань на еврейский Новый год. Однако пока Израиль не делал уступок — ни по вопросу приезжих, ни по поставкам оружия. Сможет ли Киев повлиять на его позицию, разбирались «Известия».

Недобро пожаловать

«Это израильское ноу-хау: ни одна страна в мире не додумалась вводить визы с украинцами после 24 февраля, а Канада и Ирландия, наоборот, в одностороннем порядке отказались от них», — не скрывал своего возмущения посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в интервью порталу «Детали».

«Мы сейчас размышляем, не приостановить ли нам в ответ безвизовый режим для израильтян. Сейчас это будет неощутимо, но к Рош ха-Шана израильское правительство это почувствует».

Каждый Рош ха-Шана, или еврейский Новый год, тысячи израильтян принимают участие в паломничестве в украинский город Умань, место захоронения почитаемого хасидского лидера раввина Нахмана из Бреслава. В этом году праздник отметят в конце сентября, так что время подумать у сторон еще есть. «Может быть, они прислушаются к нам», — добавил Корнийчук.

Неправильный нейтралитет Фото: Global Look Press/Maxym Marusenko

Политику в отношении беженцев неоднократно и публично критиковал президент Украины Владимир Зеленский. В конце июня, выступая по видеоконференции перед студентами и преподавателями Еврейского университета в Иерусалиме, он пожаловался, что, хотя многие европейские страны «делали всё возможное, чтобы принять украинские семьи», Израиль «приостановил безвизовый режим». Напомнив, что он сам по крови еврей, Зеленский упрекал за недостаточную помощь в борьбе с Россией: «А ведь в будущем нам придется смотреть друг другу в глаза…»

С начала активных военных действий в Израиль приехали 38,5 тыс. украинцев, из которых порядка 13 тыс. получили паспорта. Более 14 тыс. отправились оттуда в Европу (где получают легальный статус и льготы) или вернулись домой, рассказывал Корнийчук.

Посольство Украины в Тель-Авиве неоднократно указывало не «неприемлемое» обращение с их соотечественниками, выступая против квот на въезд для неевреев и требований к израильтянам вносить залог за родственников, ищущих убежища. За каждого гостя — 10 тыс. шекелей и гарантия, что по истечение трех месяцев он покинет Израиль. Денежное требование, правда, продержалось недолго.

Однако получить статус беженца в Израиле и до событий февраля было попросту невозможно: человека, приехавшего в страну и заявившего о желании остаться из-за политических преследований или военных событий на родине, депортировали. «Но можно было въехать на срок до трех месяцев по туристической визе. Это не предусматривало никаких продлений или разрешений на работу», — рассказывает адвокат, выпускник юридического факультета Иерусалимского университета Кирилл Рашкован.

В обход правил

По соглашению о безвизовом режиме от 2010-го, граждане Украины и Израиля могли «въезжать, выезжать, проезжать транзитом или находиться на территории государства другой стороны без получения визы в течение 90 дней». Но в марте действие этого соглашения приостановили. «При этом ввели ускоренный порядок репатриации. Лица, которые по закону о возвращении имеют право на репатриацию, могли заранее согласовать свой приезд через Бюро по связям с евреями „Натив“», — рассказывает Рашкован.

Неправильный нейтралитет Фото: Global Look Press/Lubos Pavlicek

Значительное число граждан Украины, находившихся в стране нелегально, иммиграционные службы не выдворяли из гуманитарных соображений, им дали разрешение на работу. На этом варианты законного пребывания ограничились.

«Потому что Израиль — это государство еврейского народа. В этом суть. Мы хотим принять здесь как можно больше тех, кто имеет право на возвращение (закон о возвращении провозглашает право каждого еврея репатриироваться. — Ред.) Остальным помогает Европа», — говорила министр внутренних дел Айелет Шакед.

«Тысячи беженцев даже евреями не являются. Это же не какое-то меньшинство, не религиозная община, за которую Израиль несет ответственность. Поэтому больше половины жителей вообще не понимают, почему страна углубилась в этот конфликт, — это не наш регион» , — рассказывает «Известиям» политолог Саймон Ципис. По его словам, многим непонятна позиция правительства, которое платит приезжим пособия за бюджетный счет: «Если бы украинские олигархи помогали, арендовали больничные помещения, оплачивали труд соцработников — не было бы вопросов».

Неправильный нейтралитет Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Он напоминает, что молодых граждан Израиля перестали пускать на Украину задолго до февраля 2022 года. «Молодежь любила туда ездить, потому что там дешевле, а климат мягче. Но на границе группы туристов разворачивали. А теперь, когда начался конфликт, нам выставляют претензии, что мы должны принимать и помогать».

«Сначала от нас требовали поставлять медикаменты, потом защитные средства, потом высылать борта, чтобы мы забирали раненых военных. А теперь еще и без ограничений принимать беженцев, — перечисляет Ципис. — Да, на территории Украины были еврейские местечки, там исторически проживало много евреев. Паломники ездят на могилу раввина Нахмана. И теперь этим манипулируют в Киеве, а некоторые раввины готовы пойти на уступки — лишь бы не мешали верующим приезжать в Умань».

Вместо купола — каски

При этом Израиль не отказывает в гуманитарной помощи, но только гражданскому населению. «Крошечный Люксембург предоставил нам помощь в размере 15% своего оборонного бюджета. А как же Израиль?» — торопил с решением Зеленский. В марте он выступал по видеосвязи в кнессете и проводил параллель между событиями на Украине и холокостом, настаивал: «Мне бы хотелось, чтобы правительство Израиля вышло из зоны комфорта и вернулось к реальности».

Неправильный нейтралитет Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

В первую очередь президент Украины просил предоставить «Железный купол» — систему противовоздушной обороны. Не бесплатно. «Мы не нуждаемся в пожертвовании», — говорил посол Корнийчук. Дипломат тоже регулярно напоминал, что помощи недостаточно: до Киева доехала лишь часть обещанных касок и бронежилетов, а украинские солдаты не получили приглашения в Израиль для подбора им протезов.

Однако, как писал The Jerusalem Post , продажа «Железного купола» маловероятна «из-за международных обязательств по контролю за рынком оборонной продукции страны». Их коллеги из Times of Israel со ссылкой на правительственные источники сообщали: это было сделано, чтобы не портить отношения с Москвой, особенно «учитывая российское влияние на Сирию».

Израиль, по словам украинского посла, также запретил поставлять Украине и произведенные по его технологиям противотанковые ракеты Spike. Договориться о продаже вооружений с частными бизнесменами тоже не удалось. Такие контракты возможны лишь с разрешения МИД и минобороны.

Несмотря на сильное давление и критику со стороны США и всего Запада, «Израиль почти не изменил своей позиции», как отметил бывший директор Моссада Тамир Пардо. На его взгляд, правительство проявило даже «чрезмерный нейтралитет» по отношению к России. Одна из причин такой сдержанности — ситуация в Сирии. При этом, согласно опросу, проведенному Израильским институтом демократии, большинство жителей (67%) поддерживают Украину. Но примерно столько же — против присоединения к антироссийским санкциям.

Неправильный нейтралитет Столкновения между израильтянами и палестинцами в районе мечети Аль-Акса в Иерусалиме Фото: ТАСС/Shadi Jarar'Ah/APA Images via ZUMA Press Wire

Многие политики в Израиле считают ограничительные меры неразумными, но и «объездной дорогой» для их обхода государство не будет. В апреле Израиль проголосовал за исключение России из Совета ООН по правам человека. В Москве осудили позицию Тель-Авива, назвав ее попыткой «отвлечь внимание международного сообщества от одного из самых застарелых неурегулированных конфликтов — палестино-израильского».

«Надо отметить, что Россия традиционно голосует в международных организациях против Израиля, — напоминает «Известиям» политолог Авигдор Эскин. — Можно также отметить выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова, в котором он неожиданно заговорил о «еврейских корнях» Гитлера, что потом было отвергнуто президентом Владимиром Путиным. Однако отношения в целом не пострадали, потому что они строятся по вертикали к главе российского государства и его администрации, но каналы МИДа стали менее перспективными для достижения взаимопонимания».

Правительство Израиля и оппозиция во главе с Биньямином Нетаньяху продолжают занимать позицию невмешательства в военный конфликт. «Многолетнее стратегическое сотрудничество с президентом Путиным считается приоритетным. Израиль также стремится показать верность союзнику, даже если тот совершил ошибку. В отличие от Турции, например, которая не участвует в санкциях, но активно вооружает Украину, наше правительство отказалось участвовать в санкциях, отказалось поставлять вооружение», — обращает внимание Эскин.

Однако, каким бы ни было давление на Израиль со стороны Запада или из Киева, сейчас в стране совсем другие проблемы. Кнессет принял закон о самороспуске, новые выборы назначены на 1 ноября. Нафтали Беннет, занявший пост премьер-министра в июне 2021-го, объявил об уходе из политики. И хотя он пообещал сохранить преемственность внешней политики в переходный период, внутренний кризис прочно заслонит все остальные неурядицы.