Вопрос комплексов: какое еще оружие НАТО планирует передать Киеву

Решение НАТО передать Киеву дополнительные вооружения приведет к еще большей военной эскалации. Об этом «Известиям» заявили в Совете Федерации, комментируя соответствующие планы альянса . Поставки на Украину систем противовоздушной обороны (ПВО) — одна из ключевых тем встречи министров обороны блока, которая стартовала 12 октября. Однако, исходя из заявлений генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, запасы вооружений у стран-членов становятся всё меньше . Отсюда и другой вопрос на повестке — наращивание военного производства.

«В большем количестве, чем раньше»

12 октября в Брюсселе началась двухдневная встреча министров обороны НАТО . Кроме 30 членов альянса в ней участвуют главы оборонных ведомств Швеции и Финляндии, которые сейчас вступают в организацию, Молдавии и Украины. Как сообщил накануне генсекретарь блока Йенс Столтенберг, одной из ключевых тем будут поставки Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) .

«Союзники по НАТО готовы расширить поставки разнообразного военного оборудования. Сейчас, безусловно, существует срочная необходимость в средствах ПВО, поэтому я приветствую заявления США, Германии и других союзников о готовности поставить новые современные системы ПВО и в большем количестве, чем раньше », — сказал он в интервью BBC.

Параллельно с поставками Украине НАТО примет решение о том, чтобы увеличить запасы своих вооружений . Для этого министры запустят механизм оборонного планирования — альянс сообщит промышленникам о своих потребностях, чтобы те нарастили военное производство. В первый день встречи The Financial Times, ссылаясь на неназванных западных чиновников, сообщила: члены альянса столкнулись с тем, что систем ПВО на нужды Украины у них не остается. « Страны уже предоставили какое-то количество [систем], но производственных мощностей не хватает », — сказал один из собеседников издания.

Разговор о дополнительных поставках проходил в формате «Рамштайн». Эта международная конференция партнеров Украины получила свое название в честь одноименной базы в Германии, где в апреле 2022 года состоялась первая встреча формата. Его ключевая цель — обсуждение украинских оборонных возможностей и координация поддержки Киева. В «Рамштайне» участвует порядка 50 стран — кроме членов НАТО и ЕС в него входят Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония, Израиль, Иордания, Катар, Кения, Либерия, Марокко, Тунис. Нынешняя встреча стала шестой по счету. На ней все участники высказались в пользу того, чтобы предоставить Украине дополнительные вооружения — в первую очередь системы ПВО.

Вопрос комплексов Система ПВО Iris-T Фото: Global Look Press

В России считают, что, поставляя Украине вооружения, НАТО стремится к еще большей эскалации.

— Всё это прискорбно для интересов мира , — заявил «Известиям» глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин. — Говорит это о стремлении НАТО к эскалации кризиса, что повлечет новое кровопролитие, новые разрушения, новые страдания. Нам показывают, что НАТО не оборонительный альянс, а структура, цель которой — экспансия .

На фоне саммита стало известно, что системы ПВО Украине начала передавать Германия — 11 октября польско-украинскую границу пересек первый из четырех обещанных комплексов IRIS-T . Изначально их планировали поставить в ноябре, но после того как Россия нанесла массивные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины, германский министр обороны Кристина Ламбрехт сообщила, что первую систему Киев получит «в течение нескольких дней».

11 октября Белый дом сообщил, что «в самом ближайшем будущем» Вашингтон передаст Киеву первые два из восьми обещанных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS .

— Это довольно неплохой комплекс. Перехватывая крылатые ракеты, он способен несколько осложнить жизнь российским ВКС . Однако фактически речь идет скорее о замещении уже уничтоженных элементов украинской ПВО. Это касается и IRIS, — пояснил «Известиям» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. — В отличие от советских и российских ЗРК, NASAMS — стационарная система. Если с ее помощью попробуют прикрыть какие-либо объекты, то уничтожить ее будет вполне реально .

По оценке эксперта Российского совета по международным делам Александра Ермакова, вероятно, процесс с поставками NASAMS еще находится на стадии обучения персонала — «всё же обращаться с ЗРК сложнее, чем с условным [реактивными системами залпового огня] HIMARS».

Вопрос комплексов ЗРК NASAMS Фото: Commons.wikimedia.org/Ministerie van Defensie

Украина также просила США «отказаться от сдержанности» и передать ей новые виды оружия — вплоть до тактических баллистических ракет ATACMS и боевых истребителей F-15 и F-16. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос, будет ли Вашингтон поставлять Киеву тактические баллистические ракеты, заявил, что США «не исключают никаких возможностей» .

— Нельзя сказать, что это радикальным образом изменит ситуацию, однако стоит подчеркнуть, что у этой ракеты относительно применяемых сейчас GMLRS не только больше дальность, но и выше мощность боевой части . Теоретически, это может более эффективно поражать объекты инфраструктуры, — пояснил Дмитрий Стефанович.

В целом поставки остаются ограниченными и сокращение европейских и американских запасов здесь остается немаловажным фактором, хотя играют и политические соображения, отметил эксперт.

На исходе дня Der Spiegel сообщил, что более десятка стран согласились создать общеевропейскую систему ПВО. По информации журнала, идея принадлежит канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, ее поддерживают Бельгия, Болгария, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Чехия и Эстония.

Без повода для просчетов

На полях нынешней встречи министры НАТО проведут заседание группы ядерного планирования . По словам Йенса Столтенберга, это плановое мероприятие, на нем главы оборонных ведомств обсудят, как страны будут «обеспечивать безопасность и эффективность ядерного сдерживания». Генсекретарь в очередной раз отметил, что альянс внимательно наблюдает за российскими ядерными объектами и не видит признаков, которые указывали бы на планы Москвы применить такое оружие.

Заседание пройдет накануне учений НАТО по ядерным силам сдерживания Steadfast Noon («Непоколебимый полдень»), которые запланированы на следующую неделю. Это ежегодное мероприятие — его проведение было намечено еще до того, как Россия начала спецоперацию .

— НАТО демонстрирует свой статус как ядерного альянса, что, в принципе, странно было бы ставить под сомнение, — отмечает Дмитрий Стефанович. — Другое дело, что Steadfast Noon станет очередным напоминанием о существовании практики совместных ядерных миссий с участием неядерных стран-членов, что может в очередной раз простимулировать рассуждения о необходимости аналогичных подходов в рамках Союзного государства, а возможно, и перевод их в практическую плоскость.

« Это стандартные учения , они позволяют убедиться, что наше ядерное сдерживание остается безопасным, надежным и эффективным. <...> Думаю, мы бы направили крайне неверный посыл, если бы сейчас внезапно отменили регулярные, давно запланированные учения », — заявил Йенс Столтенберг. По его оценке, риск эскалации станет только выше, если НАТО даст повод для «недопонимания и просчетов со стороны Москвы».

Вопрос комплексов Фото: Global Look Press/imago-im/Sascha Steinach

— Учения Steadfast Noon, посвященные в первую очередь отработке применения «общенатовского» арсенала американских свободнопадающих термоядерных авиабомб, действительно проходят ежегодно в середине октября, — говорит Александр Ермаков. — Возможно, их стоило бы отменить, но такой шаг, вероятно, посчитали неприемлемой демонстрацией слабости. Из-за токсичности темы эти учения традиционно слабо освещаются в СМИ, но в этот раз к ним может быть приковано повышенное внимание .

И Россия, и НАТО говорят о недопустимости ядерной войны . Так, 1 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в ней «не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана». На днях Йенс Столтенберг подчеркнул, что такую войну «нельзя выиграть, а потому и не следует даже начинать». Однако, по его словам, Москве «необходимо дать понять, что в случае применения ядерного оружия, включая тактическое, для нее наступят серьезные последствия».

Какими они будут, генсекретарь не уточнил — НАТО «никогда не предоставит РФ привилегию точно знать, как альянс ответит на применение ею ядерного оружия на Украине». С аналогичным посылом в эти дни выступил и президент США Джо Байден.

«Обсуждения этого (каким будет ответ. — «Известия») были, но было бы безответственно говорить о том, что мы могли и не могли бы сделать», — сказал он 12 октября в интервью CNN, усомнившись в том, что Владимир Путин пойдет на применение ядерного оружия.