Решительное обсуждение: как прошла срочная встреча G7 по Украине

Лидеры стран G7 возложили на Москву ответственность за эскалацию конфликта на Украине. Но, несмотря на это, итоги онлайн-саммита объединения, состоявшегося 11 октября, оказались достаточно контрастными . С одной стороны, присутствовали жесткие высказывания Владимира Зеленского, требующего изолировать РФ, а с другой — расплывчатые обещания мировых лидеров о поддержке Киева и продолжении санкционного давления. Как подчеркнули «Известиям» в Совфеде, ничего кроме озабоченности результаты этой встречи не принесли . Вместе с тем принимавшие участие в саммите политики в этот раз сделали акцент не только на РФ, но и на Белоруссии , особенно после того, как Минск договорился с Москвой о создании совместной группировки войск.

Требования Киева

Поводом для экстренной встречи глав G7 стала резкая эскалация ситуации на Украине . Новый виток обострения пришелся на 10 октября, когда российская сторона начала наносить массированные ракетные удары по различным объектам на территории страны. На этом фоне Владимир Зеленский попросил созвать на следующий день срочный саммит «группы семи» .

На самой онлайн-встрече он осудил российские удары по территории Украины, а также заявил, что в настоящее время для дипломатии возможности нет, так как президент РФ Владимир Путин «верит только в террор». По его словам, Россия должна быть «полностью изолирована и наказана» за референдумы, а также за «аннексию» украинских земель.

Кроме того, Зеленский попросил коллег создать для Украины «воздушный щит» . «Это часть гарантий безопасности, которые являются элементом нашей «формулы мира». Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, ракетные удары перестанут работать», — объяснил политик.

Решительное обсуждение Президент Франции Эмманюэль Макрон на видеоконференции лидеров G7 по ситуации на Украине Фото: ТАСС/EPA/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

К тому же глава государства обвинил российскую сторону в намеренном уничтожении энергетики Украины, а также заметил, что восьмой пакет западных санкций «не стал наказанием для России» . В связи с этим Зеленский призвал «сломать стабильность» российских доходов от торговли нефтью и газом. Во время онлайн-встречи на усилении санкционного давления в частности настаивал и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Как отметил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, Зеленский совсем не думает о своей стране и гражданах , а тем более об урегулировании конфликта.

— Прямо скажем, что он пытается играть Черчилля времен Второй мировой войны, но у него это не получается или получается неважно. На самом деле он пытается только углубить и расширить конфликт за счет включения новых механизмов и прямо призывает полностью изолировать и наказать Россию, — сказал он «Известиям».

По словам сенатора, язык, который используют Зеленский и некоторые лидеры «семерки», свидетельствует о том, что они пока не хотят даже думать о готовности к мирному урегулированию.

Решительное обсуждение Владимир Зеленский Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

— Но мы настроены (и будем продолжать эту линию) на то, чтобы справедливость восторжествовала. Рано или поздно в игру вступит дипломатия , — добавил Григорий Карасин.

11 октября российские вооруженные силы продолжили наносить удары по объектам военного управления и энергетики Украины. При этом Владимир Путин еще на заседании Совбеза 10 октября пояснил, что обстрелы украинской территории стали ответом на террористические акты Киева, в том числе и на Крымском мосту.

Расплывчатые обещания G7

Несмотря на резкие призывы и высказывания Зеленского, страны G7 по итогам саммита выступили лишь с размытыми заявлениями , где вновь осудили действия Москвы и заверили Киев в своей безоговорочной поддержке. Политики выразили готовность и дальше предоставлять финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую помощь, а также «поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

К тому же главы G7 добавили, что планируют дальнейшие экономические санкции в отношении РФ, в том числе против физических и юридических лиц , которые «оказывают политическую или экономическую поддержку нелегальным попыткам России изменить статус украинской территории». Однако более конкретно на рестрикциях лидеры G7 в своем заявлении решили не останавливаться .

Решительное обсуждение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ответственность за эскалацию конфликта мировые лидеры также возложили на Москву, а в качестве одного из аспектов упомянули частичную мобилизацию. Также лидеры США, Великобритании, Японии, Италии, Германии, Канады и Франции вновь заверили украинские власти, что никогда не признают референдумы на освобожденных территориях и их вхождение в состав РФ.

Мирное же урегулирование, по мнению глав G7, должно включать восстановление Украины , в том числе за счет средств России. Москва должна немедленно прекратить боевые действия и вывести свои войска и военную технику с территории Украины, говорится в совместном заявлении.

Как отметил в беседе с «Известиями» Григорий Карасин, все высказывания «Большой семерки» нуждаются в критическом анализе.

— Появляется всё больше фактов, свидетельствующих о том, что Украина пытается паразитировать на готовности Вашингтона, Лондона и других продолжать и расширять противостояние и кровопролитие, — сказал сенатор. — Ничего кроме озабоченности итоги этой онлайн-встречи с собой не приносят. Впереди еще многие международные контакты .

Решительное обсуждение Фото: ТАСС/Zuma/Mauricio Campino

Уже после саммита координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби подчеркнул: США не ищут конфликта с Россией и не намерены отправлять войска на Украину . В то же время Париж пообещал усилить военное присутствие в Восточной Европе. Французская сторона разместит дополнительную бронетехнику и танки в Румынии, поставит истребители Rafale в Литву, а также направит дополнительные пехотные войска в Эстонию, сообщили в канцелярии министра обороны Франции.

Белоруссия в поле зрения

В ходе своего выступления на саммите Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не планировала и не планирует военных действий против Белоруссии .

«Чтобы снять даже предположение о какой-либо угрозе якобы от нас, мы предлагаем свое решение. На границе Украины и Белоруссии может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью . Формат может быть отработан нашими дипломатами», — предложил президент, попросив лидеров G7 поддержать инициативу.

В республике это предложение заметили, однако от самого Зеленского здесь мало что зависит , подчеркнул замглавы комиссии по международным делам белорусской палаты представителей Олег Гайдукевич.

Решительное обсуждение Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

— Беларусь со своей стороны точно никогда никому не угрожала и не угрожает. Более того, мы не поддались ни на одну провокацию на границе, которые были за это время, и не поддадимся, — заявил он «Известиям». — Всё, что мы сейчас делаем по вооружению армии, по укреплению группировки, направлено исключительно на то, чтобы был мир и чтобы те, кто думает о нападении на Беларусь, думает о каких-то провокациях, знали, что за этим последует.

Однако вопрос вовлечения белорусской стороны в конфликт уже давно беспокоит не только Киев, но и западный блок. Особенно опасения этих стран усилились после того, как 10 октября Москва и Минск договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Несмотря на то что Минск не участвует в спецоперации на Украине, из-за связи с РФ республика также может попасть под очередную санкционную раздачу. Еще до начала встречи глава МИД Франции Катрин Колонна анонсировала обсуждение дополнительных рестрикций.

« Надо адресовать предупреждение Белоруссии, что любая дополнительная поддержка военных действий, которые ведет Россия на Украине, повлечет дополнительные санкции », — предложила она.

При этом в официальном заявлении подобных угроз в итоге не оказалось . Лидеры G7 призвали Минск перестать оказывать поддержку российским военным, подчеркнув, что создание совместной группировки — это самый последний пример «пособничества белорусского режима России».

Решительное обсуждение Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Вместе с тем власти Белоруссии готовы к тому, что в любой момент против республики могут ввести очередные ограничения, так как раньше , по словам Олега Гайдукевича, для новых рестрикций западным странам причины были особо не нужны .

— Мы к этому спокойно относимся. А какие еще в отношении РФ и Белоруссии не ввели санкции? Небо они закрыли, торговлю остановили . При этом они уничтожают собственную экономику, — отметил он.

Однако Минск всё еще открыт к диалогу и нормализации отношений, подытожил белорусский политик.