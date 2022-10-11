На поле брань: как Запад отреагировал на ракетные удары по Украине

В текущих условиях переговоры о мире между Москвой и Киевом невозможны. Об этом «Известиям» заявили в Госдуме, комментируя массированные российские удары по украинским объектам . Эти действия там назвали ответом РФ на взрыв на Крымском мосту. Западные страны российские удары осудили, пообещав Киеву дополнительную поддержку. Однако, отмечают в экспертном сообществе, о прямом участии Запада в конфликте речи по-прежнему не идет .

«Возмездие по стратегической инфраструктуре»

Массированные удары РФ по объектам на территории Украины — это ответная реакция и попытка РФ перехватить инициативу на поле боя . Такую оценку в беседе с «Известиями» высказал первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его словам, «спусковым крючком» для российских ракетных атак 10 октября стал взрыв на Крымском мосту.

— Дальнейшее промедление с ответом обнуляло все те предостережения о красных линиях, о возмездии по стратегической инфраструктуре, которые делались у нас на самом разном уровне в предшествующий период. Я уверен, мы не могли себе позволить оставить это без всякого ответа , — сказал депутат.

На поле брань Дым от ракетных ударов над Киевом, 10 октября 2022 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yevhen Kotenko

Утром 10 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по всей территории Украины . По данным украинских СМИ, взрывы произошли по меньшей мере в 16 крупных городах, среди которых Киев, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Одесса, Запорожье; прилеты были зарегистрированы в ряде украинских областей. По всей стране была объявлена воздушная тревога — в Киеве она продлилась 5 часов 37 минут.

На заседании Совбеза Владимир Путин перечислил последние атаки украинских спецслужб, добавив, что «оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно» , и заявил: по предложению Минобороны РФ утром 10 октября был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины .

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что, по состоянию на 11 утра, было повреждено 11 важных объектов инфраструктуры в восьми регионах и в Киеве. Во многих городах возникли проблемы с водоснабжением, интернетом и мобильной связью. Компания «Укрэнерго» предупредила, что из-за прилетов по всей стране может быть временно отключено электричество.

Ракетные удары произошли спустя два дня после взрыва фуры на Крымском мосту . Президент РФ Владимир Путин 9 октября на встрече с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным назвал произошедшее терактом, который направлен «на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России», и обвинил в нем украинские спецслужбы.

На поле брань Обесточенный Львов, 10 октября 2022 года Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

« В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», — заявил он.

Череда осуждений

В Евросоюзе говорят, что заявлениям РФ по Крымскому мосту не доверяют . «Мы не видим и не знаем, что там (в Крыму. — «Известия») происходит, — заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано. — Я бы не придал даже капельки доверия тому, что они говорят».

На фоне российских ракетных ударов в СМИ появилась информация о том, что страны ЕС начали эвакуировать своих дипломатов из Киева. Брюссель ее не подтвердил. Дипмиссия США, в свою очередь, сообщила, что продолжает работу, при этом Вашингтон призвал американских граждан покинуть Украину, «когда это будет безопасно».

В разгар ракетных атак со стороны западных стран прозвучал призыв их прекратить — с ним к РФ, в частности, обратился МИД Австрии, назвав обстрелы отвратительными и трусливыми. Чуть позже, комментируя эти слова, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Вена «вряд ли имеет право на подобные заявления» . «Австрия, если мы правильно понимаем, не обвиняла Украину в нанесении ударов по критически важной инфраструктуре России», — сказал он.

На поле брань Тушение пожара на Крымском мосту, 8 октября 2022 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Москва обращает внимание на то, что, когда речь заходит об ударах с украинской стороны, западные страны не выступают с осуждением действий Киева . Это, в частности, коснулось Крымского моста. 8 октября после взрыва с громким публичным заявлением выступила Эстония: глава ее МИДа Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин «приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией» . На это представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «преступная логика круговой поруки связала натовские режимы».

10 октября Владимир Зеленский провел ряд телефонных переговоров с западными лидерами. В беседе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном он договорился о том, чтобы 11 октября страны G7 и Украина провели экстренную встречу. На ней, анонсировал глава офиса президента Андрей Ермак, Киев вновь поднимет вопрос о том, чтобы западные страны закрыли украинское небо.

Несколько европейских стран — в частности, Италия, Норвегия, Франция — выступили с осуждением российских действий . Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «таким действиям нет места в XXI веке». «Я осуждаю их самым решительным образом, — написал он в Twitter. — Мы поддерживаем Украину. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже в пути».

С аналогичной позицией после разговора с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой выступил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. НАТО будет продолжать поддерживать мужественный украинский народ столько, сколько потребуется, написал он в Twitter.

Тем не менее, отмечают в экспертном сообществе, эти заявления не значат, что западные страны готовы напрямую включиться в конфликт, — они скорее будут придерживаться уже применяемых механизмов .

На поле брань Фото: ТАСС/Zuma/Mauricio Campino

— Разумеется, будут новые санкции. Еще не все страны Запада отработали их по референдумам. Думаю, нынешняя эскалация приведет к очередному пакету, — сказал «Известиям» программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов. — Но ключевой вопрос в том, начнут ли западные страны поставлять Киеву дальнобойные вооружения — артиллерию и ракеты. Здесь у меня нет прогноза, будут ли США и дальше отказывать Украине или согласятся.

Переговоры о переговорах

По мнению эксперта, чем ближе черта, за которой речь пойдет о применении ядерного оружия, тем более «в интересах стран Запада будет стимулировать Киев к переговорам» .

— И здесь есть разные варианты — и предложение Турции о предоставлении площадки, и саммит G20 в Индонезии, — добавил Олег Барабанов.

В начале октября турецкие СМИ сообщили, что Анкара передала Вашингтону предложение провести встречу стран Запада (Великобритании, Германии, США и Франции) с Россией по Украине. Дмитрий Песков, комментируя эту идею 10 октября, сказал, что «никакой конкретики на этот счет нет» . По его словам, прежде всего «нужно понять целеполагание такой встречи». При этом он не исключил, что Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудят вопрос на этой неделе в Астане.

И всё же в текущих условиях мирный диалог между РФ и Украиной маловероятен, считает Константин Затулин.

На поле брань Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

— Россия для себя путь переговоров не закрывает, но президент обозначил их рамки и условия: они не предусматривают обсуждение Крыма, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав РФ , — сказал «Известиям» депутат. — Украина, в свою очередь, не приемлет никаких переговоров без вывода российских войск не только с территории Запорожья и Херсона, но и из Донецка, Луганска и Крыма. В таких условиях разговоры о переговорах могут продолжаться, но сами переговоры пройти не могут. По крайней мере, между Россией и Украиной.

Что касается встреч с другими международными игроками (Великобританией, Германией, США, Турцией и Францией), то до тех пор, пока Россия не находится с ними в состоянии войны, разговор возможен, однако и он не гарантирует результата, резюмировал Константин Затулин.

«Не одна тысяча человек»

На фоне эскалации стало известно, что Россия и Белоруссия развернут совместную группировку войск. По словам президента республики Александра Лукашенко, Москва и Минск договорились об этом «в связи с обострением на западных границах Союзного государства» — группировку задействуют, «если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас». Глава государства заверил, что российских войск на белорусской территории будет немного, «но это будет не одна тысяча человек».

Александр Лукашенко также рассказал, как «на Беларусь готовилось нападение» . По его словам, 9 октября ему «по неофициальным каналам» сообщили, что Украина планирует «сделать так, что это будет Крымский мост – 2» .

«Мой ответ был прост: «Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории» , — сказал Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности, обвинив западные страны в том, что они «толкают» Украину «к развязыванию войны против Беларуси».

На поле брань Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Впрочем, Белорусия не участвует и не будет участвовать в специальной операции России на территории Украины, заверил «Известия» замглавы комиссии по международным делам белорусской палаты представителей Олег Гайдукевич.

— У формируемой группировки две задачи. Первая — охрана союзной границы, недопущение нападения на Республику Беларусь, вторая — недопущение удара по России. Это совместное решение двух президентов, которое отрабатывалось многие годы. Но подчеркиваю: Беларусь не собирается никуда вступать , — сказал он.