Проявить безучастие: войдет ли Украина в НАТО в ускоренном режиме

Украина, скорее всего, не станет членом Североатлантического альянса в ближайшее время: по словам опрошенных «Известиями» членов Европарламента (ЕП), для этого необходимо единогласное решение участников организации, а сейчас этого единства нет. Еще до 24 февраля источник «Известий» в НАТО говорил, что полноправным членом Киев сможет стать лишь через 10–15 лет. При этом ранее в этом году Украина уже получила статус кандидата на членство в Евросоюзе. Однако, по оценке собеседников «Известий», это был скорее политический жест со стороны Брюсселя; ситуация с кандидатским статусом в НАТО куда серьезнее — прием Киева может привести к еще большей эскалации и расширению зоны боевых действий.

11 из 30

Заявку Украины на членство в Североатлантическом альянсе публично поддержали 11 стран из 30. В их числе, рассказал 5 октября на брифинге глава офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак, Канада, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Северная Македония, Словакия, Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония.

«Мы твердо поддерживаем решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно будущего членства Украины», — говорится в совместном заявлении девяти стран Центральной и Восточной Европы, которое их лидеры подписали 2 октября 2022 года.

Фото: Фото: commons.wikimedia.org Саммит НАТО в Бухаресте, 2008 год

К документу не присоединилась Болгария. София была среди тех, кто одобрил Бухарестскую декларацию в 2008 году, но тогда ситуация с безопасностью была совсем иной, говорится в заявлении ее президента Румена Радева, опубликованном 3 октября. По его словам, обсуждать возможное членство Украины в НАТО должны все члены альянса — и здесь важно, чтобы ее вступление напрямую не вовлекло организацию в конфликт.

«Решение о присоединении Украины к НАТО должно быть принято только после того, как будут выработаны ясные параметры мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной, которые будут приняты этими государствами», — подчеркнул президент.

Два дня спустя глава МИДа болгарского технического правительства Николай Милков и вовсе заявил, что не видит «реальной пользы от подписания декларации» — «это политическое заявление ряда государств», которое, по оценке министра, несет риск.

Более мягко на этот счет высказалась Германия: по словам главы МИДа Анналены Бербок, ФРГ продолжает «поддерживать Украину даже тяжелыми вооружениями, обеспечивая ее право на самооборону», но для нее предельно важно, чтобы «другие государства и НАТО в целом не были втянуты» в вооруженный конфликт. С аналогичной позицией выступает ключевой участник НАТО Соединенные Штаты: в Вашингтоне считают, что существует конкретный алгоритм вступления, которому должны следовать все, кто хочет попасть в альянс, да и момент для этого неподходящий.

Проявить безучастие Анналена Бербок Фото: Global Look Press/IMAGO/Kira Hofmann

Членство Украины в альянсе стояло под вопросом и в мирное время — так, высокопоставленный источник в НАТО в разговоре с «Известиями», который состоялся до 24 февраля, отмечал: организация, безусловно, настроена на сотрудничество с Украиной, однако стать ее полноправным членом Киев сможет не ранее чем через 10–15 лет.

— Сложность даже не в неурегулированных территориальных проблемах, а в том, что никто в НАТО, включая США, не намерен идти на такую откровенную эскалацию с РФ, — сказал тогда собеседник «Известий».

О том, что Киев подает заявку на членство в альянсе, президент Владимир Зеленский заявил 30 сентября. По его словам, Украина «де-факто свой путь в НАТО уже прошла, доказав совместимость со стандартами Североатлантического союза».

«Нерушимостью наших государственных границ мы можем закрепить нерушимость границ всех европейских стран», — сказал он тогда в видеообращении после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

В этот же день, уже после заявления Владимира Зеленского, экстренную пресс-конференцию по случаю присоединения к РФ новых территорий дал генсекретарь альянса Йенс Столтенберг. Конкретного ответа на вопрос об украинской заявке он не дал, ограничившись положениями о том, что «любая демократическая страна в Европе имеет право подать заявку на членство в НАТО, и союзники уважают это право». «Известия» обратились в пресс-службу альянса с вопросами, стоит ли вопрос приема Киева на повестке и если да, то сколько времени может занять процесс.

— Стремление Украины вступить в НАТО — не новое явление, — сказал «Известиям» участник делегации Европарламента по отношениям с Украиной словацкий депутат Иван Штефанец.

По его мнению, в текущей ситуации это стремление по меньшей мере понятно и законно.

Проявить безучастие Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе, Бельгия Фото: REUTERS/Yves Herman

— Скорость вступления зависит от членов альянса. Украина, несомненно, укрепит альянс, — добавил он.

Однако, говорит его коллега из делегации ЕП по отношениям с Россией (D-RU) словацкий депутат Милан Угрик, вряд ли украинскую заявку поддержат все члены НАТО — из-за риска, что боевые действия станут шире.

— К примеру, у президента Словакии Зузаны Чапутовой, которая заявила о желании ввести Украину в альянс, нет полномочий принять такое решение. Оно зависит от национального парламента, у которого на этот счет гораздо более реалистичный взгляд, — отметил в беседе с «Известиями» политик. — Считаю, что вероятность того, что Украина в ускоренном порядке вступит в НАТО, невысока.

Параллельно с Евросоюзом

Оперативный прием Киева в альянс станет прецедентом по многим параметрам, считает другой участник делегации D-RU хорватский депутат Иван Вилибор Синчич.

— Речь идет о том, чтобы принять страну, которая в состоянии <боевых действий> не контролирует часть своей территории и которая не соответствует многим стандартам НАТО, — сказал «Известиям» политик. — Сейчас понятно, что возможное вступление Украины в альянс — это не просто внутренний украинский вопрос, который стоит перед руководством страны. Это геополитический вопрос, по которому у России тоже есть свое мнение.

Евроатлантический курс — стремление в НАТО и ЕС — руководство Украины закрепило в Конституции в 2019 году. Заявку на членство в Евросоюзе Владимир Зеленский подписал 28 февраля, через четыре дня после того, как Россия начала военную спецоперацию. Чуть позже то же самое сделали Молдавия и Грузия. 23 июня ЕС одобрил украинскую и молдавскую заявки. Возникает вопрос: насколько реально, что так же быстро Киев получит кандидатский статус в НАТО?

Проявить безучастие Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

— Это возможно, и, вероятно, ради этого альянс пойдет в обход всех правил и процедур, — считает Милан Угрик. — Однако, если посмотреть на заявления государств-членов, речь о полноценном членстве всё же не идет.

По оценке Ивана Вилибора Синчича, предоставление кандидатского статуса в ЕС было жестом политической поддержки.

— С НАТО совершенно другая история, — сказал депутат. — Украина хотела бы стать членом альянса немедленно, но Запад не хочет еще большей эскалации, при которой <СВО> затронула бы их страны или даже распространилась на весь мир.

Евросоюз тем временем выступил от лица НАТО и прямо дал понять, что в текущих обстоятельствах претендовать на членство в альянсе Украина не сможет.

«Зеленский попросил о приеме Украины в НАТО, но, как известно, вопрос о вступлении в альянс не может ставиться в период военных действий на территории страны. А на Украине идут военные действия, и трудно сказать, когда они закончатся», — заявил 6 октября в эфире BFMTV еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон, назвав подачу заявки «политическим шагом».

— Украину будут поддерживать оружием, советниками, деньгами, но принимать в альянс, где есть определенный регламент, строгие установки и конкретная сертификация в боевом плане, Киев никто не будет, — отметил в беседе с «Известиями» глава отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

«На тех условиях, которые предложит Россия»

На этом фоне и в контексте присоединения к России территорий Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской и Херсонской областей окончательно отошла на задний план тема мирного урегулирования. 4 октября Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, в котором констатировал «невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным». В этот же день глава Украины одобрил текст своего совместного обращения с председателем Верховной рады и премьер-министром в НАТО.

Россия, в свою очередь, заверяет, что к мирным переговорам она готова. По поводу решения Владимира Зеленского пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва будет ждать «либо изменения позиции нынешнего президента, либо будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа».

6 октября с очередной инициативой мирного диалога на саммите G20 в Индонезии выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Проявить безучастие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Давайте прямо сегодня на площадке парламентской «двадцатки» сядем за стол переговоров. Парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности», — сказала она.

Чуть позже она заявила, что реакции от украинской стороны на это предложение не последовало. «Потому что Украина несвободна в своих решениях. Она не может самостоятельно, без ее хозяев принимать какие-то решения. Это еще раз вскрыло суть всего происходящего на Украине», — высказала свою оценку Валентина Матвиенко.

По словам сенатора, присоединение новых территорий к РФ не может быть предметом переговоров: «Это исключено, это уже часть нашей России». «Но остановить дальнейшие военные действия мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия», — резюмировала она.