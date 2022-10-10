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«Ответы со стороны России будут жесткими»

Путин объяснил необходимость массированного удара по Украине и предостерег от попыток организовать новые теракты в РФ
Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, заявил Владимир Путин 10 октября на совещании с постоянными членами Совбеза. Это стало ответом на действия украинских спецслужб, которые, по его данным, причастны к терактам на Крымском мосту и Курской АЭС. Кроме того, ранее украинская сторона пыталась подорвать «Турецкий поток» и наносила удары по Запорожской атомной электростанции, напомнил президент. Впрочем, если Киев продолжит готовить террористические акты на территории России, Владимир Путин пообещал жесткий ответ со стороны Москвы. В этот же день на встрече с недавно избранными главами регионов президент призвал разобраться с «бестолковщиной» при частичной мобилизации.

Ответ на теракты

10 октября на совещании с постоянными членами Совбеза Владимир Путин подтвердил, что утром по предложению Минобороны и плану Генштаба Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

Президент перечислил предпосылки для этого решения. Владимир Путин напомнил о диверсии на Крымском мосту 8 октября. Этот теракт был направлен на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры, отметил он. Заказчиками, организаторами и исполнителями преступления, по его данным, были украинские спецслужбы.

При этом глава РФ подчеркнул, что это не первый теракт, организованный киевским режимом. До этого были убийства общественных деятелей, журналистов и ученых, причем как на Украине, так и в России, заявил Владимир Путин. Кроме того, президент напомнил, что Киев продолжает обстреливать Донбасс и Запорожскую АЭС. К тому же украинские спецслужбы осуществили уже три террористических акта в отношении Курской АЭС России — в последний раз они повредили три линии высокого класса напряжения, однако ущерб был ликвидирован, сообщил он.

Ответы со стороны России будут жесткими
Блочный щит управления Курской АЭС

Блочный щит управления Курской АЭС

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Также Украина совершала теракты на газотранспортной инфраструктуре России, в том числе пыталась подорвать один из участков «Турецкого потока», рассказал Владимир Путин.

Всё это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов, — сказал глава РФ.

Своими действиями киевский режим фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, добавил Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.

— В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений, — заявил президент.

Ответы со стороны России будут жесткими
Крымский мост 

Крымский мост

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Риск новых терактов на территории России сохраняется, ведь в Киеве не сменился режим, заявила «Известиям» член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Украина ведет себя как государство-террорист и представляет угрозу не только для РФ, но и для других стран, добавила сенатор, представляющая Крым в верхней палате парламента.

Проблемы при мобилизации

В этот же день президент встретился с 15 новоизбранными главами регионов, которые победили на сентябрьских выборах. В центре внимания беседы, по понятным причинам, снова оказалась военная тематика. В частности, Владимир Путин отметил, что при частичной мобилизации наблюдается много «бестолковщины». Обнаружившиеся проблемы президент назвал хорошим поводом, чтобы принять необходимые меры для дальнейшего развития вооруженных сил.

— Но если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались, и, видимо, накапливались достаточно долго. Это для нас хороший повод, чтобы разобраться со всеми этими вопросами, — заявил глава РФ.

Работа призывных комиссий, по его словам, должна быть организована по-современному. Президент потребовал подготовить предложения по ее модернизации. При этом губернаторы должны внимательно контролировать проведение частичной мобилизации и неукоснительно выполнять меры по поддержке семей призванных.

Ответы со стороны России будут жесткими
повестка
Фото: Global Look Press/Илья Кошелев

Как заявил «Известиям» сенатор от Крыма Сергей Цеков, с начала мобилизации наблюдается уже меньше жалоб — это может говорить о том, что за ситуацией стали внимательнее следить. При этом политик отметил, что необходимо не только менять работу призывных комиссий, но и обращать больше внимания на подготовку тех, кто может быть призван.

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Помимо мобилизации, Владимир Путин оценил экономическую ситуацию. Несмотря на санкции и внешнее давление, в идеале уже в ближайшей и среднесрочной перспективе необходимо добиться роста региональных экономик, отметил глава РФ. Президент напомнил, что во главе угла стоит безусловное выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.

О борьбе с внешними ограничениями рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Правительство уже приняло решение о субсидировании морской перевозки тех товаров, которые попали под санкции со стороны Евросоюза. Это, по его словам, позволит не допустить роста цен для потребителей и бизнеса.

В целом глава России призвал следить не только за экономическими показателями, но и за настроениями людей. Именно принятие во внимание реального положения дел на местах может стать залогом стабильности в обществе, подчеркнул он. Сейчас, по его мнению, российское общество достаточно консолидировано — граждане готовы прийти на помощь новым субъектам и восстановить мирную жизнь на освобожденных территориях.

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