Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, заявил Владимир Путин 10 октября на совещании с постоянными членами Совбеза. Это стало ответом на действия украинских спецслужб, которые, по его данным, причастны к терактам на Крымском мосту и Курской АЭС . Кроме того, ранее украинская сторона пыталась подорвать «Турецкий поток» и наносила удары по Запорожской атомной электростанции, напомнил президент. Впрочем, если Киев продолжит готовить террористические акты на территории России, Владимир Путин пообещал жесткий ответ со стороны Москвы. В этот же день на встрече с недавно избранными главами регионов президент призвал разобраться с «бестолковщиной» при частичной мобилизации .

Ответ на теракты

10 октября на совещании с постоянными членами Совбеза Владимир Путин подтвердил, что утром по предложению Минобороны и плану Генштаба Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

Президент перечислил предпосылки для этого решения. Владимир Путин напомнил о диверсии на Крымском мосту 8 октября . Этот теракт был направлен на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры, отметил он. Заказчиками, организаторами и исполнителями преступления, по его данным, были украинские спецслужбы.

При этом глава РФ подчеркнул, что это не первый теракт, организованный киевским режимом. До этого были убийства общественных деятелей, журналистов и ученых , причем как на Украине, так и в России, заявил Владимир Путин. Кроме того, президент напомнил, что Киев продолжает обстреливать Донбасс и Запорожскую АЭС. К тому же украинские спецслужбы осуществили уже три террористических акта в отношении Курской АЭС России — в последний раз они повредили три линии высокого класса напряжения, однако ущерб был ликвидирован, сообщил он.

Ответы со стороны России будут жесткими Блочный щит управления Курской АЭС Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Также Украина совершала теракты на газотранспортной инфраструктуре России, в том числе пыталась подорвать один из участков «Турецкого потока» , рассказал Владимир Путин.

— Всё это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов , — сказал глава РФ.

Своими действиями киевский режим фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями , добавил Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.

— В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации . Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений, — заявил президент.

Ответы со стороны России будут жесткими Крымский мост Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Риск новых терактов на территории России сохраняется, ведь в Киеве не сменился режим, заявила «Известиям» член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Украина ведет себя как государство-террорист и представляет угрозу не только для РФ, но и для других стран, добавила сенатор, представляющая Крым в верхней палате парламента.

Проблемы при мобилизации

В этот же день президент встретился с 15 новоизбранными главами регионов, которые победили на сентябрьских выборах . В центре внимания беседы, по понятным причинам, снова оказалась военная тематика. В частности, Владимир Путин отметил, что при частичной мобилизации наблюдается много «бестолковщины» . Обнаружившиеся проблемы президент назвал хорошим поводом, чтобы принять необходимые меры для дальнейшего развития вооруженных сил.

— Но если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались, и, видимо, накапливались достаточно долго. Это для нас хороший повод, чтобы разобраться со всеми этими вопросами , — заявил глава РФ.

Работа призывных комиссий, по его словам, должна быть организована по-современному . Президент потребовал подготовить предложения по ее модернизации. При этом губернаторы должны внимательно контролировать проведение частичной мобилизации и неукоснительно выполнять меры по поддержке семей призванных.

Ответы со стороны России будут жесткими Фото: Global Look Press/Илья Кошелев

Как заявил «Известиям» сенатор от Крыма Сергей Цеков, с начала мобилизации наблюдается уже меньше жалоб — это может говорить о том, что за ситуацией стали внимательнее следить. При этом политик отметил, что необходимо не только менять работу призывных комиссий, но и обращать больше внимания на подготовку тех, кто может быть призван .

Помимо мобилизации, Владимир Путин оценил экономическую ситуацию. Несмотря на санкции и внешнее давление, в идеале уже в ближайшей и среднесрочной перспективе необходимо добиться роста региональных экономик , отметил глава РФ. Президент напомнил, что во главе угла стоит безусловное выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.

О борьбе с внешними ограничениями рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Правительство уже приняло решение о субсидировании морской перевозки тех товаров, которые попали под санкции со стороны Евросоюза. Это, по его словам, позволит не допустить роста цен для потребителей и бизнеса.