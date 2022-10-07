С общей помощью: регионы вводят свои меры поддержки мобилизованных
Российские регионы запускают собственные программы поддержки семей мобилизованных граждан. В пресс-службах правительств субъектов «Известиям» заявили, что помощь будет включать дополнительные суммы семьям с детьми, субсидии на образование, детсады, а также выплаты родным погибших при исполнении воинских обязанностей. В отдельных регионах они достигают 2 млн рублей. Эксперты считают введенные субъектами меры своевременными, однако указывают, что далеко не каждый региональный бюджет может выдержать дополнительную нагрузку.
Выплаты всем
Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября. Всего должны призвать 300 тыс. человек, отмечал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. На федеральном уровне уже принят ряд мер, предполагающий социальную и материальную поддержку мобилизованных и их семей. Среди них — кредитные каникулы, кредитная амнистия в случае гибели или получения инвалидности первой группы, сохранение рабочего места. Также на портале «Объясняем.рф» говорится, что жен мобилизованных, если есть дети до 14 лет, не могут без их согласия привлекать к ночной, сверхурочной работе, в выходные и праздничные дни или отправлять в командировку. В случае наличия детей до 18 лет супруги мобилизованных получают преимущественное право сохранить должность, если работодатель планирует сокращение.
«Известия» опросили все субъекты России, предоставляют ли они свои региональные меры поддержки семьям мобилизованных.
Так, в пресс-службе правительства Самарской области рассказали, что на каждую семью военнослужащего заполняется «социальный паспорт» (информация о необходимой конкретным членам семей помощи), на основании которого оказывается индивидуальная помощь и поддержка по всем направлениям. В регионе также мониторят потребности членов семей военнослужащих в трудоустройстве.
Расходы на детские сады и другие дошкольные учреждения для детей из семей мобилизованных или контрактников пообещали компенсировать в отдельных муниципалитетах Томской области. В Архангельской области — только на детсады. В обоих регионах школьникам из таких семей предоставят бесплатное горячее питание. Студентам, поступившим в вузы Архангельска, а также других городов, предоставят выплаты. Детей из семей мобилизованных в Архангельской области предлагается в приоритетном порядке направлять на отдых и оздоровление.
В ХМАО – Югре семьям участников СВО с детьми, поступающими в вузы, единовременно выплачивают по 100 тыс. рублей. Деньги положены всем семьям участников спецоперации, в том числе тем, у кого родственники умерли при исполнении воинских обязанностей. Членам семей, родителям погибших ветеранов боевых действий и контрактников, пропавших без вести, выплатят по 3 млн рублей в равных долях на каждого.
В Челябинской области семьям мобилизованных выплатят по 20 тыс. рублей на одного ребенка. Губернатор анонсировал работу специальной горячей линии для поддержки семей мобилизованных. В Марий Эл призванным по частичной мобилизации или одному из членов их семей единовременно выплатят 50 тыс. рублей. Всем мобилизованным жителям Красноярского края положено по 100 тыс. рублей — получить их сможет либо сам призванный, либо члены его семьи. Губернатор края поручил помочь семьям мобилизованных через органы местного самоуправления, службу соцзащиты, военно-патриотические объединения.
В случае ранения жителя Курской области, призванного по мобилизации, или добровольца батальона «Сейм» региональная выплата составит не более 500 тыс. рублей, а семьям погибших — 1 млн рублей из бюджета области.
В Иркутской области создан штаб по координации помощи семьям мобилизованных и военнослужащих. О дополнительных мерах в правительстве региона «Известиям» не сообщили.
В Орловской и Брянской областях региональные меры поддержки для семей на уровне соцзащиты не предусмотрены. Однако брянским военнослужащим-контрактникам ежемесячно выплачивают по 70 тыс. рублей. В случае смерти или гибели таких граждан при исполнении воинских обязанностей деньги выплачиваются за месяц, в котором погиб гражданин, в равных долях каждому члену семьи. Еще 2 млн рублей единовременно предоставляется в равных долях каждому члену семьи погибшего военнослужащего.
Мэр Москвы Сергей Собянин также утвердил 15 мер городской поддержки семей мобилизованных. Соцподдержка охватит не только детей, но также супругов и родителей. Всем членам семей мобилизованных предоставят единовременные выплаты, психологическую помощь, консультации по юридическим вопросам.
В случае гибели призванного на СВО москвича родственникам единовременно выплатят 3 млн рублей. Получить деньги могут супруги, родители или дети военнослужащего.
Бюджет или люди
Согласно указу президента, все мобилизованные приравниваются к статусу служащих в Вооруженных силах России по контракту, следовательно, они обладают всеми льготами и гарантиями военнослужащих, отметила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. Она подчеркнула, что субъекты избрали меры поддержки самостоятельно и есть регионы, которые могут содержать себя сами из получаемых налогов, а есть субъекты, которые не могут этого.
Важно понимать, что не бывает просто мобилизации людских ресурсов — она всегда сопровождается частичной мобилизацией экономики, заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Мобилизованные и их семьи попадают в достаточно напряженную ситуацию, сейчас это 300 тыс. человек, отметил он. Естественно, что нужно закрыть глаза на бюджет и помочь этим людям, констатировал он. Среднестатистическая семья в РФ — это 3,2 человека, и если одного из нее изымают, то вся семья попадает в психологически и финансово стрессовую ситуацию — в данном случае это где-то 1 млн человек, указал Георгий Остапкович.
— Сейчас сложно сказать, насколько затраты на помощь семьям мобилизуемых большие или маленькие, потому что у каждого региона свой бюджет. И у каждого региона будет, наверное, свой процент мобилизации, — предположил Георгий Остапкович.
Оба эксперта сошлись во мнении, что меры поддержки скажутся на бюджетах регионов, ведь в начале года они, скорее всего, не были вписаны в финансовый план субъектов.