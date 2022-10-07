С общей помощью: регионы вводят свои меры поддержки мобилизованных

Российские регионы запускают собственные программы поддержки семей мобилизованных граждан . В пресс-службах правительств субъектов «Известиям» заявили, что помощь будет включать дополнительные суммы семьям с детьми, субсидии на образование, детсады, а также выплаты родным погибших при исполнении воинских обязанностей. В отдельных регионах они достигают 2 млн рублей . Эксперты считают введенные субъектами меры своевременными, однако указывают, что далеко не каждый региональный бюджет может выдержать дополнительную нагрузку .

Выплаты всем

Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября. Всего должны призвать 300 тыс. человек, отмечал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. На федеральном уровне уже принят ряд мер, предполагающий социальную и материальную поддержку мобилизованных и их семей. Среди них — кредитные каникулы, кредитная амнистия в случае гибели или получения инвалидности первой группы, сохранение рабочего места . Также на портале «Объясняем.рф» говорится, что жен мобилизованных, если есть дети до 14 лет, не могут без их согласия привлекать к ночной, сверхурочной работе, в выходные и праздничные дни или отправлять в командировку. В случае наличия детей до 18 лет супруги мобилизованных получают преимущественное право сохранить должность, если работодатель планирует сокращение.

Региональная издержка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Известия» опросили все субъекты России, предоставляют ли они свои региональные меры поддержки семьям мобилизованных.

Так, в пресс-службе правительства Самарской области рассказали, что на каждую семью военнослужащего заполняется «социальный паспорт» (информация о необходимой конкретным членам семей помощи), на основании которого оказывается индивидуальная помощь и поддержка по всем направлениям. В регионе также мониторят потребности членов семей военнослужащих в трудоустройстве.

Расходы на детские сады и другие дошкольные учреждения для детей из семей мобилизованных или контрактников пообещали компенсировать в отдельных муниципалитетах Томской области . В Архангельской области — только на детсады. В обоих регионах школьникам из таких семей предоставят бесплатное горячее питание. Студентам, поступившим в вузы Архангельска, а также других городов, предоставят выплаты. Детей из семей мобилизованных в Архангельской области предлагается в приоритетном порядке направлять на отдых и оздоровление.

В ХМАО – Югре семьям участников СВО с детьми, поступающими в вузы, единовременно выплачивают по 100 тыс. рублей . Деньги положены всем семьям участников спецоперации, в том числе тем, у кого родственники умерли при исполнении воинских обязанностей. Членам семей, родителям погибших ветеранов боевых действий и контрактников, пропавших без вести, выплатят по 3 млн рублей в равных долях на каждого.

Региональная издержка2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В Челябинской области семьям мобилизованных выплатят по 20 тыс. рублей на одного ребенка . Губернатор анонсировал работу специальной горячей линии для поддержки семей мобилизованных. В Марий Эл призванным по частичной мобилизации или одному из членов их семей единовременно выплатят 50 тыс. рублей. Всем мобилизованным жителям Красноярского края положено по 100 тыс. рублей — получить их сможет либо сам призванный, либо члены его семьи. Губернатор края поручил помочь семьям мобилизованных через органы местного самоуправления, службу соцзащиты, военно-патриотические объединения.

В случае ранения жителя Курской области, призванного по мобилизации, или добровольца батальона «Сейм» региональная выплата составит не более 500 тыс. рублей, а семьям погибших — 1 млн рублей из бюджета области .

В Иркутской области создан штаб по координации помощи семьям мобилизованных и военнослужащих. О дополнительных мерах в правительстве региона «Известиям» не сообщили.

В Орловской и Брянской областях региональные меры поддержки для семей на уровне соцзащиты не предусмотрены. Однако брянским военнослужащим-контрактникам ежемесячно выплачивают по 70 тыс. рублей. В случае смерти или гибели таких граждан при исполнении воинских обязанностей деньги выплачиваются за месяц, в котором погиб гражданин, в равных долях каждому члену семьи. Еще 2 млн рублей единовременно предоставляется в равных долях каждому члену семьи погибшего военнослужащего.

Мэр Москвы Сергей Собянин также утвердил 15 мер городской поддержки семей мобилизованных . Соцподдержка охватит не только детей, но также супругов и родителей. Всем членам семей мобилизованных предоставят единовременные выплаты, психологическую помощь, консультации по юридическим вопросам.

В случае гибели призванного на СВО москвича родственникам единовременно выплатят 3 млн рублей . Получить деньги могут супруги, родители или дети военнослужащего.

Региональная издержка1 Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Бюджет или люди

Согласно указу президента, все мобилизованные приравниваются к статусу служащих в Вооруженных силах России по контракту, следовательно, они обладают всеми льготами и гарантиями военнослужащих , отметила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. Она подчеркнула, что субъекты избрали меры поддержки самостоятельно и есть регионы, которые могут содержать себя сами из получаемых налогов, а есть субъекты, которые не могут этого .

Важно понимать, что не бывает просто мобилизации людских ресурсов — она всегда сопровождается частичной мобилизацией экономики, заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Мобилизованные и их семьи попадают в достаточно напряженную ситуацию, сейчас это 300 тыс. человек, отметил он. Естественно, что нужно закрыть глаза на бюджет и помочь этим людям , констатировал он. Среднестатистическая семья в РФ — это 3,2 человека, и если одного из нее изымают, то вся семья попадает в психологически и финансово стрессовую ситуацию — в данном случае это где-то 1 млн человек, указал Георгий Остапкович.

— Сейчас сложно сказать, насколько затраты на помощь семьям мобилизуемых большие или маленькие, потому что у каждого региона свой бюджет. И у каждого региона будет, наверное, свой процент мобилизации , — предположил Георгий Остапкович.

Оба эксперта сошлись во мнении, что меры поддержки скажутся на бюджетах регионов, ведь в начале года они, скорее всего, не были вписаны в финансовый план субъектов.