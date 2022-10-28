Договор по душам: Путин назвал условия мира между Баку и Ереваном

Москва делает всё возможное для стабилизации отношений между Баку и Ереваном , но выйти на заключение мирного договора поможет только неукоснительное соблюдение сторонами соглашений , заключенных в предыдущие годы. Об этом Владимир Путин заявил 28 октября на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ . Нормализовать ситуацию удастся за счет делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования транспортных путей и решения гуманитарных вопросов, уверен глава государства.

Единственный путь

Владимир Путин пообщался с коллегами из ОДКБ по видеосвязи, находясь в Ново-Огарево. Внеочередное заседание глав государств, инициированное Ереваном, было посвящено ситуации на границе с Азербайджаном . В организации ранее отмечали, что на встрече будут обсуждаться меры по оказанию помощи Армении, а также результаты работы миссии ОДКБ, направленной в республику в середине сентября на фоне очередного обострения обстановки на границе. Большая часть сессии прошла в закрытом режиме. Исключением оказалось лишь небольшое вступительное слово российского лидера.

Начал он с общего исторического контекста. Россия, Азербайджан и Армения в недавнем прошлом были частью единого государства и Москва имеет огромное количество связей как с Ереваном, так и с Баку , отметил Владимир Путин. Поэтому Москва не может оставаться в стороне от противоречий между ними. РФ неизменно готова способствовать мирному разрешению ситуации и делает всё возможное для нормализации отношений между Армении и Азербайджана, подчеркнул он.

— Без сомнения, единственно возможным и реалистичным путем к миру может быть путь, который проложен через неукоснительное соблюдение сторонами всех положений известных совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана — сейчас не буду всё это перечислять. Именно за счет последовательного выполнения этих договоренностей на путях делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных вопросов можно добиться устойчивой нормализации отношений , — сказал российский лидер.

Договор по душам Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Найти решения этих вопросов будет непросто, предупредил Владимир Путин, но в дальнейшем это позволит «выйти и на заключение мирного договора» .

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов предположил в разговоре с «Известиями», что мирное соглашение Армении с Азербайджаном может быть подписано до конца года. «Здесь важна политическая воля, чтобы достигнутые договоренности были реализованы» , — сказал эксперт.

В заседании также приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Трехсторонние договоренности

Почти два года назад, 9 ноября 2020 года, президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении после обострения ситуации в Нагорном Карабахе согласовали совместное заявление , где договорились о прекращении всех боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Согласно договоренностям, Армения и Азербайджан обменялись пленными и телами погибших, Россия развернула вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора миротворческий контингент в количестве 1960 военнослужащих. Кроме того, Армения передала Азербайджану ряд районов: Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский.

Согласно документу, стороны также должны до 2023 года определить план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору , который будет обеспечивать связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Однако в августе 2022-го Никол Пашинян заявил об отсутствии утвержденного Ереваном, Москвой и Баку плана его строительства . В первом совместном заявлении стороны также призывали к разблокировке всех экономических и транспортных связей, гарантируя безопасность транспортного сообщения. Кроме того, допускалось строительство нового транспортного сообщения между Нахичеванской Автономной Республикой и западными районами Азербайджана.

Договор по душам Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Позднее, 11 января 2021 года, страны согласовали еще одно заявление . При этом для разблокировки транспортных и экономических связей стороны создали трехстороннюю рабочую группы под совместным председательством вице-премьеров азербайджанской и армянской республик, а также зампреда российского правительства.

Заключительное заявление, приуроченное к годовщине подписания первого соглашения, было принято 26 ноября 2021 года по итогам почти трехчасовых переговоров в Сочи . Тогда стороны условились «предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией при консультативном содействии РФ по запросу сторон».

Несмотря на наличие этих договоренностей, вооруженные столкновения между Ереваном и Баку фиксируют регулярно . Последнее обострение произошло в ночь на 13 сентября, когда азербайджанская армия нанесла удары по районам Армении, граничащим с Нагорным Карабахом. По предварительным оценкам, в боях погибло свыше 70 азербайджанских и более 130 армянских военнослужащих. Под обстрелом азербайджанских войск оказались позиции вблизи южных городов Варденис, Горис, Джермук и Сотк.

Новые переговоры

Прошедшее 28 октября заседание Совета ОДКБ состоялось в преддверии трехсторонних переговоров лидеров РФ, Азербайджана и Армении в Сочи 31 октября . Согласно официальному сообщению Кремля, они обсудят реализацию прошлых договоренностей. Также будут затронуты вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей и дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье. В Кремле добавили, что предусмотрены и отдельные беседы Владимира Путина с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым . Встреча состоится по инициативе российской стороны.

Договор по душам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Мы все ожидаем, что результаты этих переговоров будут продуктивными. Мы хотим пригласить обе стороны и помочь им сделать шаг навстречу друг другу . Надеемся, что переговоры будут продуктивными, — сказал «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев. — Быстро этот вопрос не может быть решен, потому что проблемы копились десятилетиями. Их нужно решать шаг за шагом, что мы и делаем, и результаты прошлых соглашений также видны . Сейчас самое главное, чтобы не было войны и люди не страдали, а народы договорились.