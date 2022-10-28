Держаться соседей: получится ли у Грузии помирить Азербайджан и Армению

На днях президент Азербайджана Ильхам Алиев приезжал с рабочим визитом в Грузию. Эта поездка стала первой за последние семь лет. Политик предложил создать единую платформу обсуждения между Баку, Тбилиси и Ереваном. Заявление азербайджанского лидера высоко оценила посол США в Грузии Келли Дегнан. Дипломат отметила, что Грузия могла бы сыграть позитивную роль в установлении отношений между Баку и Ереваном. Подробности — в материале «Известий».

США поддержали

«Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о перспективах консультаций между Грузией, Арменией и Азербайджаном в рамках усилий по мирному урегулированию конфликта между последними странами обнадеживает. Что касается роли Грузии в качестве посредника, то мы очень хорошо помним год назад, когда были предприняты определенные шаги после азербайджано-армянского конфликта и Грузия сыграла свою роль в освобождении военнопленных, Тбилиси успешно справился с ролью медиатора», — заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.

Речь идет о переговорах между Баку и Ереваном в прошлом году. Тогда Азербайджан освободил 15 армянских военнопленных в обмен на карту мин Агдамского района в Нагорном Карабахе, которую предоставил Ереван.

Американский дипломат отметила, что у трех стран большие перспективы для сотрудничества — в частности, взаимодействие в таких сферах, как экономика и энергетика. Комментарий Дегнан прозвучал в ответ на предложение президента Азербайджана Ильхама Алиева по созданию единой платформы обсуждения по линии – Баку – Тбилиси – Ереван.

«Сегодня у нас также есть возможность провести консультации между Азербайджаном, Арменией и Грузией. Если Армения будет готова, мы будем готовы начать этот формат уже сегодня», — заявил азербайджанский лидер во время визита в грузинскую столицу. В Тбилиси он прилетел сразу после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, посетившим торжественную церемонию открытия аэропорта в азербайджанском городе Зангилан.

Держаться соседей Визит азербайджанского лидера Ильхама Алиева в Грузию Фото: president.az

Ко встрече в Грузии было приковано особое внимание. Во-первых, это первый визит Алиева в Тбилиси за последние семь лет. Во-вторых, о его приезде не знала президент Саломе Зурабишвили. Скорее всего, это стало следствием ее натянутых отношений с партией «Грузинская мечта».

В правящей грузинской партии отметили, что у Алиева «были вопросы чрезвычайной важности». В частности, как пояснили в МИД страны, «это стабильность и мир в регионе».

Активное партнерство

Грузия граничит одновременно с Арменией и Азербайджаном, и, несмотря на постоянную напряженность между Ереваном и Баку, Тбилиси до 2020 года удавалось сохранить конструктивные отношения с обоими соседями. Для Армении в условиях закрытых сухопутных границ с Турцией и Азербайджаном Грузия, наряду с Ираном, обеспечивает окно во внешний мир: почти 70% внешней торговли страны идет через Грузию.

В разгар войны в Нагорном Карабахе Тбилиси ввел запрет на транзит военных грузов как в Азербайджан, так и в Армению, тем самым подчеркивая, что придерживается нейтралитета в отношениях с обоими государствами. Однако роль Азербайджана во внешней политике и экономике Грузии всё же более значительна.

Тбилиси давно сотрудничает с Баку как на двустороннем уровне, так и на международной арене. В частности, речь идет о взаимодействии в региональных проектах стратегического значения, таких как нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан, железная дорога Баку – Тбилиси — Карс, Южный газовый коридор. К тому же Баку входит в пятерку основных торговых партнеров Тбилиси.

«Мы подписали меморандум о взаимопонимании с Европой, и в течение следующих пяти лет Азербайджан планирует удвоить экспорт природного газа в Евросоюз. К 2027 году мы намерены поставлять почти 20 млрд куб. м природного газа (...) Планируем увеличить и экспорт нефти. Всё это мы обсудили с премьер-министром Грузии» , – сообщил Алиев.

Азербайджанский лидер также отметил, что стороны планируют увеличить грузооборот по железнодорожному маршруту Баку – Тбилиси – Карс.

Держаться соседей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Новый формат

Заявление о возможной посреднической роли Грузии Алиев сделал накануне трехсторонней встречи встречи с участием российского, азербайджанского и армянского лидеров. Владимир Путин пригласил Пашиняна и Алиева на эти переговоры в Россию. Дата и место встречи пока не уточняются.

Идея создать региональную платформу с участием Азербайджана, Армении и Грузии не нова. Так, еще в прошлом году Гарибашвили предлагал «Инициативу мирного соседства» — неформальный диалог с участием Еревана, Баку и Тбилиси, отмечая, что это не заменяет другие форматы сотрудничества.

Скорее всего, подразумевался проект, предложенный Анкарой, — «3+3», в который входили бы Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия и Турция. Однако Тбилиси категорически отказался от участия в этой платформе, в этой связи инициатива мирного соседства отошла в сторону.

Грузинский политолог Гела Васадзе в беседе с Caliber.Az отметил, сейчас есть три формата переговоров между Баку и Ереваном: первый — традиционный — с участием России и «незримым присутствием Турции», второй — при посредничестве ЕС, третий — при посредничестве США. Помимо этого, был формат, предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном. Однако французский лидер сделал скандальное заявление в эфире одного из местных телеканалов о том, что «Азербайджан развязал страшную войну» в Карабахе и «предпринял несколько нападений вдоль границы». После этого стало ясно, что Париж, представляющий посреднические усилия ЕС, не может быть медиатором. Вследствие этого Баку понадобился новый формат, с участием Тбилиси.

«Думаю, что именно из-за этого Алиев приехал в Грузию, это было его главной целью. В целом это формат прямых переговоров между Арменией и Азербайджаном, и Грузия, соответственно, предоставляет в этом случае площадку. А уже после заключения мирного договора официальный Тбилиси включается в общий процесс строительства региона. Я думаю, что это очень логично и правильно», — уверен политолог.

Держаться соседей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Васадзе предполагает, что РФ не нравятся такие инициативы.

«До этого Москва была против подписания мирного договора между Баку и Ереваном, сейчас она за его подписание, но с условием, что российский миротворческий контингент останется в Карабахе, причем всерьез и надолго. Скорее всего, Путин преследует именно эту цель, и это прекрасно понимают в Азербайджане. Власти Армении хотят его (мирный договор. — «Известия») подписать. Другое дело, что существует куча сопутствующих факторов, как внутренних, так и, прежде всего, внешних, которые мешают это сделать. Главный фактор — это Россия, которая очень ревностно относится к подписанию мирного договора без ее участия», — полагает специалист.

Российские интересы

Политолог Артур Атаев в разговоре с «Известиями» отмечает, что взаимодействие между Баку и Тбилиси было заложено еще при президентах Шеварнадзе и Алиеве-старшем.

— Проходят совместные учения, недавно завершились военно-стратегические маневры. Главный фактор, влияющий на сближение Тбилиси и Баку, — это экономическое сотрудничество. Нефтепроводы Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса — это те экономические рычаги, которые фактически формируют грузинскую экономическую составляющую в политике и положительно влияют на грузинский бюджет. То, что есть в экономике, обычно перерастает в политику, — полагает он.

По мнению специалиста, в данном случае формат, предложенный Алиевым, укладывается в уже существующую модель взаимодействия.

— Для Армении Грузия стала немного непонятным партнером в контексте карабахской войны. Азербайджан — более предпочтительный партнер для Грузии. Но в нынешних условиях чем больше переговорных процессов, тем лучше, как для Еревана, так и для Баку. Что касается позиции Москвы, то Россия заинтересована в глобальном урегулировании, на протяжении истории она отстаивала интересы закавказских народов перед Турцией и Персией, — подчеркнул эксперт.

Держаться соседей Акция в поддержку европейской интеграции Грузии в Тбилиси Фото: TASS/ZURAB KURTSIKIDZE

Грузия является центром протяжения американского внимания и ключевым партнером Запада на Южном Кавказе, отмечает в беседе с «Известиями» научный сотрудник ИНИОН РАН Лариса Алексанян.