«Они никуда не могут деться отсюда»

С началом специальной военной операции на Украине и вслед за объявлением в России частичной мобилизации Армения стала популярным направлением для десятков тысяч россиян. Одни приехали в эту страну всерьез и надолго, другие использовали ее как перевалочный пункт для дальнейшего переезда в третьи страны, кто-то прибыл сюда на время. При этом приток граждан РФ не привел к особому недовольству местного населения — как рассказали «Известиям» в российской дипмиссии, в отличие от ряда стран, включая соседнюю Грузию, в Армении к россиянам отнеслись дружелюбно «с теплотой, присущей братским народам» . И это несмотря на то, что приток наших соотечественников в Армению, подстегнув местную экономику, разогнал и рост цен.

Лучше сдать россиянам

Начало вечера в центре Еревана. В небольшом супермаркете SAS, где можно не только купить продукты, но и поменять валюту, на первый взгляд добрая половина посетителей — русские.

— Много нас тут стало? — интересуюсь у молодой кассирши.

— Очень , — не раздумывая, отвечает та.

— А не раздражает еще такое количество?

— Нет, — так же без раздумий чеканит девушка.

— А вас? — не унимаюсь я, обращаясь к армянскому мужчине в очереди, который в ответ лишь смеется и признается, что сам только что прилетел из России . И тут же достает из кармана паспорт гражданина РФ.

— Вот сейчас я летел, на русские лица пришлась примерно половина самолета, а в марте было 70–80% , — говорит Геворг.

Время раннего ужина. Проходим по улице Туманяна, где расположено много ресторанов со столиками на улице. Лица славянской наружности уже численно определенно перевешивают местных жителей. Если бы не характерные здания из туфа — вулканической пористой породы, из которой в Армении отстроено подавляющее большинство домов, — вполне может показаться, что мы в Сочи.

Причем и здесь, и везде по городу попадаются не только люди призывного возраста, но и вполне солидные мужчины за 50 в дорогих костюмах, молодые девушки, мамы и бабушки с детьми.

26-летние Иван и Сергей приехали в Ереван из Москвы пару недель назад. Решение о переезде было несколько спонтанным, и на сколько они тут задержатся, парни пока и сами не знают . Но говорят, что благодаря удаленной работе ресурсы оставаться в Армении долгое время имеются. На вопрос, были ли какие-то проявления недовольства большим количеством релокантов из России со стороны местных, Иван просто пожимает плечами, а его друг долго молчит, задумавшись.

— Ну разве что менял недавно деньги — всего 10 тыс. рублей. И человек, выдавая драмы, недовольно бросил: «Богатенькие вы там» , — только и вспоминает молодой человек.

Большая материальная обеспеченность перебравшихся в Ереван россиян — это, пожалуй, то, что чаще всего задевает армян. С началом релокации граждан РФ в Армению в интернете появилось немало историй, как местные, сдающие квартиры в Ереване, стали отказывать в аренде армянам из других городов, чтобы повыгоднее сдать свою недвижимость приезжим из России .

Уроженка Волгограда Елена, живущая в Армении уже больше 20 лет, рассказывает, что из-за «российского фактора» подскочила не только стоимость съема квартир (порой до $1 тыс. за средненькую однушку), но даже цены на ринопластику — с 400 тыс. драм в начале года они дошли до 900 тыс. к концу сентября .

— Конечно, русские начинают местных немножечко раздражать — у них не принято напиваться, например . Как-то шли по улице, и нам с спины прошипели «понаехавшие», но это большая редкость. И пока атмосфера дружелюбная , — рассказывает «Известиям» 42-летняя москвичка Анна.

Она переехала в Ереван 7 сентября с двумя детьми — дочкой-школьницей и 19-летним сыном. Этот переезд стал для нее самым продуманным в жизни. Прощупывать почву насчет жизни в Армении Анна начала еще в марте — тогда она стала искать работу в армянской компании (и в итоге нашла ее), летом съездила в Ереван с дочкой, чтобы найти квартиру и приглядеться к жизни в стране. В бытовом плане нет никаких проблем, говорит Анна: почти все армяне говорят по-русски, молодежь, если не знает его, прекрасно общается по-английски .

— Я нашла недавно лавку с веганской едой — и там девочка лет 20–25 говорит только по-английски, при этом, что забавно, у нее все продукты из «ВкусВилла», — отмечает собеседница «Известий». — В Ереване есть русские школы, и прибывшие русские даже создали сами в Ереване «Свободную школу» , у них уже пять первых классов и полностью заполнены все остальные, нашли для этого прекрасных учителей.

По-братски

Точное число россиян, переехавших в Армению с февраля, едва ли можно привести в силу ряда причин, говорят «Известиям» в посольстве России в Армении . Отчасти потому, что многие из тех, кто приехал сюда в конце зимы или начале весны, вернулись в Россию или поехали дальше в другие страны. Кроме того, еще до начала спецоперации Армения была — и по сей день остается — одним из наиболее популярных туристических направлений у наших граждан . По данным армянского министра экономики Вагана Керобяна, с января по август нынешнего года из более чем 1 млн прибывших в Армению туристов 45% пришлось на россиян.

— Каких-либо агрессивных проявлений по отношению к нашим гражданам, в том числе на этнической почве, посольством не фиксировалось . Следует отметить, что в отличие от ряда стран, включая соседнюю Грузию, в Армении к россиянам относились и продолжают относиться дружелюбно, с теплотой, присущей братским народам , — подчеркивают в дипмиссии.

В свою очередь, посол России в Армении Сергей Копыркин рассказал «Известиям», что изначально в Армении даже слишком радостно приветствовали переселение к ним россиян . В Ереване очень оперативно отреагировали на этот процесс — министерство экономики тут же создало горячую линию для релокантов. И, как отмечает посол, российской стороне даже пришлось аккуратно намекнуть армянским коллегам, что не стоит так активно переманивать российских айтишников .

— При СССР Армения была одной из ведущих республик в плане научного потенциала, по количеству инженерно-технических работников. Сейчас это всё очень сильно деградировало, поскольку заводы закрылись, очень многие люди уехали. Общий уровень населения упал, по оценкам самих же армян. И с приездом сюда молодой образованной категории россиян связывали определенные надежды, что это придаст импульс, — отметил дипломат.

К слову, надежды оправдались, причем не только благодаря айтишникам. Очень многие школы в Армении, где преподают русский язык, смогли закрыть свои вакансии русистов именно с приездом россиян, поскольку многие из переселенцев оказались профессиональными преподавателями, отметил Сергей Копыркин.

— Сейчас у них 15% экономический рост, но, как говорят экономисты, системных причин для этого нет , это следствие переезда россиян сюда и роста объема торговли на фоне санкций, — добавил посол.

Как долго российские граждане будут подогревать армянскую экономику, а вместе с ней и цены внутри Армении, пока сказать сложно. Москвичка Анна говорит, что большая часть ее знакомых, которым 40 с небольшим, планируют жить здесь долго и потому уже нашли или ищут работу. Кто-то — из тех, кто пообеспеченнее, — уже давно перебрался в США или Эмираты.

— У молодежи денег нет — они никуда не могут деться отсюда, и нет понимания, на сколько вся эта ситуация. Есть немало «потеряшек», которые считают, что они просто могут пересидеть в Армении несколько недель, — добавила Анна.