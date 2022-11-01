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В прогрессе переговоров: как встреча в Сочи приблизила Ереван и Баку к соглашению

Что содержит трехсторонние заявление лидеров РФ, Азербайджана и Армении и чего нет в документе
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Россия, Армения и Азербайджан продолжат сотрудничество, чтобы поставить точку в карабахском конфликте. Об этом Владимир Путин заявил 31 октября по итогам переговоров с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и армянским премьером Николом Пашиняном. Стороны согласовали совместное заявление, однако по некоторым вопросам договориться не удалось. По мнению опрошенных «Известиями» политиков и экспертов, сочинская встреча может стать хорошим подспорьем для урегулирования в регионе, но выполнение договоренностей во многом зависит от политической воли участников. В Сочи Владимир Путин также прокомментировал журналистам завершение мобилизации и будущее зерновой сделки.

Завершение конфликта

Владимир Путин встретился в Сочи с главой Азербайджана и премьером Армении, чтобы обсудить реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху 2020 и 2021 годов. Несмотря на напряженность в отношениях Еревана и Баку, политикам удалось достигнуть определенных договоренностей. По итогам встречи стороны согласовали совместное заявление, рассказал президент РФ.

Должен сказать откровенно, не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста. Тем не менее, я согласен с общей оценкой в том, что встреча была полезной, и это создает условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом, — заявил он.

При этом российский лидер подчеркнул, что в нормализации отношений Еревана и Баку заинтересованы все страны региона.

Как и договаривались, мы будем продолжать этот диалог и будем продолжать поиск тех решений, которые необходимы для того, чтобы поставить точку в этом так долго длящемся конфликте, — добавил Владимир Путин.

Во время общения с журналистами президент не стал уточнять, о чем не удалось договориться, назвав это «тонкими» вещами. По его словам, их не стоит выпячивать. Однако он еще раз отметил, что будущий мирный договор Армении и Азербайджана должен стать результатом компромисса между Баку и Ереваном.

Между тем пражские переговоры по Карабаху без участия России Владимир Путин назвал попыткой европейских коллег исключить РФ из международных форматов переговоров. Даже там, где она нужна.

— Но мы со своей стороны всегда приветствуем любые усилия, направленные на урегулирование. Поэтому, что касается того, как это коррелируется, — коррелируется вполне естественным образом, и мы поддерживаем все, что направлено на снижение противостояния и на урегулирование, — заявил президент РФ.

В совместном заявлении Нагорный Карабах прямо не упоминается. Однако в документе говорится, что стороны договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения. Также страны пообещали решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета и территориальной целостности в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией. Помимо этого, политики признали ключевой вклад российских миротворцев в обеспечение безопасности в регионе.

Как заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, урегулирование обстановки в регионе будет зависеть от политической воли сторон. Однако встречи российских, армянских и азербайджанских политиков должны в конечном счете помочь завершить конфликт, уверен депутат.

По словам директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, вряд ли стоит ожидать резкого улучшения обстановки в регионе. Официально стороны настроены прекратить конфликт, но периодически с обеих сторон звучат противоречивые заявления, пояснил «Известиям» эксперт.

Справка «Известий»

Согласно трехсторонним договоренностям 2020 и 2021 годов, Ереван и Баку согласились прекратить все боевые действия в Нагорном Карабахе. Армения передала Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Россия развернула вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора миротворческий контингент. Также стороны должны были до 2023 года определить план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, который будет обеспечивать связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Однако в августе 2022-го Никол Пашинян отметил, что плана до сих пор нет.

Несмотря на договоренности, стороны регулярно нарушают режим прекращения огня. Последнее крупное обострение между Баку и Ереваном произошло 13-14 сентября.

Ответные удары

Во время итоговой пресс-конференции президент РФ ответил и на другие актуальные вопросы. В частности, Владимир Путин подтвердил завершение мобилизации в России. При этом глава государства отметил, что проконсультируется с юристами на предмет того, нужно ли издавать специальный указ об этом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, добавил, что никаких проблем с пропуском через границу больше не будет.

От мобилизации президент перешел к оценке ситуации на Украине. Последние массированные удары по ее инфраструктуре — отчасти ответ за атаку на Черноморский флот, сообщил Владимир Путин. Однако он предупредил: «это не все, что мы могли бы сделать». Тем не менее, президент напомнил, что Москва готова к диалогу с Киевом.

Как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать? Ну мы подождем. Может быть, созреют какие-то необходимые условия. А наша добрая воля известна. Она никаким изменениям и сомнениям не подлежит, — подчеркнул глава РФ.

Помимо этого, президент прокомментировал недавние взрывы на «Северных потоках», назвав их очевидным терактом. В результате нападения было вырвано 40 м трубы, сообщил Владимир Путин. Некоторые говорят, что Россия сама взорвала трубопроводы, однако подобные заявления, по его словам, — бредятина и чушь.

Что же касается зерновой сделки, РФ приняла решение по приостановке соглашений из-за угроз для судов, которые проходили через гуманитарный коридор.

— Та безуспешная атака, которая была предпринята со стороны Украины по кораблям Черноморского флота, а надо отдать должное нашим морякам и поблагодарить их, конечно, за то, что они оказались на высоте положения, отразили все атаки, но эти беспилотники, и подводные, и воздушные беспилотники, они частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины. Таким образом, они создали угрозу и для наших кораблей, которые должны обеспечить безопасность вывоза зерна, и для гражданских судов, которые этим занимаются, — отметил Владимир Путин.

Президент РФ также заявил, что создание газового хаба в Турции — реалистичный проект. При этом, по его словам, со временем контракты через этот хаб будут заключены, в том числе и с европейскими странами.

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