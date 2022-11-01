В прогрессе переговоров: как встреча в Сочи приблизила Ереван и Баку к соглашению

Россия, Армения и Азербайджан продолжат сотрудничество, чтобы поставить точку в карабахском конфликте . Об этом Владимир Путин заявил 31 октября по итогам переговоров с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и армянским премьером Николом Пашиняном. Стороны согласовали совместное заявление, однако по некоторым вопросам договориться не удалось . По мнению опрошенных «Известиями» политиков и экспертов, сочинская встреча может стать хорошим подспорьем для урегулирования в регионе, но выполнение договоренностей во многом зависит от политической воли участников . В Сочи Владимир Путин также прокомментировал журналистам завершение мобилизации и будущее зерновой сделки .

Завершение конфликта

Владимир Путин встретился в Сочи с главой Азербайджана и премьером Армении, чтобы обсудить реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху 2020 и 2021 годов. Несмотря на напряженность в отношениях Еревана и Баку, политикам удалось достигнуть определенных договоренностей. По итогам встречи стороны согласовали совместное заявление , рассказал президент РФ.

— Должен сказать откровенно, не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста. Тем не менее, я согласен с общей оценкой в том, что встреча была полезной , и это создает условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом, — заявил он.

При этом российский лидер подчеркнул, что в нормализации отношений Еревана и Баку заинтересованы все страны региона.

— Как и договаривались, мы будем продолжать этот диалог и будем продолжать поиск тех решений, которые необходимы для того, чтобы поставить точку в этом так долго длящемся конфликте , — добавил Владимир Путин.

Во время общения с журналистами президент не стал уточнять, о чем не удалось договориться, назвав это «тонкими» вещами. По его словам, их не стоит выпячивать. Однако он еще раз отметил, что будущий мирный договор Армении и Азербайджана должен стать результатом компромисса между Баку и Ереваном.

Между тем пражские переговоры по Карабаху без участия России Владимир Путин назвал попыткой европейских коллег исключить РФ из международных форматов переговоров. Даже там, где она нужна.

— Но мы со своей стороны всегда приветствуем любые усилия, направленные на урегулирование. Поэтому, что касается того, как это коррелируется, — коррелируется вполне естественным образом, и мы поддерживаем все, что направлено на снижение противостояния и на урегулирование, — заявил президент РФ.

В совместном заявлении Нагорный Карабах прямо не упоминается. Однако в документе говорится, что стороны договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения. Также страны пообещали решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета и территориальной целостности в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией . Помимо этого, политики признали ключевой вклад российских миротворцев в обеспечение безопасности в регионе.

Как заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, урегулирование обстановки в регионе будет зависеть от политической воли сторон. Однако встречи российских, армянских и азербайджанских политиков должны в конечном счете помочь завершить конфликт , уверен депутат.



По словам директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, вряд ли стоит ожидать резкого улучшения обстановки в регионе. Официально стороны настроены прекратить конфликт, но периодически с обеих сторон звучат противоречивые заявления , пояснил «Известиям» эксперт.

Справка «Известий» Согласно трехсторонним договоренностям 2020 и 2021 годов, Ереван и Баку согласились прекратить все боевые действия в Нагорном Карабахе. Армения передала Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Россия развернула вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора миротворческий контингент. Также стороны должны были до 2023 года определить план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, который будет обеспечивать связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Однако в августе 2022-го Никол Пашинян отметил, что плана до сих пор нет. Несмотря на договоренности, стороны регулярно нарушают режим прекращения огня. Последнее крупное обострение между Баку и Ереваном произошло 13-14 сентября.

Ответные удары

Во время итоговой пресс-конференции президент РФ ответил и на другие актуальные вопросы. В частности, Владимир Путин подтвердил завершение мобилизации в России . При этом глава государства отметил, что проконсультируется с юристами на предмет того, нужно ли издавать специальный указ об этом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, добавил, что никаких проблем с пропуском через границу больше не будет.

От мобилизации президент перешел к оценке ситуации на Украине. Последние массированные удары по ее инфраструктуре — отчасти ответ за атаку на Черноморский флот , сообщил Владимир Путин. Однако он предупредил: «это не все, что мы могли бы сделать». Тем не менее, президент напомнил, что Москва готова к диалогу с Киевом.

— Как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать? Ну мы подождем. Может быть, созреют какие-то необходимые условия. А наша добрая воля известна . Она никаким изменениям и сомнениям не подлежит, — подчеркнул глава РФ.

Помимо этого, президент прокомментировал недавние взрывы на «Северных потоках», назвав их очевидным терактом. В результате нападения было вырвано 40 м трубы, сообщил Владимир Путин. Некоторые говорят, что Россия сама взорвала трубопроводы, однако подобные заявления, по его словам, — бредятина и чушь.

Что же касается зерновой сделки, РФ приняла решение по приостановке соглашений из-за угроз для судов, которые проходили через гуманитарный коридор.

— Та безуспешная атака, которая была предпринята со стороны Украины по кораблям Черноморского флота, а надо отдать должное нашим морякам и поблагодарить их, конечно, за то, что они оказались на высоте положения, отразили все атаки, но эти беспилотники, и подводные, и воздушные беспилотники, они частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины. Таким образом, они создали угрозу и для наших кораблей, которые должны обеспечить безопасность вывоза зерна, и для гражданских судов, которые этим занимаются , — отметил Владимир Путин.

Президент РФ также заявил, что создание газового хаба в Турции — реалистичный проект. При этом, по его словам, со временем контракты через этот хаб будут заключены, в том числе и с европейскими странами.