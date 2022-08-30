На два фронта: Азербайджан и Армения хотят договориться о мирном соглашении в ЕС

30 августа в Москву прилетят вице-премьеры Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов, связанных с делимитацией и безопасностью границ. На следующий день в Брюсселе встретятся президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян. Если в российской столице делегации двух стран обсудят технические договоренности, то в столице ЕС станет ясно, готовы ли Баку и Ереван подписать мирный договор. Насколько это возможно и вытеснит ли Брюссель Москву с позиции главного миротворца между странами — разбирались «Известия».

С помощью ЕС

«В конце этого месяца в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля состоится встреча лидеров Азербайджана и Армении. Азербайджанская сторона надеется, что на этой встрече будет согласовано создание рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией», — заявил помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев.

Он добавил, что Баку и Анкара «могут стать хорошими партнерами для Еревана», отметив при этом, что Азербайджан видит «колебания» Еревана относительно этого процесса. В армянской столице от комментариев по вопросу будущей нормализации отношений воздержались, пообещав по итогам переговоров «распространить сообщение с всеобъемлющей информацией по обсуждаемым темам».

На два фронта_5 Председатель Совета ЕС Шарль Мишель на встрече с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в Брюсселе. 14 декабря 2021 года Фото: REUTERS

Этот саммит с участием Алиева и Пашиняна в Брюсселе станет уже третьим. В прошлый раз аналогичные переговоры прошли 22 мая. Тогда стороны обсудили подготовку по урегулированию отношений между Азербайджаном и Арменией и вопросы, касающиеся Карабаха, а также договорились запустить работу армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ.

Заседание двух комиссий по делимитации и безопасности границы пройдет в Москве 30 августа. Делегации представят Мгер Григорян и Шахин Мустафаев. Ранее они встречались 24 мая. Трехсторонние договоренности были достигнуты при посредничестве Москвы 9 ноября 2020 года, однако в последнее время Азербайджан и Армения стремятся продолжить переговоры на европейской площадке при посредничестве Шарля Мишеля.

Претензии к Москве

Встреча пройдет на фоне нового обострения в армяно-азербайджанском конфликте. В начале августа Баку провел в районе высоты Сарыбаба в Нагорном Карабахе операцию «Возмездие».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждает, что эта военная кампания стала ответом «на вооруженную провокацию армянской стороны», в результате которой погиб азербайджанский солдат. В свою очередь, армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что находящиеся в регионе российские миротворцы «должны действовать», иначе «их нахождение там вызывает ряд вопросов».

На два фронта_2 Участники акции в поддержку России и в благодарность российским миротворцам у здания посольства РФ в Ереване Фото: РИА Новости/Арам Нарсесян

Несмотря на этот резкий выпад в адрес Москвы, в Ереване заверили, что ценят российские шаги, направленные на установление мира в регионе Южного Кавказа, регулярные «доверительные контакты» руководства двух стран помогают «координировать позиции по ключевым региональным и международным проблемам». Отдельную благодарность МИД Армении по случаю 25-летия подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с РФ выразил «за особую роль российских миротворцев, направленную на обеспечение условий для восстановления мирной и достойной жизни народа Нагорного Карабаха».

В российском МИДе в ответ отметили, что «настроены и дальше с позиции ключевого союзника помогать Еревану в укреплении обороноспособности и погранбезопасности, нормализации связей с соседями», добавив, что миротворческий контингент РФ остается «ключевым фактором обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе».

При этом и у Еревана, и у Баку накопились претензии к Москве. Так, премьер Никол Пашинян в послании к армянам по случаю 32-летия принятия Декларации о независимости страны отметил, что «независимость — это крепкие союзнические отношения, но союзники не всегда являются только вашими союзниками, но и союзниками тех, кто против вас», имея в виду отношения России и Азербайджана.

Баку, в свою очередь, недоволен пробуксовкой в выполнении договоренностей, заключенных в ноябре 2020-го. В частности, речь идет о четвертом пункте соглашения, согласно которому одновременно с размещением российских миротворцев в зоне конфликта ее должны покинуть армянские вооруженные формирования. Однако это до сих пор не произошло.

На два фронта_1 Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, вопросы у Баку вызывают процессы демаркации и делимитации, а также открытия Зангезурского коридора. В Армении опасаются, что Баку будет разговаривать с Ереваном на языке ультиматумов, выдвигая два главных требования — подписание мирного договора и полное разоружение карабахской армии.

В свою очередь, западные страны заинтересованы в таком разрешении конфликта, чтобы после ноября 2025 года по истечении пятилетнего мандата российские миротворцы покинули Карабах.

Промахи Минской группы ОБСЕ

Что касается Минской группы (МГ) ОБСЕ, она свою миссию по решению конфликта мирным путем провалила , считает азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

«Она была неэффективным инструментом. Ни один вопрос в рамках МГ не решился, включая гуманитарные вопросы. Она даже не смогла осуществить обмен заложниками «всех на всех». Азербайджанская сторона поднимала эти вопросы, но международные посредники вяло реагировали и бездействовали. Поэтому восстанавливать эту полумертвую структуру сегодня нет надобности. Историческая роль МГ заключалась в том, чтобы не допустить новый вооруженный конфликт на протяжении четверти века. Это единственное, что она смогла сделать, но это сомнительное достижение, потому что всё равно вопрос решился военным путем» , — отметил эксперт.

На два фронта_3 Транспорт вооруженных сил Армении, захваченный армией Азербайджана во время военного конфликта в Нагорном Карабахе Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Турецкий политолог Сенер Доган полагает, что нормализация отношений Еревана с Баку впоследствии означает налаживание контактов с Анкарой.

— Пашинян рассматривает это как важный шаг к открытию своей страны для Запада, а также как возможность залечить раны после поражения в войне. Начало нормальной экономической деятельности пойдет на пользу странам, но особенно Армении, которая получит значительный приток инвестиций. Это даст новый импульс армянской экономике. Важно то, что Баку стремится заключить всеобъемлющий мирный договор с Ереваном и начать новую эру в отношениях с соседней страной. Многие в Анкаре уверены, что нормализация должна одновременно идти по линии Турция – Армения и Ереван – Баку. Страны хотят согласия Москвы, но они не готовы к тому, чтобы она контролировала и оказывала влияние на переговоры, — рассказал специалист.

Гонка между Россией и Западом

Нынешняя ситуация сложная, отметил в беседе с «Известиями» политический обозреватель ИАЦ VERELQ Айк Халатян.

— Сейчас есть два конкурирующих между собой переговорных процесса. Первый — под эгидой Брюсселя, который также поддерживают США, второй — под эгидой Москвы. Президент Алиев фактически устроил гонку между Россией и Западом: кто первым поможет ему заполучить признание со стороны Армении Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. У России такой подход: она предлагает провести делимитацию, разблокировку коммуникаций, но при этом оставить вопрос статуса Нагорного Карабаха на будущее, рассчитывая, что это позволит ей иметь рычаг давления на обе стороны, но в большей степени на Азербайджан. Вопрос статуса Карабаха — последний серьезный рычаг у Москвы для давления на Баку. Это хорошо понимают азербайджанские власти, поэтому хотят, учитывая победу в войне 2020 года, закрыть эту тему сейчас и добиться от Армении подписания мирного соглашения и признания Карабаха в составе Азербайджана, — пояснил специалист.

Он добавил, что в МИДе РФ на одном из недавних брифингов заявляли, что встреча двух лидеров должна пройти в Москве. Однако ее перенесли в Брюссель.

На два фронта_4 Военнослужащий у вертолета Ми-8АМТШ-В на территории российской авиационной базы Южного военного округа на аэродроме Эребуни Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Это говорит о том, что Азербайджан, который в течение последних нескольких месяцев активно демонстрирует, что ему ближе переговорный процесс под эгидой Брюсселя, совместно с Западом смогли добиться от Армении участия в этой встрече в столице ЕС. Пока никакого мирного соглашения не будет, но вопрос в том, будет ли дан старт формированию процесса рабочей группы, которая начнет готовить этот документ. Во многом это зависит от того, готовы ли власти Армении пренебречь мнением Москвы и отдать предпочтение брюссельскому формату. Ряд прозападных политических сил в Армении, тесно связанных с властями, уже продвигает в общественное сознание мысль о том, что следует как можно быстрее заключить соглашения с Азербайджаном и Турцией, намекая, что даже за счет Карабаха. По их мнению, это поможет отделаться от России, — рассказал политолог.

По его мнению, даже в случае продвижения нынешнего процесса под эгидой Москвы Россия может добиться того, что ее «попросят уйти из региона».

— Если мирное урегулирование, которое продвигает РФ, будет происходить исключительно за счет интересов ее союзника, это будет неоднозначно воспринято в армянском обществе. К тому же действующие власти делают всё, чтобы всю ответственность из-за поражения в карабахской войне, а также за те уступки, которые придется сделать Еревану, были возложены именно на Москву, — пояснил Халатян.

Процесс нормализации на Южном Кавказе сложный и долгий, отметил в разговоре с «Известиями» доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков.

— Его определяют многие исторические и геополитические расхождения в регионе под активным влиянием внешних акторов. Очевидно, что воссоздание отношений в регионе и в целом изменение регионального взаимодействия во многом продиктовано результатами боевых действий, а также активной позицией Москвы, выступающей за создание инклюзивной системы безопасности и расширение поля мира и безопасности на Южном Кавказе. Вероятность легкого и быстрого заключения мирного соглашения в регионе достаточно невелика, — отметил политолог.

На два фронта_6 Сапер Азербайджанского национального агентства по разминированию территории Азербайджана (АНАМА) во время демонстрации работы по разминированию в Физулинском районе Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

По его словам, несмотря на существенное расхождение в позициях, этот путь начат и продолжается.