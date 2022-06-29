Дороги и товарищи: Баку и Ереван почти согласовали трассу через Сюник

Россия помогла Армении и Азербайджану договориться по поводу автомобильной трассы в Зангезурском коридоре, согласовать остается лишь небольшой участок в 6 км . Об этом «Известиям» заявил высокопоставленный осведомленный источник. По его словам, российский «‎Автодор‎» поможет завершить согласование маршрута, задержка связана с горным рельефом местности . На остальных 40 км трассы будут задействовать старые советские дороги. Источник отметил: Ереван ускорил согласование проекта, после того как Баку задумался о строительстве трассы не через Армению, а через Иран . Опрошенные «Известиями‎»‎ политики и эксперты считают, что главная причина задержки с открытием коридора — отсутствие доверия между двумя сторонами и разность прочтения текстов трехсторонних соглашений.

Маршрут согласован

Переговоры по разблокировке транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией идут на уровне вице-премьеров трех стран (плюс Россия), последняя их встреча состоялась 3 июня.

Под разблокировкой подразумевается строительство транспортного коридора вдоль южной границы Армении с Ираном в Сюникской области . Он соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной областью. В Баку коридор называют Зангезурским (Сюникская область Армении для азербайджанцев — Зангезур) .

На встрече с главой МИД РФ 24 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил: на треке разблокировки коммуникаций Баку и Ереван продвинулись больше всего ‎.

Как заявил высокопоставленный источник «‎Известий»‎, несмотря на «довольно резкие политические высказывания с обеих сторон, между Баку и Ереваном при посредничестве Москвы выстроен конструктивный диалог по транспортному коридору‎» ‎.

Дороги и товарищи1 Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов (слева направо) во время пресс-конференции по итогам российско-азербайджанских переговоров в здании МИД Азербайджана, 24 июня 2022 года Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

— Азербайджан и Армения уже давно договорились по железнодорожному коридору в Нахичевань, еще осенью прошлого года. По автомобильной трассе в Ереване взяли длинную паузу. Но на последней встрече вице-премьеров 3 июня смогли согласовать маршрут будущей трассы за исключением отсутствующего участка в 6 км. Там горы, и российский «‎‎Автодор» направляет туда экспертов, чтобы они предложили простое инженерное решение , — пояснил источник.

Трасса пройдет вдоль реки Аракс с армянской стороны. На остальном участке, по словам собеседника, будут задействованы старые советские дороги , которые до 1992 года связывали Нахичевань с Зангеланским районом Азербайджана через армянскую территорию. Они сохранились практически на всей линии будущего коридора, остается только участок на границе Нахичеванской области и Армении, пояснил источник.

Трасса под давлением

Собеседник «Известий» уточнил: армянская сторона ускорила переговорный процесс, после того как Баку в марте этого года подписал меморандум с Тегераном о намерении сделать дорогу из Восточно-Зангезурского экономического района Азербайджана до Нахичевани по иранской территории.

— Несмотря на то, что этот вариант обошелся бы реально дороже, чем автомобильная связка через Армению, Ильхам Алиев был готов к этому, если Никол Пашинян продолжит затягивать процесс, — добавил источник «‎Известий»‎.

Глава комитета ГД по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников заявил «‎Известиям», что договоренности Баку и Еревана по разблокировке транспортных узлов ждали давно, «хорошо, что они договорились‎»‎.

— Это был один из самых проблемных вопросов в двусторонней повестке. Благодаря российскому и европейскому посредничеству они (Азербайджан и Армения) могут идти в правильном направлении в дальнейшем исполнении трехстороннего соглашения от ноября 2020 года , — резюмировал депутат.

В мае 2021 года Азербайджан завершил строительство ж/д ветки Джульфа – Ордубад, которая примыкает к армянской границе со стороны Нахичевани. Армения в марте 2022-го выделила средства для проведения геодезических работ на строительство своей части железной дороги Ерасх – Джульфа – Ордубад – Мегри – Горадиз.

Дороги и товарищи2 Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко

Протяженность армянского участка железной дороги составит 45 км, уточнил позднее вице-премьер страны Мгер Григорян. Ереван направит на эти цели $200 млн. Общая же длина ж/д путей из Нахичевани до основной части Азербайджана составит порядка 340 км.

Руководитель центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов в беседе с «‎Известиями»‎ заявил, что точные сроки запуска трассы неизвестны, всё зависит от того, где она будет проходить.

— Азербайджан на своей территории уже построил более 100 км ж/д и автомобильных дорог, осталось 60 км, чтобы достроить до границы с Арменией, — отметил эксперт.

Подробностей об автомобильной трассе до последнего времени не было. «Известия» обратились за комментариями в МИД Азербайджана и Армении. В пресс-службе компании «‎Автодор»‎ в ответ на запрос «Известий‎»‎ сообщили, что «‎информации по этому проекту нет»‎.

Неугодный термин

27 июня прошла первая трехсторонняя встреча глав МИДов и министров транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана. На ней турецкий министр Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает идею открытия Зангезурского коридора .

Министры трех стран приняли Бакинскую декларацию, где обсудили, как использовать будущие маршруты. Хотя точных сроков их запуска до сих пор нет.

Дороги и товарищи Фото: РИА Новости/Михаил Голенков



В Ереване отказываются использовать сам термин «Зангезурский коридор»‎. В Армении обращаются к другим терминам: Сюникский или Мегринский коридор . В начале июня премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Зангезурский коридор — «это красная линия для нас, поскольку в нашем регионе, согласно трехстороннему заявлению, у нас есть один коридор, и это Лачинский коридор, который связывает Нагорный Карабах с Арменией».

Пленные отдельно, дорога отдельно

Ереван со своей стороны выполнил все требования рабочей группы вице-премьеров по вопросам коммуникаций и делимитации, заявил «‎Известиям»‎ посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян.

— Азербайджанская сторона говорит одно во время встречи, а публично ее президент и глава МИДа говорят то, что никак не соответствует договоренностям , достигнутым в Сочи, Брюсселе и Москве. Премьер Пашинян отметил, что по многим вопросам пока, к сожалению, прогресса нет, но надеемся, что по вопросам коммуникаций будет прогресс, — отметил дипломат.

Он задался вопросом: если обе стороны работают над процессом мирного урегулирования, «‎почему до сих пор в азербайджанских тюрьмах, по их данным, сидит 38 армянских военнопленных?»‎

— По заявлению от 9 ноября 2020 года стороны взяли ответственность, что передадут всех военнопленных. Армения передала, а Баку до сих пор держит их. Вот так одно влияет на другое, — заключил политик.

Армянский политолог Грант Микаэлян считает, что главная проблема в разблокировке коммуникаций — не позиция Еревана, а тот факт, что Турция и Азербайджан закрыли свои границы с Арменией.

Дороги и товарищи3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Ничто не мешает сегодня Баку объявить, что он открывает границы и снимает все запреты для армянских граждан по въезду в Азербайджан, чтобы можно было как минимум людям проезжать, торговать и так далее . И я гарантирую, что Армения сделает то же самое. Более того, Ереван со своей стороны эти границы даже и не закрывал по факту. Поэтому эти заявления о коридоре нужны для создания новой геополитической реальности на территории Сюникской области и чтобы получить к коридору что-то еще, — пояснил эксперт в беседе с «Известиями‎»‎.

Позиция Армении, уточнил он, — за открытие коммуникаций, но против коридора, который не будет напрямую подчиняться и контролироваться армянскими силами.

— Дороги, о которых идет речь, они уже существуют, их можно уже запустить. Ничто не мешает сделать это сегодня. Вопрос просто в том, что Азербайджан хочет это увязать в рамках какого-то большого пакета, где получит дополнительные преимущества и дополнительное продвижение , — отметил политолог.

Как пояснил «‎Известиям» ‎депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков, будущая автотрасса должна «действовать в особом режиме, у нее должны быть свои условия безопасности, без таможенных препон‎» ‎.

— Вопрос в том, что Зангезурский коридор должен объединять две части одного государства, точно так же как через Литву для связи с Калининградской областью действуют ж/д и автодорога в особом режиме. В трехстороннем договоре сказано, что безопасность на будущей трассе будут обеспечивать российские пограничники, Ереван же говорит, что нет, там будут свои правила. Посмотрим, к чему это приведет, — отметил парламентарий.

По словам политолога Гранта Микаэляна, вопрос коммуникаций удастся урегулировать, только если рассматривать его не как геополитический, а с чисто прагматической точки зрения.