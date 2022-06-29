Дороги и товарищи: Баку и Ереван почти согласовали трассу через Сюник
Россия помогла Армении и Азербайджану договориться по поводу автомобильной трассы в Зангезурском коридоре, согласовать остается лишь небольшой участок в 6 км. Об этом «Известиям» заявил высокопоставленный осведомленный источник. По его словам, российский «Автодор» поможет завершить согласование маршрута, задержка связана с горным рельефом местности. На остальных 40 км трассы будут задействовать старые советские дороги. Источник отметил: Ереван ускорил согласование проекта, после того как Баку задумался о строительстве трассы не через Армению, а через Иран. Опрошенные «Известиями» политики и эксперты считают, что главная причина задержки с открытием коридора — отсутствие доверия между двумя сторонами и разность прочтения текстов трехсторонних соглашений.
Маршрут согласован
Переговоры по разблокировке транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией идут на уровне вице-премьеров трех стран (плюс Россия), последняя их встреча состоялась 3 июня.
Под разблокировкой подразумевается строительство транспортного коридора вдоль южной границы Армении с Ираном в Сюникской области. Он соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной областью. В Баку коридор называют Зангезурским (Сюникская область Армении для азербайджанцев — Зангезур).
На встрече с главой МИД РФ 24 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил: на треке разблокировки коммуникаций Баку и Ереван продвинулись больше всего.
Как заявил высокопоставленный источник «Известий», несмотря на «довольно резкие политические высказывания с обеих сторон, между Баку и Ереваном при посредничестве Москвы выстроен конструктивный диалог по транспортному коридору».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов (слева направо) во время пресс-конференции по итогам российско-азербайджанских переговоров в здании МИД Азербайджана, 24 июня 2022 года
— Азербайджан и Армения уже давно договорились по железнодорожному коридору в Нахичевань, еще осенью прошлого года. По автомобильной трассе в Ереване взяли длинную паузу. Но на последней встрече вице-премьеров 3 июня смогли согласовать маршрут будущей трассы за исключением отсутствующего участка в 6 км. Там горы, и российский «Автодор» направляет туда экспертов, чтобы они предложили простое инженерное решение, — пояснил источник.
Трасса пройдет вдоль реки Аракс с армянской стороны. На остальном участке, по словам собеседника, будут задействованы старые советские дороги, которые до 1992 года связывали Нахичевань с Зангеланским районом Азербайджана через армянскую территорию. Они сохранились практически на всей линии будущего коридора, остается только участок на границе Нахичеванской области и Армении, пояснил источник.
Трасса под давлением
Собеседник «Известий» уточнил: армянская сторона ускорила переговорный процесс, после того как Баку в марте этого года подписал меморандум с Тегераном о намерении сделать дорогу из Восточно-Зангезурского экономического района Азербайджана до Нахичевани по иранской территории.
— Несмотря на то, что этот вариант обошелся бы реально дороже, чем автомобильная связка через Армению, Ильхам Алиев был готов к этому, если Никол Пашинян продолжит затягивать процесс, — добавил источник «Известий».
Глава комитета ГД по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников заявил «Известиям», что договоренности Баку и Еревана по разблокировке транспортных узлов ждали давно, «хорошо, что они договорились».
— Это был один из самых проблемных вопросов в двусторонней повестке. Благодаря российскому и европейскому посредничеству они (Азербайджан и Армения) могут идти в правильном направлении в дальнейшем исполнении трехстороннего соглашения от ноября 2020 года, — резюмировал депутат.
В мае 2021 года Азербайджан завершил строительство ж/д ветки Джульфа – Ордубад, которая примыкает к армянской границе со стороны Нахичевани. Армения в марте 2022-го выделила средства для проведения геодезических работ на строительство своей части железной дороги Ерасх – Джульфа – Ордубад – Мегри – Горадиз.
Протяженность армянского участка железной дороги составит 45 км, уточнил позднее вице-премьер страны Мгер Григорян. Ереван направит на эти цели $200 млн. Общая же длина ж/д путей из Нахичевани до основной части Азербайджана составит порядка 340 км.
Руководитель центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов в беседе с «Известиями» заявил, что точные сроки запуска трассы неизвестны, всё зависит от того, где она будет проходить.
— Азербайджан на своей территории уже построил более 100 км ж/д и автомобильных дорог, осталось 60 км, чтобы достроить до границы с Арменией, — отметил эксперт.
Подробностей об автомобильной трассе до последнего времени не было. «Известия» обратились за комментариями в МИД Азербайджана и Армении. В пресс-службе компании «Автодор» в ответ на запрос «Известий» сообщили, что «информации по этому проекту нет».
Неугодный термин
27 июня прошла первая трехсторонняя встреча глав МИДов и министров транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана. На ней турецкий министр Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает идею открытия Зангезурского коридора.
Министры трех стран приняли Бакинскую декларацию, где обсудили, как использовать будущие маршруты. Хотя точных сроков их запуска до сих пор нет.
В Ереване отказываются использовать сам термин «Зангезурский коридор». В Армении обращаются к другим терминам: Сюникский или Мегринский коридор. В начале июня премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Зангезурский коридор — «это красная линия для нас, поскольку в нашем регионе, согласно трехстороннему заявлению, у нас есть один коридор, и это Лачинский коридор, который связывает Нагорный Карабах с Арменией».
Пленные отдельно, дорога отдельно
Ереван со своей стороны выполнил все требования рабочей группы вице-премьеров по вопросам коммуникаций и делимитации, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян.
— Азербайджанская сторона говорит одно во время встречи, а публично ее президент и глава МИДа говорят то, что никак не соответствует договоренностям, достигнутым в Сочи, Брюсселе и Москве. Премьер Пашинян отметил, что по многим вопросам пока, к сожалению, прогресса нет, но надеемся, что по вопросам коммуникаций будет прогресс, — отметил дипломат.
Он задался вопросом: если обе стороны работают над процессом мирного урегулирования, «почему до сих пор в азербайджанских тюрьмах, по их данным, сидит 38 армянских военнопленных?»
— По заявлению от 9 ноября 2020 года стороны взяли ответственность, что передадут всех военнопленных. Армения передала, а Баку до сих пор держит их. Вот так одно влияет на другое, — заключил политик.
Армянский политолог Грант Микаэлян считает, что главная проблема в разблокировке коммуникаций — не позиция Еревана, а тот факт, что Турция и Азербайджан закрыли свои границы с Арменией.
— Ничто не мешает сегодня Баку объявить, что он открывает границы и снимает все запреты для армянских граждан по въезду в Азербайджан, чтобы можно было как минимум людям проезжать, торговать и так далее. И я гарантирую, что Армения сделает то же самое. Более того, Ереван со своей стороны эти границы даже и не закрывал по факту. Поэтому эти заявления о коридоре нужны для создания новой геополитической реальности на территории Сюникской области и чтобы получить к коридору что-то еще, — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».
Позиция Армении, уточнил он, — за открытие коммуникаций, но против коридора, который не будет напрямую подчиняться и контролироваться армянскими силами.
— Дороги, о которых идет речь, они уже существуют, их можно уже запустить. Ничто не мешает сделать это сегодня. Вопрос просто в том, что Азербайджан хочет это увязать в рамках какого-то большого пакета, где получит дополнительные преимущества и дополнительное продвижение, — отметил политолог.
Как пояснил «Известиям» депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков, будущая автотрасса должна «действовать в особом режиме, у нее должны быть свои условия безопасности, без таможенных препон».
— Вопрос в том, что Зангезурский коридор должен объединять две части одного государства, точно так же как через Литву для связи с Калининградской областью действуют ж/д и автодорога в особом режиме. В трехстороннем договоре сказано, что безопасность на будущей трассе будут обеспечивать российские пограничники, Ереван же говорит, что нет, там будут свои правила. Посмотрим, к чему это приведет, — отметил парламентарий.
По словам политолога Гранта Микаэляна, вопрос коммуникаций удастся урегулировать, только если рассматривать его не как геополитический, а с чисто прагматической точки зрения.