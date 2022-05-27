Откуда не ждали: США захотели стать посредниками в Нагорном Карабахе

США решили помочь Баку и Еревану достичь компромисса в вопросе определения государственной границы. В настоящее время Азербайджан и Армения всё активнее пытаются наладить отношения и выйти на мирный договор. До этого интерес Вашингтона к региону вспыхивал преимущественно во время избирательных кампаний. Почему американцы захотели стать посредниками в урегулировании конфликта именно сейчас — разбирались «Известия».

Услуги из Вашингтона

« Госсекретарь Энтони Блинкен провел беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и предложил помощь США в усилиях по делимитации и демаркации границы, а также призвал к прогрессу в развитии региональных транспортных и коммуникационных связей. Он подчеркнул важность продолжения двустороннего диалога для решения проблем на Южном Кавказе и подтвердил поддержку со стороны США переговоров между президентом Алиевым и премьер-министром Пашиняном при посредничестве Европейского союза », — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Помимо этого в документе также подчеркивается важность нормализации отношений между Ереваном и Анкарой «для обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе».

Как раз перед этим, 24 мая, на общей границе встретились вице-премьеры Армении и Азербайджана Мгер Григорян и Шахин Мустафаев, который, кстати, родился и учился в Армении, хорошо знает язык и историю соседнего государства. Они обсудили вопросы работы комиссий по делимитации. В частности, речь идет об организационных и процедурных вопросах совместной деятельности комиссий по делимитации.

Откуда не ждали Глава Европейского совета Шарль Мишель (в центре), премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) на встрече в Брюсселе Фото: TASS/EPA/STEPHANIE LECOCQ

За два дня до этого в Брюсселе прошли переговоры армянского премьера Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. За последние полгода это уже третья их встреча. Выступивший в качестве посредника председатель Евросовета Шарль Мишель, подчеркнул необходимость учитывать интересы жителей Карабаха.

К слову, переговоры с Баку проходят на фоне протестов, не утихающих в Ереване последний месяц. Тысячи армян пытаются вынудить власти объявить досрочные выборы. Лидеры протестных акций — бывшие президенты страны — Серж Саргсян и Роберт Кочарян, сформировавшие в парламенте коалицию из политических сил «Честь имею» и «Армения».

Месяц назад Пашинян заявил о необходимости «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и подписать соглашение о мире с Азербайджаном. В армянском МИДе добавили, что собираются признать границы, которые предусматривает соглашение об СНГ 1991 года, подчеркнув, что это вовсе не означает прекращения поддержки борьбы армян в Нагорном Карабахе за свои права.

Оппозиция обвинила власти в предательстве национальных интересов: намерении сдать Нагорный Карабах Азербайджану и наладить отношения с Анкарой, переступив через память о геноциде армян в Османской империи.

Попытки урегулирования

Последний раз США пытались выступить посредником между Баку и Ереваном осенью 2020 года — в самый разгар боевых действий в Нагорном Карабахе — тогда стороны согласовали режим прекращения огня. Однако тут же его сорвали. Американцы обещали навести порядок в регионе, но им мало кто верил.

Заинтересованность Вашингтона в тот момент была связана с предвыборной кампанией в США — занимавший пост президента Дональд Трамп стремился заполучить голоса многочисленной армянской диаспоры в колеблющихся штатах, поэтому обещал помочь в урегулировании конфликта. Однако дальше заявлений дело не шло.

Откуда не ждали Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Единственный раз активная инициатива по урегулированию в Нагорном Карабахе исходила от Вашингтона в начале 2000-х: американцы предложили план обмена территориями: вернуть семь районов вокруг Карабаха Азербайджану, Баку также получил бы Мегринский коридор, Армения, в свою очередь, — НКР и Лачинский коридор. Но стороны на это не пошли: для азербайджанцев это бы означало потерю НКР, для армян — потерю участка на границе с Ираном, которая связывала страну с внешним миром.

Впрочем, многие эксперты тогда объясняли заинтересованность Вашингтона не столько желанием примирить страны, сколько стремлением обезопасить собственные инвестиции в кавказский нефтегазовый сектор.

Нюансы переговорного процесса

После 24 февраля 2022 года на фоне обострения российско-американских отношений Южный Кавказ приобрел стратегическое значение во внешней политике США, отмечает в беседе с «Известиями» востоковед, кандидат политических наук Лариса Алексанян.

— Дело в том, что американские власти активизировали политику вытеснения России с постсоветского пространства, в первую очередь из Южного Кавказа, так как близость этого региона к Северному Кавказу придает ему ключевое значение в жизненно важных интересах РФ, определяющих национальную безопасность страны. В данной ситуации Вашингтон рассматривает Южный Кавказ как инструмент для ослабления Москвы в целом. США претендуют на реализацию такого сценария, при котором российские миротворцы в краткосрочной перспективе покинут Нагорный Карабах, ведь военное присутствие России в конфликтной зоне усиливает ее позиции как в Азербайджане, так и в регионе в целом , — пояснила эксперт.

По мнению политолога, именно этим объясняется и заинтересованность Белого дома в скорейшем установлении армяно-турецких отношений.

— Цель американских властей заключается в усилении влияния Турции в регионе за счет российских позиций и в конечном счете в выводе военной базы России из Армении. Пока сложно сказать, насколько возможна реализация американских планов на Южном Кавказе, так как Россия, как доминирующая сила в регионе, активно работает над установлением мира и стабильности, при этом путем реализации такого сценария, который бы позволил сохранить и усилить свое влияние в Армении и Азербайджане, а также обеспечить безопасность 100 тыс. армян, проживающих в Нагорном Карабахе , — уверена специалист.

Откуда не ждали Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Эту позицию разделяет и доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков.

— США предлагают посреднические инициативы для реализации собственных планов по распространению, как они считают, управляемого хауса. Практически все инициативы Вашингтона по урегулированию конфликтов заканчивались негативно для тех сторон, которые были вовлечены в этот самый конфликт. США действуют неискренне, не понимая те сложные процессы, которые проходят на Южном Кавказе, опираясь на собственные интересы, а не на интересы конфликтующих сторон. Так, например, США признали геноцид армян только во время конфликта между Азербайджаном и Арменией, в то время как Россия сделала это практически сразу после распада Советского Союза и причем абсолютно искренне , — пояснил политолог в разговоре с «Известиями».

Директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елена Панина, в свою очередь, подчеркивает, что в начале совместной работы комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границы есть важные нюансы. Об этом эксперт рассказывает в своем Telegram-канале.

« Дело в том, что решение об этом появилось после встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе, которая обозначила определенную посредническую миссию председателя Совета ЕС Шарля Мишеля, хотя в такой роли выступает и Москва. Поэтому складывается ощущение, что Баку и Ереван «играют» на различных политических площадках, перестраховывая друг друга. Некоторые эксперты полагают, что такой подход усиливает позиции одной из сторон. Называют в этой связи Баку, хотя Ереван может ссылаться на существующие в ЕС примеры обеспечения прав этнических меньшинств, например албанцев в Северной Македонии или венгров в Румынии. Неслучайно главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов по очереди созванивались со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и, как сообщала Москва, «обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе» », — обращает внимание политолог.

Откуда не ждали Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

По ее словам, в настоящее время основной вопрос в том, какие географические карты будут использовать стороны. « Понятно, что необходимо руководствоваться картами советского периода. Для Еревана это может быть карта, обозначенная в законе «Об административно-территориальном делении Республики Армения» от 2010 года. Но в республике есть и такие, которые призывают отталкиваться от карт чуть ли не эпохи Тиграна Великого или в крайнем случае времен Закавказской федерации, согласно которым «Армении принадлежат горные районы, которые были переданы Азербайджану» », — полагает Панина.