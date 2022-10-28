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Путь на заметку: как будет развиваться транспортный коридор «Север — Юг»

И какие еще темы подняли во второй день работы Евразийского форума в Баку
Фото: ТАСС/Евгений Разумный
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Россия предложила Азербайджану и Ирану создать единого логистического оператора для западного маршрута транспортного коридора «Север–Юг». Наша страна рассчитывает удвоить поток грузов по этому пути к 2030 году. Эта тема стала одной из основных во второй день XV Веронского Евразийского форума в Баку. Также участники обсудили функционирование финансового сектора в свете современных вызовов, развитие транспорта и инфраструктуры, цифровизацию и освоение территорий. В центре внимания был также переход на новые промышленные уклады экономики Большой Евразии. Важным стал и вопрос развития новых транспортных маршрутов в кооперации, направленной на созидание, а не разрушение. С какими предложениями выступили участники форума — в репортаже «Известий».

На логистические рельсы

Тему укрепления логистической кооперации поднял на форуме первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. По его словам, Россия предложила Азербайджану и Ирану создать единого логистического оператора для западного маршрута транспортного коридора «Север–Юг». Оператор обеспечит сквозной перевозочный сервис и высокий уровень логистических услуг. В качестве примера Андрей Белоусов привел оператора «ОТЛК», созданного РЖД совместно с железными дорогами Казахстана и Белоруссии.

Россия предлагает рассмотреть возможность запуска такого сервиса с учетом того, что оператор будет также выполнять экспедиторские функции — контрактовать услуги перевозок, перевалки в морских портах, заниматься таможенным и иным сопровождением перевозки, — сказал он.

Путь на заметку:
Форум
Фото: ТАСС/Ведомости

Объем грузов из РФ по коридору «Север – Юг» к 2030 году должен вырасти вдвое и составить 32 млн т, при этом основную перспективу российская сторона видит в западном маршруте, проходящем через Азербайджан, отметил Андрей Белоусов.

Он добавил, что целью должно стать обеспечение к 2030 году провозной мощности западного маршрута коридора «Север – Юг» всеми грузами с нынешних 9 млн т до уровня не менее чем 15 млн т грузов. Эти цифры достижимы, отметил первый вице-премьер: за девять этого года внешнеторговые перевозки между Россией и Азербайджаном железнодорожным транспортом составили 5,4 млн т, что на 57% выше уровня аналогичного периода годом ранее.

Транспортный коридор «Север-Юг» — это часть соглашения между Россией, Индией и Ираном, которое было подписано еще в 2003 году, напомнил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Планировалось, что такой трансконтинентальный транспортный коридор соединит скандинавские страны, СНГ, Восточную Европу, Иран, Индию, Пакистан и государства Персидского залива. При этом будет обеспечено непрерывное продвижение с едиными тарифами на перевозку грузов в бесперевалочном варианте. Время же нахождения в пути грузов сокращается в полтора-два раза, добавил он.

То, что сейчас предлагает Россия — создать единого оператора для западного маршрута «Север-Юг» — значительно упростит и ускорит движение грузов между странами, облегчит прохождение таможни, создаст все условия для развития торговли между государствами, — сказал эксперт.

И понятно, что в очередной раз РФ переориентирует потоки экспорта, замещая ЕС и развивая взаимную торговлю с ближайшими соседями по СНГ и странами Ближнего Востока, добавил Артем Деев.

Путь на заметку:
Контейнеры
Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

С тем, что создание единого логистического оператора — это необходимый шаг, в том числе для наращивания экспорта из России по новым маршрутам, согласен и частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

— Если в странах Европы такая транспортная маршрутизация давно отработана, то по другим направлениям нужны инструменты, которые оптимизируют все процессы. Ведь логистика грузов, особенно в международном масштабе, — это сложный механизм. Есть границы, таможня, есть разные юридические несоответствия (в разных государствах свои законы и требования), и все это способно сильно ограничивать потоки экспорта, как бы ни хотелось их увеличивать, — считает он.

РЖД со своей стороны планирует выделить до 2025-2026 годов около 11 млрд рублей на развитие железнодорожных подходов со стороны России к границе Азербайджана, заявил журналистам первый замглавы РЖД Вадим Михайлов в кулуарах форума.

Судьбы мира

Во второй день форума был также затронут вопрос перехода на торговлю в национальных валютах. Как заявил Андрей Белоусов, это в том числе будет способствовать и развитию международного транспортного коридора «Север — Юг».

У нас сегодня расчеты с Республикой Азербайджан на 65% по-прежнему происходят в долларах и евро, но у нас ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты не являются партнерами в наших взаимосоглашениях, поэтому, конечно, переход в расчетах на национальную валюту полностью соответствует интересам развития наших двух стран. И, в общем-то, является одним из ключевых условий для дальнейшего развития этого транспортного коридора, — отметил он.

Путь на заметку:
Рубль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

О том, что долларовые модели теряют свою актуальность, а санкции губительно влияют на международную торговлю, говорил и генеральный директор CIFAL Groupe Жиль Реми.

Санкции ставят под вопрос все правила международной торговли. И доверие просто разрушается. Сегодня мы вернулись к закону джунглей. Мы уже говорим не о торговле, а о конфискации активов других государств. Потребуются десятилетия, чтобы вернуть доверие к международной системе. И доллар больше не может быть международной валютой. На наших глазах рождается новый многополярный мир, — отметил он.

В более широком плане участники форума говорили о деградации международных отношений, месте человека в современном мире и заботе о его благополучии, реалистичности климатической повестки и нарождающейся новой социально-экономической модели развития, ее несовместимости с волюнтаризмом и безответственностью в международных делах.

По словам президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, формирующаяся новая экономическая система в мире будет включать в итоге два основных полюса.

— Скорее всего, будет формироваться два ключевых центра силы. Один — англосаксонский и евроатлантический, второй — будем считать, евразийский, в центре которого будет все-таки экономика Китая, — сказал он.

По словам главы РСПП, в нынешних условиях также важно делать ставку на регионализацию. В том числе надо внедрять собственные платежно-расчетные системы.

— Как выстроить новую финансовую систему — это сложный процесс. Доллар теряет свое доверие во многих странах. Новая модель экономики должна строиться на принципах деглобализации. В приоритете – локальные экономики, — отметил он.

Путь на заметку:
Форум
Фото: ТАСС/Ведомости

Участники форума призвали все страны мира к диалогу, а не к конфронтации. Об этом сказано в резолюции, которую по итогам мероприятия огласил итальянский профессор, президент некоммерческой ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико.

— Широкому равноправному инклюзивному международному сотрудничеству нет альтернативы, — отметил он. — Большую роль в этом играет экономическая дипломатия. В таком сотрудничестве в равной степени нуждаются все страны, все регионы планеты. Призываем все страны, все народы, которые дорожат общим будущим, объединить усилия в налаживании широкого равноправного инклюзивного международного сотрудничества. Диалог, а не конфронтация, развитие, а не регресс.

По словам Антонио Фаллико, в качестве высшей ценности международного общения человечество утвердило максиму pacta sunt servanda — договоры должны исполняться.

— Неукоснительное следование этой максиме, обязательное выполнение заключенных контрактов, святость данного слова создают ситуацию правовой определенности, уважительного отношения друг к другу, взаимного доверия. Без них, без неприкосновенности частной собственности, защиты принципов открытой рыночной экономики невозможны ни долгосрочные экономические проекты, ни нормальное предпринимательство, ни планирование обычной человеческой жизни, — отметил Антонио Фаллико.

Он добавил, что проведение Веронского Евразийского экономического форума в Баку — только первый шаг. Город был выбран не случайно — он находится в самом сердце Евразии и по своей культуре, традициям, истории и политической географии расположен одновременно и в Азии, и в Европе. Позже саммиты организуют и в других центрах региона, пообещал идеолог форума.

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