Поверка на дорогах: власти хотят ввести контроль за агрегаторами перевозок
После теракта на Крымском мосту в Ространснадзоре выступили за введение госконтроля за агрегаторами грузоперевозок. Фактически в ведомстве поддержали предложение «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) возложить ответственность за проверку владельцев фур, логистических компаний, экспедиторов и других участников рынка на площадки, позволяющие заказчикам и исполнителям найти друг друга. Сейчас же такие ресурсы, как Ati.su, «Атракс» и другие, позволяют всем желающим размещать предложения под вымышленными именами без указания контактных данных и ОГРН, отметили эксперты.
Контрольная работа
«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась в правительство с предложением обязать агрегаторов грузоперевозок проверять контрагентов: владельцев фур, экспедиторов, грузоотправителей. Как сказано в письме организации в кабмин («Известия» ознакомились с документом), для этого потребуется внести поправки в Правила перевозок грузов автомобильным транспортом, а также в Правила транспортно-экспедиционной деятельности. В качестве санкции за нарушение можно использовать внесудебную блокировку сайта, отмечено в обращении.
В ОПИ сообщили, что специалисты организации изучили самые востребованные агрегаторы грузоперевозок: Ati.su, «Атракс», «Монополия.Онлайн», «Умная логистика», Logist.Pro, СargoMart и другие. Выяснилось, что ресурсы позволяют людям размещать свои предложения под вымышленными именами, контактными данными, без указания адреса и государственного регистрационного номера компании (ОГРН). Площадки же не идентифицируют контрагентов и не проверяют достоверность размещаемой информации. То есть агрегаторы даже минимально не контролируют своих участников, пояснили общественники в письме в кабмин. В результате эти площадки могут использовать не только добросовестные поставщики, но и перевозчики контрабанды, контрафакта и фальсификата, злоумышленники, сказано в обращении.
В Ространснадзоре «Известиям» сказали, что считают нужным внести в регулирование поправки, которые позволят ввести госконтроль за агрегаторами. В службе отметили: сейчас ведомство не наделено такими полномочиями. Сами агрегаторы не перевозят грузы на транспорте, площадки используют как интернет-сервисы для заказа услуги. При этом действующее законодательство никак не регулирует их работу.
В правительстве сообщили, что письмо общественников поступило в кабмин. В Минпромторге документ еще не получили, в Минтрансе не ответили на запрос «Известий».
8 октября на Крымском мосту взорвалась фура, которая перевозила груз со взрывчаткой, исполнитель нашел заказ на его транспортировку на площадке Ati.su. Именно на этом ресурсе водитель Махир Юсубов принял заказ от экспедитора «ТЭК-34». Директор электронной биржи Святослав Вильде подтвердил «Известиям» эту информацию.
Он подчеркнул: площадка не может отследить, кто конкретно заказал экспедитору «ТЭК-34» заняться опасным грузом, — эта сделка проходила за пределами агрегатора. Эксперт добавил, что в 2021 и 2022 годах эта компания вела обычную деятельность.
— Мы получаем безналичный платеж с расчетного счета этой организации. Это свидетельствует о том, что она ведет хозяйственную деятельность, — рассказал Святослав Вильде. — Плюс на площадке есть отзывы контрагентов о работе с этой компанией.
Эксперт подчеркнул, что заказчики проходят модерацию в системе биржи и это отображается в их карточках на сайте.
Святослав Вильде уверен, что предложения ОПИ сложно осуществить: площадки могут проверять только своих участников, но контролировать, как и откуда компании получают заказы со стороны, узнать невозможно.
Директор и владелец «ТЭК-34» Олег Антипов отказался от комментариев. Он сослался на то, что распространяемая информация может помешать следственным действиям.
Время — деньги
Проблема передачи заказов на грузоперевозки через цифровые сервисы или агрегаторы хорошо известна на рынке, с ней в основном сталкиваются компании, работающие по России, сказали «Известиям» в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). В случае с маршрутами за рубеж эти сложности встречаются гораздо реже.
— Законодательно работа таких площадок не урегулирована, при этом она схожа с деятельностью интернет-магазинов. Ресурсы просто аккумулируют информацию заказчиков транспортных услуг и автоперевозчиков. Подать заявку на отправку груза на таком агрегаторе может практически любое лицо, — отметили в ассоциации. — На основании отзывов формируют рейтинги заказчиков и перевозчиков. Конечно, большое количество положительных отзывов привлекает к себе внимание. Компаниям с более высоким рейтингом охотнее отдают заказы. Но этот рейтинг, как показали события субботы, вполне может быть неактуальным из-за отсутствия серьезных проверок.
Особенность транспортной логистики — скорость совершения сделки, ведь товар всем нужно доставить как можно быстрее, поэтому тратить несколько дней на должную осмотрительность невозможно, уверен глава практики судебной защиты московской коллегии адвокатов «Арбат» Юрий Нетреба. Такие проверки могут сойти на нет из-за отсутствия времени, уверен он.
Впрочем, в сервисе «Умная логистика» каждый участник перед подключением к системе проходит проверку юристов и службы безопасности, рассказала «Известиям» директор компании по развитию бизнеса Ольга Бабаева. С компаниями заключают договор об оказании услуг, поэтому в систему не могут попасть непроверенные лица, объяснила топ-менеджер. Но она уточнила, что эта платформа — не агрегатор, а закрытая экосистема, где ведут учет перевозок прямые владельцы грузов и реальные транспортные компании, а не ищут заказы и исполнителей.
В пресс-службе «С2Б Групп» (управляет системой LogistPro) сказали «Известиям», что их ресурс — тоже система закрытого типа, где на авторизованных аккаунтах работают грузоотправители, с которыми компания подписывает договоры. А подключаемые транспортные компании проходят модерацию как самой системой, так и грузоотправителями, с которыми они намерены сотрудничать.
Представители других площадок оперативно не ответили на запрос «Известий».