Поверка на дорогах: власти хотят ввести контроль за агрегаторами перевозок

После теракта на Крымском мосту в Ространснадзоре выступили за введение госконтроля за агрегаторами грузоперевозок . Фактически в ведомстве поддержали предложение «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) возложить ответственность за проверку владельцев фур, логистических компаний, экспедиторов и других участников рынка на площадки, позволяющие заказчикам и исполнителям найти друг друга. Сейчас же такие ресурсы, как Ati.su, «Атракс» и другие, позволяют всем желающим размещать предложения под вымышленными именами без указания контактных данных и ОГРН, отметили эксперты.

Контрольная работа

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась в правительство с предложением обязать агрегаторов грузоперевозок проверять контрагентов: владельцев фур, экспедиторов, грузоотправителей . Как сказано в письме организации в кабмин («Известия» ознакомились с документом), для этого потребуется внести поправки в Правила перевозок грузов автомобильным транспортом, а также в Правила транспортно-экспедиционной деятельности. В качестве санкции за нарушение можно использовать внесудебную блокировку сайта , отмечено в обращении.

В ОПИ сообщили, что специалисты организации изучили самые востребованные агрегаторы грузоперевозок: Ati.su, «Атракс», «Монополия.Онлайн», «Умная логистика», Logist.Pro, СargoMart и другие. Выяснилось, что ресурсы позволяют людям размещать свои предложения под вымышленными именами, контактными данными, без указания адреса и государственного регистрационного номера компании (ОГРН). Площадки же не идентифицируют контрагентов и не проверяют достоверность размещаемой информации. То есть агрегаторы даже минимально не контролируют своих участников, пояснили общественники в письме в кабмин. В результате эти площадки могут использовать не только добросовестные поставщики, но и перевозчики контрабанды, контрафакта и фальсификата, злоумышленники , сказано в обращении.

Грузный взгляд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Джано Геловани

В Ространснадзоре «Известиям» сказали, что считают нужным внести в регулирование поправки, которые позволят ввести госконтроль за агрегаторами . В службе отметили: сейчас ведомство не наделено такими полномочиями. Сами агрегаторы не перевозят грузы на транспорте, площадки используют как интернет-сервисы для заказа услуги. При этом действующее законодательство никак не регулирует их работу.

В правительстве сообщили, что письмо общественников поступило в кабмин . В Минпромторге документ еще не получили, в Минтрансе не ответили на запрос «Известий».

8 октября на Крымском мосту взорвалась фура, которая перевозила груз со взрывчаткой, исполнитель нашел заказ на его транспортировку на площадке Ati.su . Именно на этом ресурсе водитель Махир Юсубов принял заказ от экспедитора «ТЭК-34». Директор электронной биржи Святослав Вильде подтвердил «Известиям» эту информацию.

Он подчеркнул: площадка не может отследить, кто конкретно заказал экспедитору «ТЭК-34» заняться опасным грузом, — эта сделка проходила за пределами агрегатора . Эксперт добавил, что в 2021 и 2022 годах эта компания вела обычную деятельность.

— Мы получаем безналичный платеж с расчетного счета этой организации. Это свидетельствует о том, что она ведет хозяйственную деятельность, — рассказал Святослав Вильде. — Плюс на площадке есть отзывы контрагентов о работе с этой компанией.

Эксперт подчеркнул, что заказчики проходят модерацию в системе биржи и это отображается в их карточках на сайте.

Святослав Вильде уверен, что предложения ОПИ сложно осуществить: площадки могут проверять только своих участников, но контролировать, как и откуда компании получают заказы со стороны, узнать невозможно .

Директор и владелец «ТЭК-34» Олег Антипов отказался от комментариев. Он сослался на то, что распространяемая информация может помешать следственным действиям.

Время — деньги

Проблема передачи заказов на грузоперевозки через цифровые сервисы или агрегаторы хорошо известна на рынке, с ней в основном сталкиваются компании, работающие по России , сказали «Известиям» в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). В случае с маршрутами за рубеж эти сложности встречаются гораздо реже .

— Законодательно работа таких площадок не урегулирована, при этом она схожа с деятельностью интернет-магазинов. Ресурсы просто аккумулируют информацию заказчиков транспортных услуг и автоперевозчиков. Подать заявку на отправку груза на таком агрегаторе может практически любое лицо, — отметили в ассоциации. — На основании отзывов формируют рейтинги заказчиков и перевозчиков . Конечно, большое количество положительных отзывов привлекает к себе внимание. Компаниям с более высоким рейтингом охотнее отдают заказы. Но этот рейтинг, как показали события субботы, вполне может быть неактуальным из-за отсутствия серьезных проверок .

Грузный взгляд Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Особенность транспортной логистики — скорость совершения сделки, ведь товар всем нужно доставить как можно быстрее, поэтому тратить несколько дней на должную осмотрительность невозможно , уверен глава практики судебной защиты московской коллегии адвокатов «Арбат» Юрий Нетреба. Такие проверки могут сойти на нет из-за отсутствия времени , уверен он.

Впрочем, в сервисе «Умная логистика» каждый участник перед подключением к системе проходит проверку юристов и службы безопасности , рассказала «Известиям» директор компании по развитию бизнеса Ольга Бабаева. С компаниями заключают договор об оказании услуг, поэтому в систему не могут попасть непроверенные лица, объяснила топ-менеджер. Но она уточнила, что эта платформа — не агрегатор, а закрытая экосистема, где ведут учет перевозок прямые владельцы грузов и реальные транспортные компании, а не ищут заказы и исполнителей.

В пресс-службе «С2Б Групп» (управляет системой LogistPro) сказали «Известиям», что их ресурс — тоже система закрытого типа, где на авторизованных аккаунтах работают грузоотправители, с которыми компания подписывает договоры. А подключаемые транспортные компании проходят модерацию как самой системой, так и грузоотправителями, с которыми они намерены сотрудничать .

Представители других площадок оперативно не ответили на запрос «Известий».