Порядок в очереди: попасть на машине на Крымский мост можно за 20 минут

Легковое автомобильное движение по Крымскому мосту 10 октября полностью налажено. Несмотря на обязательный досмотр каждой машины, время ожидания проезда занимает меньше 15–20 минут. Путь на полуостров на пароме пока более длительный, очередь из фур растянулась на километры. Их движение по мосту планируют разрешить 16 октября. На полное восстановление поврежденных конструкций потребуется до полутора месяцев, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, эти же сроки озвучили в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина. Эксперты предварительно оценивают стоимость восстановительных работ от 200 млн до 500 млн рублей.

По воде и над водой

На третий день после взрыва на Крымском мосту подъезды к нему со стороны Таманского полуострова стали заметно свободнее. Ожидание в очереди для легкового транспорта составляет 15–20 минут, а общий путь, с учетом скорости движения по мосту, занимает полтора часа. Еще вчера на это пришлось бы потратить от четырех до шести часов, особенно в тот момент, когда движение было реверсивным, по одной полосе. На въезде дежурят сотрудники ГИБДД — проводят обязательный досмотр каждого автомобиля.

— Нам тоже не хочется задерживать граждан, создавать неудобство. Но всё делается для их же безопасности. Слава богу, что получилось так быстро справиться со всеми неприятностями, — рассказывает один из сотрудников ГИБДД.

В сторону материка тоже можно увидеть небольшие пробки из легкового транспорта.

Сложнее воспользоваться паромами, которые перевозят грузовики. Они отправляются из порта «Кавказ». Очередь к нему начала собираться уже в день ЧП и в течение 10 октября растянулась на 10–15 км. В основном в ней фуры, которые пока не пускают на мост.

Въезд на территорию порта охраняют сотрудники ГИБДД, которые внимательно проверяют все въезжающие автомобили. Очередь движется медленно.

— Я стою здесь с пяти утра, — рассказал «Известиям» водитель Сергей Шуляк. — Несколько машин пустили, но сейчас тишина.

Порядок в очереди Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Самое тяжелое, что мы не можем отойти перекусить, так как в любой момент могут пустить движение, — посетовал в разговоре с «Известиями» один из водителей.

Тем не менее в ближайшем придорожном кафе многолюдно. Зайдя туда, корреспонденты «Известий» попытались выяснить, возможно ли привезти полевую кухню водителям фур.

— Конечно, мы привезем им еды, сухпайки, но чуть позже, — сообщил один из представителей кубанских волонтеров. — У нас два автобуса детей, которые должны отправиться на паром в ближайшее время, поэтому всё внимание мы пока уделили им.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что интенсивность работы паромной переправы будет увеличена 11 октября. «Сейчас работают два парома. <...> И завтра с утра присоединится еще один паром. Это даст возможность перевозить 160–180 фур», — рассказал Аксенов телеканалу «Россия 1».

По его данным, сейчас на стоянке в Керченском аэропорту скопилось порядка 500 фур, еще порядка 300 находятся на различных стоянках по Крыму.

Работы по восстановлению

На поврежденном участке моста активно идут работы по восстановлению. Еще накануне на уцелевшей автомобильной нитке наладили освещение, нанесли новую разметку и починили барьерное ограждение. Ремонт идет круглосуточно, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

— Работаем оперативно в штабном режиме. Поезда идут по одному пути, автомобили едут в обе стороны — для их эффективного и быстрого досмотра развертываются дополнительные силы. Также работают паромы, есть и сухопутный путь через новые российские территории для доставки грузов, — сообщили в аппарате вице-премьера.

Порядок в очереди Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В конце недели начнутся поставки металлоконструкций из Тюмени, Воронежа и Кургана, Минтранс и ГИБДД обеспечат оперативность поставок грузов, добавили там. Сейчас на объекте работают порядка 150 человек.

«Ведется разработка плана графика по демонтажу поврежденных конструкций. Он будет готов в течение трех дней. К этому времени подтягиваются дополнительные трудовые ресурсы, плавучие краны и другая необходимая техника» , — сообщил Марат Хуснуллин на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 10 октября.

В Кремле положительно оценивают действия МЧС, спецслужб и ведомств, задействованных для ликвидации последствий взрыва на Крымском мосту. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, все инстанции сработали так, как были должны — эффективно и аккуратно.



От недель до месяцев

Работы по восстановлению Крымского моста могут быть закончены в течение месяца-полутора, заявил Сергей Аксенов. Движение большегрузов, по его словам, рассчитывают запустить к 16 октября.

Помимо поврежденного дорожного полотна, придется устранить повреждение на одной из опор. «В результате диагностики выявлена необходимость устранения повреждений деформационного шва на одной из опор. Предварительный срок устранения повреждения опоры — конец этой недели» , — отметил Марат Хуснуллин.

Президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров пояснил «Известиям», что к повреждениям конструкций моста привел не только взрыв грузовой машины.

— Возгорание топливного состава также повлияло на характер поломок. Нельзя сбрасывать со счетов и огромную температуру, которая возникла при горении нефти. Сочетание этих факторов и привело к тем поломкам, которые мы имеем, — пояснил он.



В целом мост сохранил свою целостность, отметил директор по развитию строительной компании Systems Technologies Construction Анатолий Оленев.

Порядок в очереди Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Кроме пролетов и несущих конструкций — железобетонного ригеля и опор — всё цело. Необходимо обследовать повреждения и по итогам осмотра либо восстанавливать, либо менять ригель полностью. Возможно, получится обойтись локальным ремонтом, заменить только сферические опорные части, — подчеркнул он.



По мнению эксперта, к восстановлению моста следует привлечь те же компании, которые выполняли работы по проектированию и реализации строительства моста.

— Ведь они как никто другой знают все детали и им не потребуется вникать в проект, а только освежить память по нему, — отметил он.

По словам члена комитета ГД по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, ряд независимых оценщиков говорят о стоимости восстановительных работ от 200 млн до 500 млн рублей.

— Но такой разброс в оценках говорит об их невысоком качестве. Поэтому, на мой взгляд, необходимо дождаться официальных выводов, — подчеркнул он.

Авторы и исполнители

ЧП на Крымском мосту произошло 8 октября около 06:00 мск. По предварительным данным Следственного комитета, в результате подрыва грузового автомобиля загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава, который шел в направлении полуострова, и частично обрушилось два автомобильных пролета. Это привело к гибели трех человек, тела двоих — мужчины и женщины — уже подняли водолазы.



По данным ресурса 112, помимо этого, в результате ЧП еще три человека пропали без вести. Официально эта информация пока не подтверждалась.

Порядок в очереди Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

На встрече с главой СК Александром Бастрыкиным президент России Владимир Путин заявил, что заказчиками, авторами и исполнителями подрыва на Крымском мосту являются украинские спецслужбы. Подозреваемые, готовившие теракт, уже установлены, добавил глава СК Александр Бастрыкин. По его данным, это были представители украинских спецслужб, граждане России и иностранных государств.



— Киевский режим уже давно использует террористические методы. Это убийства общественных деятелей, журналистов, ученых, причем как на Украине, так и в России, — сказал президент в ходе совещания с постоянными членами Совбеза 10 октября.

Роковая доставка

Заказ на перевозку груза водителю был передан через популярную биржу грузоперевозок ATI.SU, подтвердил «Известиям» директор биржи Святослав Вильде.

Ранее об этом писали Telegram-каналы «ВЧК-ОГПУ» и «112». По данным «ВЧК-ОГПУ», разместившая заказ фирма ООО «ТЭК-34» действительно активно занималась доставкой грузов с 2009 до 2020 года, но в конце 2020 года была продана, после чего полностью прекратила свою деятельность. А с марта 2022 года фирма начала «оживать»: она перерегистрировалась по новому адресу, встала на учеты в налоговые органы и ПФР, утверждает канал.

Святослав Вильде опроверг «Известиям» тот факт, что эта фирма не работала с конца 2020 года.

— Это ложная информация. Компания вела обычную экспедиторскую деятельность и в 2021, и в 2022 годах. Со стороны контрагентов никаких проблем не было, — сообщил Вильде.

Он уточнил, что заказчики проходят модерацию в системе, а минимум раз в полгода ATI получает безналичный платеж с расчетного счета организации, что также свидетельствует о том, что компания ведет хозяйственную деятельность. Это же относится и к упомянутой компании «ТЭК-34», добавил Вильде.

мост Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Сотрудник по имени Олег (как писали Telegram-каналы с аккаунта человека с таким именем был совершен заказ) действительно работает в компании «ТЭК-34», заявил Вильде.

— Это не сторонний человек. Его контактная информация (в том числе номер телефона) была добавлена в аккаунт два года назад и с тех пор не менялась. Он всё это время там работал и занимался перевозками. Нет никаких причин считать, что груз разместил не он сам, — сообщил Святослав Вильде.

«Известия» попытались связаться с представителями компании «ТЭК-34», однако на момент публикации этого сделать не удалось.

Над текстом работали: Роман Солдатов, Мария Перевощикова, Наталья Смирнова, Анастасия Львова, Евгения Перцева