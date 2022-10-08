Берег правых: движение по Крымскому мосту постепенно восстанавливается

ЧП на Крымском мосту не угрожает продовольственной и топливной безопасности полуострова. Чтобы стабильно обеспечивать население и экономику Крыма товарами, задействованы новые логистические схемы, сообщили «Известиям» в Минтрансе РФ. Грузы будут доставлять через паромную переправу и новые территории. Уже открыто движение автобусов и легковых автомобилей по уцелевшим полосам. К вечеру 8 октября планируется возобновить движение поездов по железной дороге. Все пассажирские поезда с полуострова на материк должны отправиться по расписанию, сообщила компания-перевозчик. Туристам же пока лучше отложить поездку в Крым, советуют власти полуострова. На полное восстановление движения может уйти несколько недель, считают эксперты. Какие меры по устранению последствий возгорания и взрыва уже приняли власти — в материале «Известий».

Товарная безопасность

ЧП на главной артерии между материковой частью России и полуостровом произошло 8 октября около шести утра по московскому времени. Движение по Крымскому мосту — по его автомобильной и железнодорожной частям — было временно приостановлено. Минтранс России уже приступил к оценке повреждений, объему и сроков восстановительных работ на Крымском мосту, сообщил «Известиям» представитель ведомства.

— Для стабильного обеспечения населения и экономики Крыма товарами и продукцией задействованы новые логистические схемы. Компаниями-перевозчиками возобновляется работа Керченской паромной переправы. Для этих целей готова береговая инфраструктура. По состоянию на 08:30 первый паром начинает переход к терминалу для погрузки и начала работы. Готовятся к выходу на переправу еще три парома различных судовладельцев, — ранее рассказали в пресс-службе министерства.

В Минтрансе РФ при этом отметили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен, несмотря на ЧП.

Берег правых_1 Автомобильное движение на Крымском мосту восстановили частично Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

— Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16:00 сегодня по одной полосе в реверсивном режиме , — заявил министр транспорта России Виталий Савельев в ходе заседания оперативного штаба Минтранса 8 октября.



Так и случилось. В 16:08 главы Крыма Сергей Аксенов написал в своем Telegram-канале: «На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра. Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. через два часа через пролив начнет ходить паром «Керчь-2».

В Минтрансе отметили, что проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста на предмет возможности пропуска поездов. Проводятся восстановительные работы.

По оценкам специалистов работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 мск.

В настоящее время для застрявших водителей и пассажиров развернули пункты питания и обогрева. Затраты на их размещение в гостиницах возместят из бюджета республики, отметил ранее Сергей Аксенов.

Берег правых_2 Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Топливная безопасность полуострова тоже в безопасности.

— Топлива в резервуарах АЗС обычно хватает на несколько дней, а запасы на нефтебазах составляют намного больше — от 30 до 45 дней, поэтому запасов в топлива в Крыму на ближайший месяц хватит, — сказал «Известиям» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

По его словам, помимо этого, экстренная доставка топлива в Крым всегда может быть организована через паромы и баржами.

Минэнерго России сообщило, что контролирует объем топлива в Крыму, Херсонской и Запорожской областях. «Ситуация с топливообеспечением, газо- и электроснабжением потребителей стабильная, регионы обеспечены всеми необходимыми энергоресурсами. Запасы топлива в регионах находятся на достаточном уровне для удовлетворения спроса, рисков дефицита нет», — говорится в заявлении министерства, размещенном в Telegram-канале.

Подрыв фуры

По предварительной информации Следственного комитета России, ЧП на Крымском мосту произошло из-за подрыва грузового автомобиля. В результате взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, который шел в направлении полуострова, и частично обрушились два автомобильных пролета. К 10 часам утра открытое горение на мосту ликвидировали.

— По предварительно информации, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются, — сообщили в СК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП. В рамках расследования следователи уже установили данные подорвавшегося грузового автомобиля и его собственника.

Берег правых_3 Фото: пресс-служба СК РФ

— Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация, — уточнили в СК.

Крымская прокуратура в свою очередь заявила, что даст оценку соблюдению требований законодательства в части транспортной безопасности, сообщается на сайте ведомства.

Произошедшее прокомментировали в минобороны Украины. Ведомство написало в Twitter вопрос «Что на очереди, русские?»

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция Киева на ЧП на Крымском мосту демонстрирует его «террористическую сущность».

«Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности», — написала она в своем Telegram-канале.

Сроки восстановления

На продолжительность ремонта повлияет наличие скрытых повреждений в соседних элементах моста, а также погодные условия в Азовском море, рассказали «Известиям» эксперты. Из фото- и видеоматериалов можно сделать вывод, что потребуется демонтаж разрушенных пролетов и установка новых, также необходимо провести обследование на предмет критических деформаций соседних пролетов, считают в строительной компании Systems Technologies Construction.

Берег правых_4 Фото: пресс-служба СК РФ

— Пролеты моста воссоздать будет несложно: они производились на крупнейших заводах (Борисовский завод мостовых металлоконструкций и «Воронежстальмост»), и на этих предприятиях хранятся комплекты чертежей. Найти металл тоже не составит труда. Балочные конструкции пролетного строения автодорожного моста могут быть доставлены в течение недели-двух, за это время будут ликвидированы последствия обрушения и проведены необходимые изыскания на скрытые повреждения, — считает директор по развитию Systems Technologies Construction Анатолий Оленев.

В то же время эксперт предупредил, что в ремонтные работы может вмешаться погодный фактор: сезон штормов их затруднит. При первоначальном строительстве техника передвигалась по технологическому мосту, сейчас же, возможно, придется производить монтаж кранами с судов либо использовать не затронутое взрывом встречное направление движения.

Санкции, уверены эксперты, не скажутся на сроках восстановления, так как металл наш, техника в наличии. Сейчас в РФ строится более 200 мостов.

Воздержаться от поездок

Несмотря на скорые сроки восстановления движения по мосту, глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей региона пока отложить запланированные поездки с полуострова. «Просьба ко всем пассажирам, имеющим билеты на поезда, отправляющиеся сегодня после 13:00, отложить поездку на вокзал и следить за официальными сообщениями по данному вопросу», — написал он в своем Telegram-канале.

Компании «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ, оператор пассажирских жд-перевозок в Крым) и РЖД приостановили продажу билетов на поезда на полуостров. Обе компании добавили, что вернут деньги за билеты на задержанные в пути или отмененные поезда без дополнительных сборов и плат.

По словам представителя ГСЭ, 8 октября в сообщении с Крымом было задействовано 11 составов поездов, из них пять — в направлении в Крым, шесть — из Крыма. Сейчас в пути задерживаются пять составов: один из Санкт-Петербурга, два поезда из Москвы, один из Омска и один в обратном направлении — из Симферополя в Пермь.

Позднее в ГСЭ сообщили, что планирует отправить пять составов из республики уже в субботу, 8 октября, согласно графику. Речь идет о поездах № 8 Севастополь – Санкт-Петербург (в 17:15), № 28 Симферополь – Москва (в 17:10), № 166 Симферополь – Москва (в 20:00), № 426 Симферополь – Кисловодск (в 20:30) и № 174 Евпатория – Москва (в 22:20).

Берег правых_5 Отправление поезда №8 по маршруту Севастополь - Санкт-Петербург Фото: ТАСС/Карина Сапунова

«Пассажиры поездов «Таврия», перенаправленные в Анапу, будут размещены в санаториях и пансионатах Анапы. После восстановления движения пассажиры будут перевезены в место назначения», — добавили в компании.

Член Общественной палаты и глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов также посоветовал пассажирам и туристам пока отметить все поездки в Крым, так как оставшаяся инфраструктура будет задействована под грузоперевозки.

— Стоило бы отменить все туры в Крым до 1 ноября, так как были оценки профильных экспертов, что на восстановление моста может потребоваться от трех до шести недель. Туристам должны, при этом, компенсировать все потери. Сейчас единственный путь на полуостров — это паромы, их стоит использовать в большей мере для грузов и товаров первой необходимости. Пассажирам стоит воздержаться от поездок, если они не возвращаются домой. Есть вариант сухопутной дороги через новые территории, но и он подходит только для грузов — туристам и особенно детским группам использовать данный маршрут небезопасно. До объявления информации о восстановлении моста следует отменить по возможности все поездки в Крым , — считает Илья Зотов.

В Крыму завершается бархатный сезон, туристов не так много, поэтому работы парома будет достаточно и для передвижения туристов, и для доставки товаров, отметил вице-президент Федерации отельеров и рестораторов России Сергей Миронов



— Тем более сегодня железнодорожное сообщение будет восстановлено, — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием поручил премьер-министру Михаилу Мишустину сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин, позже сообщили в правительстве. В состав комиссии также вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, главы Краснодарского края и Республики Крым.

Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу, является самым протяженным в России. Строительство его автодорожной части завершилось 15 мая 2018 года, в том же месяце на мосту было открыто автомобильное движение. В конце 2019 года прошла торжественная церемония открытия железнодорожного движения, первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь 25 декабря.

Над материалом работали Наталья Смирнова, Вера Кузьмина, Валерий Воронов, Анастасия Львова, Ирина Быканова.