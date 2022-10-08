«Желтый» уровень террористической опасности в Крыму продлен до 23 октября

«Желтый» уровень террористической опасности в Крыму продлен до 20:00 23 октября. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов.

«Все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей Республики Крым принимаются силовыми структурами и правоохранительными органами в полной мере. Республиканские и муниципальные органы власти полностью контролируют ситуацию в регионе», — подчеркнул Аксенов.

По словам главы Крыма, решение распространяется на объекты республиканских министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, комитета по водному хозяйству и мелиорации.

Ранее в этот день на Крымском мосту произошло ЧП, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной частям сооружения.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

Как указывал Аксенов, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

В настоящее время удалось восстановить движение по автотранспорта. Кроме того, уже получено разрешение на движение поездов.

Также 8 октября президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода