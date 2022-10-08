По Крымскому мосту запустили движение автотранспорта

Глава Крыма Сергей Аксенов 8 октября сообщил, что по Крымскому мосту началось движение автотранспорта.

«На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра. Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу», — написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов добавил, что через два часа через пролив начнет ходить паром «Керчь-2».

Ранее сообщалось, что началось восстановление железнодорожной инфраструктуры.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошло ЧП.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн.

Сразу после инцидента движение по автомобильной и железнодорожной частям моста было ограничено.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего. По предварительным данным, в результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека.