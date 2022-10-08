На Крымском мосту началось восстановление ж/д инфраструктуры

Возгорание на Крымском мосту ликвидировано, началось обследование и восстановление железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает «Крымская железная дорога» (КЖД) в Telegram-канале.

«К обследованию и ремонтным работам привлечены все необходимые силы и средства, на объекте находятся профильные специалисты», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе Минтранса, в свою очередь, отметили, что сейчас проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста на предмет возможности пропуска поездов. Проводятся восстановительные работы.

О ходе восстановительных работ и восстановлении движения будет сообщено дополнительно.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошло ЧП.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн.

В связи с произошедшим движение по автомобильной и железнодорожной частям моста было ограничено.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего. По предварительным данным, в результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий.