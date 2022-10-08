По факту ЧП на Крымском мосту возбудили уголовное дело

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. Об этом в ведомстве рассказали в субботу, 8 октября.

Как отмечается в сообщении, утром в этот день на автомобильной части объекта со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма. В результате обрушились два автомобильных пролета.

На место выехали криминалисты управления. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

О ЧП на Крымском мосту стало известно ранее в субботу. В результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) позднее сообщили, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля со стороны Таманского полуострова. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. Известно, что в состав комиссии также войдут главы Крыма и Краснодарского края, представители ФСБ, МВД и Росгвардии.

Как сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко, движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста ограничено. Кроме того, в Керчи были обустроены стоянка, штаб, палатки и туалеты на площадке аэропорта. Позднее глава республики Сергей Аксенов заявил о начале паромного сообщения в этот же день.

Как сообщил Росморречфлот, инцидент не повлиял на судоходство в Керченском проливе.