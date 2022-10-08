Советник главы Крыма сообщил о возгорании цистерны с топливом на Крымском мосту

Цистерна с топливом загорелась на одном из участков Крымского моста. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Предварительно: горит цистерна с топливом на одном из участков. Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Крючкова.

Ранее, в марте, в ялтинской Алупке загорелось двухэтажное здание. СУ СКР по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту гибели двух рабочих во время пожара.