Росморречфлот опроверг перекрытие судоходства в Керченском проливе
Судоходство в Керченском проливе не перекрывалось из-за возгорания цистерны на Крымском мосту. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил Росморречфлот.
«Не перекрывалось», — приводит ответ пресс-службы ТАСС на соответствующий вопрос.
О возгорании на Крымском мосту в субботу, 8 октября, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. При этом судоходные участки повреждены не были. Как сообщила журналист Вероника Котькова с места событий, произошло возгорание топливного состава.
Движение автомобилей по мосту было временно приостановлено.