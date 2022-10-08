Росморречфлот опроверг перекрытие судоходства в Керченском проливе

Судоходство в Керченском проливе не перекрывалось из-за возгорания цистерны на Крымском мосту. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил Росморречфлот.

«Не перекрывалось», — приводит ответ пресс-службы ТАСС на соответствующий вопрос.

О возгорании на Крымском мосту в субботу, 8 октября, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. При этом судоходные участки повреждены не были. Как сообщила журналист Вероника Котькова с места событий, произошло возгорание топливного состава.

Движение автомобилей по мосту было временно приостановлено.