На ж/д путях Крымского моста произошло возгорание топливного состава. Об этом в субботу, 18 октября, сообщила журналист Вероника Котькова.

«Можно увидеть за моей спиной черный столб дыма. Сейчас на мосту работают все службы, движение по нему перекрыто», — рассказала она.

О возгорании на Крымском мосту в субботу, 8 октября, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. При этом судоходные участки повреждены не были.

Движение автомобилей по мосту было временно приостановлено.