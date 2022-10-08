Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом стало известно в субботу, 8 октября.

«Движение на транспортном переходе через Керченский пролив временно приостановлено, на месте работают сотрудники МЧС и автодорожной службы, локализуют пожар», — рассказали в пресс-службе дорожного управления «Тамань».

О возгорании на Крымском мосту в субботу, 8 октября, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. При этом судоходные участки повреждены не были.