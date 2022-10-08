Аксенов сообщил о запуске паромной переправы в связи с ЧП на Крымском мосту

Паромная переправа начнет работать с 8 октября в связи с ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил в субботу глава республики Сергей Аксенов, который прибыл на место инцидента.

«К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей», — сообщил он в своем Telegram-канале.

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