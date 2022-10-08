В Керчи организовали стоянку перед Крымским мостом

В Керчи обустроили стоянку для автомобилей, которые не могут проехать по Крымскому мосту из-за повреждения дорожного полотна в результате возгорания. Об этом сообщил мэр Керчи Святослав Брусаков.

«Отправляем, заворачивает ГАИ автомобили. На площадке аэропорта организована площадка, там разворачиваем штаб, палатки, туалеты», — сказал Брусаков.

О возгорании на Крымском мосту в субботу, 8 октября, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. При этом судоходные участки повреждены не были. Как сообщила журналист Вероника Котькова с места событий, произошло возгорание топливного состава.

Движение автомобилей по мосту было временно приостановлено.

Как сообщил Росморречфлот, инцидент не повлиял на судоходство в Керченском проливе.