СК сообщил о трех погибших в результате ЧП на Крымском мосту

Три человека, по предварительным данным, погибли в результате ЧП на Крымском мосту. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Уточняется, что, предположительно, среди погибших оказались пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящий момент из воды подняли тела двух погибших — мужчины и женщины. Сейчас сотрудники устанавливают их личности.

Следователям также удалось установить данные грузового автомобиля и его собственника. Им оказался житель Краснодарского края. В настоящий момент по месту его жительства проходят обыски. Кроме того, сотрудники изучают данные о передвижении подорвавшегося авто.

Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошло ЧП. В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили, что на автомобильной части моста произошел подрыв грузового автомобиля, который повлек возгорание семи топливных цистерн, движущихся в сторону республики по железной дороге.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Он добавил, что, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела.

По словам Аксенова, восстановление Крымского моста начнется уже в субботу после завершения работы следователей

Президент России Владимир Путин поручил после произошедшего создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий.