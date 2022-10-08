Разрешение на движение поездов по Крымскому мосту получено, сообщает в субботу, 8 октября, пресс-служба Министерства транспорта России.

«Получено разрешение на движение поездов по Крымскому мосту! Первый тестовый поезд по железнодорожному полотну прошел успешно», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Там также опубликовано соответствующее видео.

В свою очередь, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что первые грузовые поезда пошли по Крымскому мосту, скоро поедут и пассажирские. За ночь планируется пропустить 12 пассажирских составов, первый из них отправится в районе 22:00 мск.

Ранее в этот день советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что железнодорожное сообщение полуострова будет возвращено к обычному расписанию в течение суток.

Он также заверил, что первый паром с большегрузами будет отправлен из Керчи в 20:00-20:30 мск.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром в субботу.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

По предварительным данным Следственного комитета (СК) России, в результате произошедшего погибли три человека.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

Позднее в пресс-службе «Крымской железной дороги» сообщили, что возгорание на Крымском мосту было ликвидировано, началось обследование и восстановление железнодорожной инфраструктуры.