Первый паром с большегрузами отправят из Керчи примерно в 20:00

Первый паром с большегрузами будет отправлен из Керчи в 20:00-20:30 мск, заявил в субботу, 8 октября, советник главы Крыма Олег Крючков.

«Паромы уже в готовности. Где-то через час начнется погрузка первых большегрузов, которые будут перевозиться в порт «Кавказ». Два парома готовы. Сейчас стихнет ветер в проливе, и первый паром ориентировочно в 20.00-20.30 отойдет в сторону кавказского берега», — сказал Крючков в эфире «Соловьев live».

Ранее в субботу поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву по Крымскому мосту. Также сообщалось о возобновлении продажи билетов на субботу и воскресенье на девять маршрутов, следующих в Крым и обратно: «Москва – Евпатория» и обратный, «Адлер – Симферополь» и обратный, «Симферополь – Москва» и обратный, «Симферополь – Кисловодск», «Севастополь – Петербург», «Симферополь – Омск».

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной частям сооружения, произошло утром в субботу.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

По предварительным данным Следственного комитета (СК) России, в результате произошедшего погибли три человека.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

Позднее в пресс-службе «Крымской железной дороги» сообщили, что возгорание на Крымском мосту было ликвидировано, началось обследование и восстановление железнодорожной инфраструктуры.