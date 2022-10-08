Первые поезда после ЧП на Крымском мосту отправились из Севастополя и Симферополя
Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву согласно расписанию. Составы проследуют по Крымскому мосту, сообщает 8 октября компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ) в своем Telegram-канале.
«Двухэтажный поезд №28 сообщением Симферополь – Москва отправился из столицы Крыма сегодня в 17:10 согласно графику. Поезд №8 Севастополь – Санкт-Петербург отправился из Севастополя в 17:15. Поезда проследуют по Крымскому мосту», — говорится в сообщении.
Перевозчик также заявил о возобновлении продажи билетов на субботу и воскресенье на девять маршрутов, следующих в Крым и обратно: «Москва – Евпатория» и обратный, «Адлер – Симферополь» и обратный, «Симферополь – Москва» и обратный, «Симферополь – Кисловодск», «Севастополь – Петербург», «Симферополь – Омск».
Ранее 8 октября компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ), осуществляющая пассажирское железнодорожное сообщение в Крым, сообщила, что планирует отправить пять составов из республики уже в субботу.
ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной частям сооружения, произошло утром в субботу.
По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.
По предварительным данным Следственного комитета (СК) России, в результате произошедшего погибли три человека.
По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.
Позднее в пресс-службе «Крымской железной дороги» сообщили, что возгорание на Крымском мосту было ликвидировано, началось обследование и восстановление железнодорожной инфраструктуры.