Пять поездов из Крыма будут отправлены по расписанию 8 октября

Компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ), осуществляющая пассажирское железнодорожное сообщение в Крым, планирует отправить пять составов из республики уже в субботу, 8 октября, согласно графику, следует из опубликованного в Telegram-канале сообщения ГСЭ.

Так, согласно графику должны отправиться поезда № 8 Севастополь – Санкт-Петербург (в 17:15), № 28 Симферополь – Москва (в 17:10), № 166 Симферополь – Москва (в 20:00), № 426 Симферополь – Кисловодск (в 20:30) и № 174 Евпатория – Москва (в 22:20).

«Пассажиры поездов «Таврия», перенаправленные в Анапу, будут размещены в санаториях и пансионатах Анапы. После восстановления движения пассажиры будут перевезены в место назначения», — добавили в компании.

Отмечается, что на данный момент в Анапе уже размещены пассажиры поезда №28 из Москвы в Симферополь (прибытие в место назначения ожидалось сегодня в 12:00).

«Пассажиры, изъявившее желание вернуться в место назначения, будут направлены туда бесплатно по готовности состава», — добавили в ГЭС.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной частям сооружения, произошло утром в субботу.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

По предварительным данным Следственного комитета (СК) России, в результате произошедшего погибли три человека.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

Позднее в пресс-службе «Крымской железной дороги» сообщили, что возгорание на Крымском мосту было ликвидировано, началось обследование и восстановление железнодорожной инфраструктуры. В пресс-службе Минтранса РФ отметили, что работоспособность железнодорожного участка Крымского моста и организация движения первых поездов будут обеспечены к 20:00 сегодняшнего дня.

В министерстве также указали, что состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16:00 субботы по одной полосе в реверсивном режиме.

По информации минтранса республики, в связи с инцидентом керченская паромная переправа возобновила свою работу. Первый паром уже начал переход для погрузки, к выходу готовятся еще три. Кроме того, по словам советника главы полуострова Олега Крючкова, сухопутный коридор в Крым налажен через другие регионы.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту произошедшего.