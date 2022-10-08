Минтранс заявил о запуске автодвижения по неповрежденной части Крымского моста после 16.00
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- Минтранс заявил о запуске автодвижения по неповрежденной части Крымского моста после 16.00
Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16:00 в субботу по одной полосе в реверсивном режиме. Об этом 8 октября заявил министр транспорта России Виталий Савельев, его словам приводит пресс-служба Минтранса в Telegram-канале.
В ходе заседания оперативного штаба Минтранса глава министерства заслушал доклады о состоянии конструкций Крымского моста и ходе восстановительных работ.
Он также поручил усилить досмотр по Крымскому мосту.
Утром 8 октября Крымском мосту произошло ЧП. В информационном центре Национального антитеррористического комитете сообщили, что на автомобильной части моста произошел подрыв грузового автомобиля, который повлек возгорание семи топливных цистерн, движущихся в сторону республики по железной дороге.
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