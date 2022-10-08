Минтранс сохранит объем пассажирских и грузовых перевозок в Крым

Пассажирские и грузовые перевозки в направлении Крыма будут полностью обеспечены, сообщила пресс-служба министерства транспорта РФ 8 октября.

«Весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас сотрудники ведомства приступили к подготовительным работам, связанным с восстановлением полотна Крымского моста. Специалисты проводят оценку повреждений, чтобы оценить требуемый объем и срок работ, подчеркнули в сообщении.

Минтранс заверил, что для стабильного обеспечения населения и экономики Крыма уже задействованы новые логистические схемы.

Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошло ЧП. В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили, что на автомобильной части моста произошел подрыв грузового автомобиля, который повлек возгорание семи топливных цистерн, движущихся в сторону республики по железной дороге. В результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Он добавил, что, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела.

По информации МЧС РФ, пожар железнодорожного состава с дизельным топливом был потушен.

Президент России Владимир Путин поручил после произошедшего создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий.