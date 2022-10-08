В Крыму организован сухопутный коридор на полуостров

Сухопутный коридор в Крым налажен через другие регионы после ЧП на мосту, заявил советник главы полуострова Олег Крючков 7 октября в своем Telegram-канале.

«Налажен сухопутный коридор через новые регионы (Херсонская область. — Прим.)», — написал Крючков.

Он также добавил, что в настоящий момент Крым обеспечен запасом продовольствия и нефтепродуктов, заполнены стратегические нефтехранилища.

О ЧП на Крымском мосту стало известно ранее в субботу. В результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) позднее сообщили, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля со стороны Таманского полуострова. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в связи с ЧП мосту.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. Известно, что в состав комиссии также войдут главы Крыма и Краснодарского края, представители ФСБ, МВД и Росгвардии.

Как сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко, движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста ограничено. Кроме того, в Керчи были обустроены стоянка, штаб, палатки и туалеты на площадке аэропорта. Позднее глава республики Сергей Аксенов заявил о начале паромного сообщения в этот же день.

По информации Росморречфлота, инцидент не повлиял на судоходство в Керченском проливе.