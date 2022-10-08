Первые после ЧП поезда по Крымскому мосту планируют запустить к вечеру

Работоспособность железнодорожного участка Крымского моста и организация движения первых поездов будут обеспечены к 20:00 мск. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили журналистам в пресс-службе Минтранса России.

Там уточнили, что уже проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части моста на предмет возможности пропуска поездов. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

О восстановлении движения сообщат дополнительно.

В то же время компания-оператор по железнодорожным перевозкам на полуостров «Гранд сервис экспресс» сообщает, что поезда из Севастополя и Симферополя в Санкт-Петербург и Москву планируется отправить в субботу по графику.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошло ЧП.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн.

В связи с произошедшим движение по автомобильной и железнодорожной частям моста было ограничено.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего. По предварительным данным, в результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий.