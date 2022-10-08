Власти Крыма заверили в восстановлении ж/д сообщения в течение суток

Железнодорожное сообщение в Крыму будет возвращено к обычному расписанию в течение суток. Об этом сообщил в субботу, 8 октября, советник главы Крыма Олег Крючков.

«Железнодорожное сообщение будет восстановлено. Поезда, я думаю, буквально за сутки войдут в расписание», — подчеркнул он в эфире «Соловьев live».

Он также заверил, что первый паром с большегрузами будет отправлен из Керчи в 20:00-20:30 мск.

Ранее в этот день поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву согласно расписанию. Составы проследуют по Крымскому мосту.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной частям сооружения, произошло утром в субботу.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

По предварительным данным Следственного комитета (СК) России, в результате произошедшего погибли три человека.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

Позднее в пресс-службе «Крымской железной дороги» сообщили, что возгорание на Крымском мосту было ликвидировано, началось обследование и восстановление железнодорожной инфраструктуры.