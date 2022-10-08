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«Известия» показали восстановление автомобильного движения по Крымскому мосту

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Корреспондент телеканала «Известия» Николай Аксенов 8 октября показал, как постепенно восстанавливается автомобильное движение по Крымскому мосту.

На кадрах видно, что на окраине Керчи при повороте на Крымский мост образовалась пробка из автомобилей — примерно в 1 км.

Берег правых: движение по Крымскому мосту постепенно восстанавливается
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«Объясняется это тем, что пост сотрудников Госавтоинспекции проверяет каждое транспортное средство и где-то с интервалом каждые 25 минут пропускают по 10 машин. Досматриваются не только автобусы, но и легковые автомобили», — объяснил корреспондент.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошло ЧП.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн.

СКР возбудил уголовное дело по факту произошедшего. По предварительным данным, в результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека.

Первые поезда из Симферополя и Севастополя уже отправились в Москву согласно расписанию, движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту открыто.

Ожидается, что два автомобильных парома вместимостью до 50 автопоездов начнут курсировать в Крыму не позднее утра 9 октября.

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